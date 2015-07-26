Разговор с мамой

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:25

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mary3.11. Просмотров: 195 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 17:25 by

Прошло немного времени после поездки на малую родину. Немного улеглась злость в моей душе, и я готова поделиться своей странной историей.У родителей нас двое: я и старшая сестра. Случилось так, что я уехала из родного дома, вышла замуж, свила своё гнездо, так скажем. Всего, что у нас с мужем есть, добивались и зарабатывали сами.С сестрой после смерти мамы у нас не очень тёплые отношения, да они, в общем-то, никогда не были теплыми. Из-за сестры, жуткой грязнули и лентяйки, которая не любит работать, но любит деньги, мы много раз спорили с мамой. Я помогала материально, потом узнала, что деньги плавно перетекают сестре в карман. Тогда стала матери наполнять холодильник: перед отъездом накуплю мяса, консервов, круп. Брала так, чтобы на пару-тройку месяцев хватило. И опять же половина переправлялись сестре.С одной стороны, это уже не моё дело, но с другой стороны: я пашу на двух работах, стараюсь, чтобы матери хорошо было, так почему я ещё должна кормить сестру-лентяйку? Денег не хватает? Иди работать. Ну, это предыстория.Теперь сама история.Несколько лет я не была на могилах родителей. Свечи в церкви составила, панихиды заказывала, но червячок в душе поселился прочно. В телефонных разговорах сестра всегда говорила, чтобы я не переживала, они с мужем убирают могилы и цветы сажают. Но, зная свою сестру - лентяйку и врушку - я предположила, что она просто на могилах убирается, и купила на всякий случай цветы для посадки.Когда пришли на мамину могилу (родители похоронены в разных местах, но на одном кладбище), увидела, что никакими цветами там и не пахло, кроме того - искусственные цветы стоят те, которые я несколько лет назад ставила. Спасибо мужу и зятю, помогли они: и земли принесли, и мусор выбросили.А у меня в душе такая злость закипела, думала, что прямо здесь, на могиле матери скандал устрою. Муж все прекрасно понял, просто обнял меня и шепнул: "Успокойся, хуже сделаешь себе".Когда стали уходить, я задержалась и сказала: "Да, мама, ты всегда мне говорила, что я должна сестре помогать, что она у нас бедная и несчастная. Ты всегда её покрывала, всегда ей в ж.... дула. Не обижайся, но это ты сделала её такой. Значит - заслужила такое отношение от неё".У отца на могиле та же картина: не прополото, не посажено ничего и искусственные цветы трехлетней давности. Все исправили, купила новые цветы. Стало красиво.По дороге зашла в дирекцию кладбища и заказала уход за могилами. Я сделала бы это ещё в прошлый приезд, но каждый раз мне говорилось, что не надо ничего, что сестра ухаживает за могилами, не надо тратить деньги. Хочу добавить, что квартира и дача после смерти мамы отошли ей. И ещё одну квартиру мать ей помогла купить, дала большую часть суммы.Сестре высказала все, что я думаю. Племянники очень ждали от меня денег на подарок, не дала. Быстро собрались и уехали. Полдороги я проревела. Успокоившись, сказала, что у меня нет больше сестры, я не хочу ее видеть и слышать. Я не хочу больше быть дойной коровой для племянников. У меня есть моя семья и точка.Прошло два дня. Ночью я проснулась от непонятных ощущений: давящая тишина и темнота. Наш дом стоит между двух оживленных трасс, там и днём, и ночью движение, а тут тишина. В какой то момент я поняла, что рядом кто-то или что-то есть. Но что-то сказать и даже шевельнуться я не могла.Потом я поняла, что сижу на кровати, и передо мной стоит моя мама. Она была очень злая. Я не видела, чтобы губы её шевелились, но чётко слышала слова: "Не смей обижать сестру! Я же сказала, что ты должна ей помогать! Не смей говорить о нас плохо!". Я не могла ничего сказать, а в голове было только: "Уходи, уходи!".В себя я пришла от запаха нашатыря. Муж и дочь были очень напуганы. Муж рассказал, что, проснувшись, увидел: я сижу на кровати, смотрю в одну точку, а потом стала хрипеть: "Уходи". Но в комнате никого не было. Потом просто упала на подушку без чувств.Приехавшая скорая отметила очень низкое давление и слабый пульс. От госпитализации я отказалась. Два следующих дня мне было очень плохо: кружилась и сильно болела голова, трястись руки, тошнило.Придя в себя, я решила сходить в храм. Поговорить с батюшкой я пока не решилась, тяжело признаться, что оказалась плохой дочерью.Заказала панихиду по усопшим родителям, себе и семье сорокоуст о здравии. На всякий случай с церковной свечой обошла квартиру и сдала анализы.Прошло больше месяца. И мне приснилась мама, она плакала и просила прощения. Конечно, я люблю своих родителей, я не обижаюсь на маму, но про сестру хочу просто забыть.

Ключевые слова: Мама сестра могилы призрак авторская история

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