Ночная забава

В нежилом доме одна нежить.

В.И. Даль, “Пословицы русского народа”.

A.Norton Просмотров: 565 Комментарии: 22 +7 Вчера, 20:37 by

В ночь с четверга на пятницу я долго не мог заснуть. Вроде и хотелось спать, но только лег в постель — и желанного сна как не бывало. Когда мне не спится, я слушаю звуки засыпающего дома и думаю о чем-нибудь малозначительном, скучном. Этот нехитрый прием всегда меня усыпляет.Лежу. Размышляю о разное ерунде. И слушаю. У соседей на первом этаже звонко лает собаки (звукоизоляция в нашем доме никуда не годится). В другой квартире работает телевизор — тихо, слышно общий фон, но о чем конкретно говорят, не разобрать. За стеной звучно храпит одинокий сосед-алкоголик. Это привычно.А вот что непривычно — оживленная детская беготня в квартире надо мной. Вовсе не по причине позднего времени. Два года назад там жила молодая семья: муж, жена, двое сынишек. Я знал их не очень хорошо, потому что вскоре после моего заселения, они съехали в новопостроенный дом за городом. Со времени их переезда квартира пустует.Время от времени хозяин приезжает проверить квартиру. Обычно он берет с собой детвору. Пока Максим осматривает, все ли в порядке в его бывшей квартире, его непоседы-сынишки затевают игру в догонялки. Энергии у них с избытком, могут бегать часами, кричать и дразнить друг дружку. Днем-то оно ничего, но ночью детские шалости как-то не к месту.До часу ночи дети не угомонились. Раздраженный и недовольный, я пошел звонить соседу с желанием поругаться. Набрал номер, шли гудки, но трубку никто не поднимал. После пяти попыток я понял, что отвечать мне никто не собирается, оделся и поднялся на этаж выше. Пятнадцать минут я настойчиво звонил в дверь соседской квартиры, стучал кулаком, но никто мне так и не открыл.Я вернулся к себе злой как черт. Дети все еще бегали. Да что они себе позволяют посреди ночи! Мне уже давно спать надо, а не утихомиривать разыгравшихся сорванцов. И куда смотрит их отец, неужели до него не доходит, что сейчас не время для шумных игр?! С этой мыслью я пошел звонить ему на мобильный.Максим ответил после четвертого гудка. Не особо слушая, что он там говорит, я несколько повышенным тоном попросил его успокоить своих детей и дать мне уже поспать. Слова Максима охладили мой гнев. Он сказал, что не приезжал сегодня в квартиру, сейчас находится дома, дети давно спят, и он тоже не прочь бы выспаться.Я извинился за поздний звонок и отключился, озадаченный происходящим. Дети продолжали бегать над моей комнатой, не смеясь и не крича, в заполнившей дом тишине топот босых ног был слышен отчетливей некуда. Заподозрив, что Максим соврал мне насчет всего, сказанного им по телефону, я вышел на улицу. Окна его квартиры были темны. Похоже, там и правда не находилось ни одной живой души.Для большей уверенности я обошел дом с другой стороны. В окнах, обращенных на дорогу, тоже не горел свет. Ясно. Там и в самом деле никого нет. Но как же тогда то, что я слышал? Если Максим и дети находятся в загородном доме, как он и сказал, кто же тогда бегали в пустой, темной квартире? Что-то мне совсем не хочется этого узнавать.

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