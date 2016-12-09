Кармический долг

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 420 Комментарии: 7 +4 Сегодня, 20:01 by

Говорят, дети расплачиваются за грехи родителей. Только никто не объясняет, как, почему, главное, как долго придется платить. Я вот думаю, закончится когда-нибудь и мой «кармический долг»?У нас была крепкая, дружная и счастливая семья. У дедушки Павла и бабушки Анны родились четверо детей, среди которых моя мама. Потом пошли внуки, в том числе и я. А затем и правнуки. И вот сюрприз: у меня родились близнецы! Мы с мужем недоумевали — как же так: ведь ни у меня, ни у супруга в роду никогда не было близнецов. Старшего сына назвали Павликом, в честь деда, младшего, родившегося с разницей в 7 минут, Петей. Подумали: будут как два апостола!Едва малыши научились ходить, Петя стал проявлять характер. Чуть что — капризничал, плакал, дрался. Особенно доставалось Павлику. Маму с папой Петя тоже не жалел. Ни разговоры, ни наказания не помогали. Психологи в один голос твердили, что такое поведение — следствие воспитания. Мол, ребенок видит отношения в семье и поступает так же. С этим я была не согласна. Мы с мужем никогда не ругались, а уж тем более не били друг друга. В общем, я хваталась за голову. Но оказалось, это были только цветочки. Петя с каждым днем становился все более неуправляемым. В детском садике воспитатели меня без конца отчитывали. То Петя побил лопаткой мальчика так, что у того нашли трещину в ребре. То на тихом часе накрыл подушкой лицо девочке и сел сверху. То прокусил до крови палец воспитательнице. Мы переводились в другой сад, но там история повторялась.Когда близнецам исполнилось по 5 лет, я сама видела, как Петя гулял во дворе и поймал кошку. Если бы меня не было рядом, животное осталось бы без глаз — мой маленький сынок, похожий на ангела, пытался веточкой ослепить кошку! Немногим позже муж признался, как застал Петю за ужасным занятием — он пытался задушить щенка! Муж сначала не хотел мне рассказывать, боялся расшатать мои нервы еще больше. Ведь в последнее время я «сидела» на успокоительных. Я не могла поверить, что мой сын способен на такие «шалости». Но почему он такой? Ведь Павлик — полная противоположность Пете. Он всех жалел, успокаивал, мирил. И стойко переносил жестокость брата. Он ходил в синяках, царапинах, ожогах.Я недоумевала — дети всегда на виду, почему я не успеваю следить за ними? Я читала, что один из близнецов может «доминировать» над другим, например, из-за ревности. Тоже глупости. Мы уделяли детям внимание одинаково. Мама настаивала, чтобы я показала Петю специалистам. Нам поставили диагноз «гиперактивность». Разве это диагноз? Все малыши в таком возрасте гиперактивные. В общем, я продолжала читать специальную литературу, чтобы понять, почему мой сын плохо себя ведет. Я терпела.Терпение лопнуло, когда мы чуть не потеряли Павлика по вине Пети. Мы были в гостях у друзей. Взрослые сидели за столом, дети играли в соседней комнате. Я пошла проведать близнецов, зная, что их нельзя оставлять без присмотра. Увиденное повергло меня в шок. Паша стоял на стуле, высунувшись в окно. Еще чуть-чуть, и он бы полетел вниз с высоты 12-го этажа. Петя пытался «помочь» брату — легонько подталкивал его вперед. Я схватила Пашу в охапку и не своим голосом заорала на Петра. Я захлебывалась в истерике, кричала, рыдала. И что самое страшное, сын просто молчал и смотрел на меня и даже не повел бровью.Не успела я прийти в себя, как последовал новый удар. У деда Паши случился инфаркт. Это помимо того, что он уже долгое время лечился от рака, сидел на сильных обезболивающих. Врачи не давали хороших прогнозов. Дед Паша, похоже, и сам это осознавал. И вскоре собрал всю семью около себя. «Это я во всем виноват, — первое, что он сказал, обращаясь ко мне. — Из-за меня вы все страдаете». Он приказал не перебивать и выслушать до конца.Во время войны дед Паша и его старший (на 7 минут!) брат-близнец Петр остались круглыми сиротами. Выросли в приюте, держались вместе, были не разлей вода, может, потому и выжили. Война кончилась, братья повзрослели, решили податься в столицу. Там поступили в университет. На одной из студенческих посиделок Петр познакомился с красавицей Анной. Случилась у них любовь, они решили пожениться после получения дипломов. Петя сказал об этом брату. Паша его поздравил, а на душе было черным-черно: он тоже любил Аню и не мог принять то, что девушка досталась брату. Однако ни Петру, ни Ане ничего о своих чувствах не сказал. Он тайно сходил с ума от ревности и гнева. Он не мог смириться с тем, что всю жизнь будет мучиться от несчастной любви.Перед самым выпускным братья решили поехать на рыбалку, на любимое тихое озеро. Петр плыл на лодке ставить сети, брат остался на берегу разводить костер. Вдруг Павел услышал крики — лодка почему-то перевернулась, Петр упал прямо в сети, запутался и начал тонуть. Павел было бросился на помощь, но потом сел обратно и молча наблюдал, как брат уходит под воду. «Бес попутал, — со слезами на глазах говорил дед. — До сих пор его крик в ушах стоит, покоя не дает! Так сильно я Аню любил, так не хотел их свадьбы!». Как только крики стихли, Павел ушел за подмогой. Официальная версия смерти Петра — несчастный случай. Как убивалась по любимому Анна! Но она решила не оставлять Павла наедине с горем, ведь вдвоем беду пережить легче.Со временем Аня поняла, что Паша ей симпатизирует. Павел, к своему счастью, тоже сумел добиться расположения девушки. Так и поженились. О трагедии с Петром решили не говорить никому. Ни к чему детям и внукам знать об этом. Родились у них дети, а потом и внуки. Когда у меня появились Паша и Петя, дедушка с бабушкой удивлялись между собой: как могло так совпасть?! Ведь про Петра не знал никто! Дед в глубине души радовался, что дети и внуки родились здоровенькими, а значит, Бог миловал семью от расплаты за фактическое братоубийство. Однако все больше его терзала совесть. На его глазах внук, тезка брата, издевался как будто над ним, Павлом. Когда смерть уже подошла к деду вплотную, он не смог больше держать в себе страшную тайну. Подумал, так будет легче уйти в мир иной. Ну и мы поймем, что делать.Через два дня дед Паша умер. От признания деда не выдержало сердце и бабушки, она ушла следом. А я… Я каким-то чудом разыскала могилу деда Петра. Хоть и далеко, но я периодически туда езжу. Заказала памятник. Каждый день молюсь и за него, и за его брата-убийцу, и за своих детей. Пытаюсь отмолить грех основателя рода. И вроде как это дает свои плоды. Петя стал более спокойным, он больше не мучает животных, но брату иногда достается. Может, он становится взрослее, а может, Авель с того света простил Каина.Автор - Мария К.

Ключевые слова: Братья зависть смерть грех расплата признание история из жизни

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