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Истории из жизни

Ночная забава

В нежилом доме одна нежить.
В.И. Даль, “Пословицы русского народа”.


В ночь с четверга на пятницу я долго не мог заснуть. Вроде и хотелось спать, но только лег в постель — и желанного сна как не бывало. Когда мне не спится, я слушаю звуки засыпающего дома и думаю о чем-нибудь малозначительном, скучном. Этот нехитрый прием всегда меня усыпляет.

Лежу. Размышляю о разное ерунде. И слушаю. У соседей на первом этаже звонко лает собаки (звукоизоляция в нашем доме никуда не годится). В другой квартире работает телевизор — тихо, слышно общий фон, но о чем конкретно говорят, не разобрать. За стеной звучно храпит одинокий сосед-алкоголик. Это привычно.

А вот что непривычно — оживленная детская беготня в квартире надо мной. Вовсе не по причине позднего времени. Два года назад там жила молодая семья: муж, жена, двое сынишек. Я знал их не очень хорошо, потому что вскоре после моего заселения, они съехали в новопостроенный дом за городом. Со времени их переезда квартира пустует.

Время от времени хозяин приезжает проверить квартиру. Обычно он берет с собой детвору. Пока Максим осматривает, все ли в порядке в его бывшей квартире, его непоседы-сынишки затевают игру в догонялки. Энергии у них с избытком, могут бегать часами, кричать и дразнить друг дружку. Днем-то оно ничего, но ночью детские шалости как-то не к месту.

До часу ночи дети не угомонились. Раздраженный и недовольный, я пошел звонить соседу с желанием поругаться. Набрал номер, шли гудки, но трубку никто не поднимал. После пяти попыток я понял, что отвечать мне никто не собирается, оделся и поднялся на этаж выше. Пятнадцать минут я настойчиво звонил в дверь соседской квартиры, стучал кулаком, но никто мне так и не открыл.

Я вернулся к себе злой как черт. Дети все еще бегали. Да что они себе позволяют посреди ночи! Мне уже давно спать надо, а не утихомиривать разыгравшихся сорванцов. И куда смотрит их отец, неужели до него не доходит, что сейчас не время для шумных игр?! С этой мыслью я пошел звонить ему на мобильный.

Максим ответил после четвертого гудка. Не особо слушая, что он там говорит, я несколько повышенным тоном попросил его успокоить своих детей и дать мне уже поспать. Слова Максима охладили мой гнев. Он сказал, что не приезжал сегодня в квартиру, сейчас находится дома, дети давно спят, и он тоже не прочь бы выспаться.

Я извинился за поздний звонок и отключился, озадаченный происходящим. Дети продолжали бегать над моей комнатой, не смеясь и не крича, в заполнившей дом тишине топот босых ног был слышен отчетливей некуда. Заподозрив, что Максим соврал мне насчет всего, сказанного им по телефону, я вышел на улицу. Окна его квартиры были темны. Похоже, там и правда не находилось ни одной живой души.

Для большей уверенности я обошел дом с другой стороны. В окнах, обращенных на дорогу, тоже не горел свет. Ясно. Там и в самом деле никого нет. Но как же тогда то, что я слышал? Если Максим и дети находятся в загородном доме, как он и сказал, кто же тогда бегали в пустой, темной квартире? Что-то мне совсем не хочется этого узнавать.
Вчера, 20:37 by A.NortonПросмотров: 565Комментарии: 22
+7

Ключевые слова: Ночь квартира дети беготня игра звонок сосед история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Spivachka
Вчера, 20:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 110
Может, в смежной бегали, по диагонали от Вас?
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: A.Norton
Вчера, 20:49
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (284|0)
Публикаций: 77
Комментариев: 260
Цитата: Spivachka
Может, в смежной бегали, по диагонали от Вас?


У нас на каждой площадке по две квартиры. На первом этаже живёт одинокая женщина средних лет с восемью котами, и семья, но дети у них уже взрослые - 14 и 16 лет. На втором этаже, где живу я, - сосед-алкоголик, без жены и детей. На третьем - жил Максим и два молодых человека, военнослужащие, не женаты. На четвёртом этаже живут семейные пары, но их дети давно выросли, и живут отдельно. Малышня была только у Максима.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:00
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1244|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 424
Непонятные шумы, фантомы звуков, приходилось слышать, но не в жилом доме. Господи, а насчёт Асуры?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: A.Norton
Вчера, 21:08
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (284|0)
Публикаций: 77
Комментариев: 260
Цитата: зелёное яблочко
Непонятные шумы, фантомы звуков, приходилось слышать, но не в жилом доме. Господи, а насчёт Асуры?


А "Асура" причем? Между этой и той историей нет связи.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 400
Вы к их двери входной, прислонялись ухом? Интересно, был ли слышен топот из квартиры.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#6 написал: Ерема
Вчера, 21:13
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
А мне фильм "Другие" вспомнился. Не совсем по теме, но вдруг в этих случаях возможны подобные вариации?+++++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#7 написал: A.Norton
Вчера, 21:15
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (284|0)
Публикаций: 77
Комментариев: 260
Цитата: МертвецкиЖив
Вы к их двери входной, прислонялись ухом? Интересно, был ли слышен топот из квартиры.


Не прислонялся. Как-то в голову не пришло.

Цитата: Ерема
А мне фильм "Другие" вспомнился. Не совсем по теме, но вдруг в этих случаях возможны подобные вариации?+++++

Не слышал о таком фильме.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#8 написал: Ерема
Вчера, 21:19
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: A.Norton
Не слышал о таком фильме.

И, тем не менее, он есть. Н.Кидман в гл. роли.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#9 написал: Космонасть
Вчера, 21:24
+1
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Репутация: (649|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 342
Цитата: Ерема
Цитата: A.Norton
Не слышал о таком фильма

И, тем не менее, он есть. Н.Кидман в гл. роли.

Хороший фильм.Только если по логике фильме, окажется,что это Нортон топтал ножками laughing
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#10 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:25
0
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 424
Цитата: A.Norton
этой и той историей нет связи.
--------------------

И там и тут шумы в пустующей квартире.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#11 написал: Fleur Delacour
Вчера, 21:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 299
Ум... Не совсем в тему. Ленивые могут не читать, разрешаю)))))))))))
Однажды я выхожу утром на работу. Открывается дверь квартиры снизу и некая опухшая дама, которую я до того сроду не видела (новый персонаж в доме оказался), с ходу начинает на меня орать, почему-де я доски таскаю посередь ночи, что-то роняю т.д.. И слова вставить не даёт, грозится, что она внештатный сотрудник полиции, и жизнь мне она осложнит, и о гулянках моих напишет бла-бла-бла... Короче. Конфликт пересказывать не буду, соль в том, что именно я и не могла таскать что-то и ронять. И уж особенно тяжёлое) И даже гулянок у меня не бывает шумных дома)
Нет, я ей глубоко сочувствую, раз у неё такой чуткий сон, но мне её вопли не по делу куда упёрлись?
Так это я к чему... Реально ведь в многоэтажном доме фиг поймёшь, откуда звука источник)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#12 написал: A.Norton
Вчера, 21:30
0
Группа: Редакторы
Репутация: (284|0)
Публикаций: 77
Комментариев: 260
Цитата: Космонасть
Цитата: Ерема
Цитата: A.Norton
Не слышал о таком фильма

И, тем не менее, он есть. Н.Кидман в гл. роли.

Хороший фильм.Только если по логике фильме, окажется,что это Нортон топтал ножками laughing


Походу, этот фильм знают все, кроме меня.

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: A.Norton
этой и той историей нет связи.
--------------------

И там и тут шумы в пустующей квартире.


Ну, если рассуждать так - связь можно усмотреть. Но исконно индийский монстр навряд ли покажется так далеко от родной земли.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#13 написал: Космонасть
Вчера, 21:31
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (649|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 342
Цитата: A.Norton
Цитата: Spivachka
Может, в смежной бегали, по диагонали от Вас?


У нас на каждой площадке по две квартиры. На первом этаже живёт одинокая женщина средних лет с восемью котами, и семья, но дети у них уже взрослые - 14 и 16 лет. На втором этаже, где живу я, - сосед-алкоголик, без жены и детей. На третьем - жил Максим и два молодых человека, военнослужащие, не женаты. На четвёртом этаже живут семейные пары, но их дети давно выросли, и живут отдельно. Малышня была только у Максима.

Я жила в такой квартире, где вой ( предположительно ребёнка)был слышен с первого на четвёртый этаж,или может это из другого подъезда через стенку,хз короче, где это выли и был ли это младенец ,знаю только, что ночью был сильный ветер, а я лежала и размышляла часу в третьем ночи, и тишина такая, даже машин не было ( а окна выходили на проезжую часть), и слышно ветер и в стене как-будто кто-то воет,но так глухо, как полотенце в рот засунули либо далеко просто.
А вот теперь я думаю,почему собсно, я решила,что это был ребёнок.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#14 написал: A.Norton
Вчера, 21:34
0
Группа: Редакторы
Репутация: (284|0)
Публикаций: 77
Комментариев: 260
Цитата: Космонасть
Цитата: A.Norton
Цитата: Spivachka
Может, в смежной бегали, по диагонали от Вас?


У нас на каждой площадке по две квартиры. На первом этаже живёт одинокая женщина средних лет с восемью котами, и семья, но дети у них уже взрослые - 14 и 16 лет. На втором этаже, где живу я, - сосед-алкоголик, без жены и детей. На третьем - жил Максим и два молодых человека, военнослужащие, не женаты. На четвёртом этаже живут семейные пары, но их дети давно выросли, и живут отдельно. Малышня была только у Максима.

Я жила в такой квартире, где вой ( предположительно ребёнка)был слышен с первого на четвёртый этаж,или может это из другого подъезда через стенку,хз короче, где это выли и был ли это младенец ,знаю только, что ночью был сильный ветер, а я лежала и размышляла часу в третьем ночи, и тишина такая, даже машин не было ( а окна выходили на проезжую часть), и слышно ветер и в стене как-будто кто-то воет,но так глухо, как полотенце в рот засунули либо далеко просто.
А вот теперь я думаю,почему собсно, я решила,что это был ребёнок.


Жутко. Вой. Еще и ночью.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#15 написал: Ерема
Вчера, 21:38
0
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: Космонасть
это Нортон топтал ножками

И такую версию можно принять, если рассуждать исходя из данного направления).
Зарегистрирован: 29.06.2018
#16 написал: капитанская дочка
Вчера, 21:40
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 20
Увлечение мистикой не проходит бесследно.
Похоже, что духи решили пошутить)
Зарегистрирован: 16.04.2018
#17 написал: Ерема
Вчера, 21:44
+1
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: капитанская дочка
Похоже, что духи решили пошутить)

А седые волосы людей для них в этом случае, как аплодисменты для эстрадного юмориста, да?)
Зарегистрирован: 29.06.2018
#18 написал: капитанская дочка
Вчера, 21:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 20
Цитата: Ерема
Цитата: капитанская дочка
Похоже, что духи решили пошутить)

А седые волосы людей для них в этом случае, как аплодисменты для эстрадного юмориста, да?)

что-то типа бонуса)
Зарегистрирован: 16.04.2018
#19 написал: Ерема
Вчера, 21:55
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: капитанская дочка
что-то типа бонуса)

Бонуса к беспокойству и страху?
Зарегистрирован: 29.06.2018
#20 написал: Космонасть
Вчера, 21:59
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Комментариев: 1 342
Цитата: Ерема
Цитата: капитанская дочка
что-то типа бонуса)

Бонуса к беспокойству и страху?

И к дёргающемуся глазу, да?)
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#21 написал: Ерема
Вчера, 22:03
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: Космонасть
И к дёргающемуся глазу, да?)

Это как жить-то теперь? Вот так и сиди, получается, на всякий случай, в памперсе, держи глаза обеими руками и краску для волос наготове? Вдруг духи решат "Минуту славы" затеять)?
Зарегистрирован: 29.06.2018
#22 написал: капитанская дочка
Вчера, 22:20
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 20
Цитата: Ерема
Цитата: Космонасть
И к дёргающемуся глазу, да?)

Это как жить-то теперь? Вот так и сиди, получается, на всякий случай, в памперсе, держи глаза обеими руками и краску для волос наготове? Вдруг духи решат "Минуту славы" затеять)?

сие нам не ведомо...)
Зарегистрирован: 16.04.2018
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