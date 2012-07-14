Плата за любовный приворот

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:30

Nik_dk Просмотров: 122 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:30 by

Что может быть более сладким для человеческого слуха, чем слово «юность»? Невероятно тёплые и милые сердцу воспоминания накатывают на нас. Юность – это первая (и оттого безмерная) Госпожа Любовь…Я заканчивала 5-й класс, когда стрела Амура горячо пронзила моё астральное тело. Мне никогда не давалась математика, я скучала на уроках истории и географии. Но каждый раз я шла в школу, как на праздник. Однокласснику Косте было невдомёк, что худенькая и невзрачная девочка-подросток томно вздыхает ему вслед. Он всего лишь уважал меня и никому не давал в обиду. В благодарности и томительном ожидании ответного чувства я пребывала вплоть до 10-го класса. И все эти годы проходили по неизменному сценарию: днём – его озорные глаза, ночью – мокрая подушка.Но женская душа, видимо, с детства капризна, и я отчётливо стала понимать: мне мало его уважения! Конечно, о моём горячем чувстве никто тогда не знал. Близкая подруга понимала, что Костя мне симпатичен, но истинную природу чувств я держала в тайне за семью печатями.Наверное, за нами всё время наблюдают силы обеих ипостасей – Добро и Зло. Представители последней решили поиграть с моей неискушённой натурой. Именно в тот период жизнь подкинула мне большую книгу «Белой магии». Меня, как громом, поразила мысль: «Вот спасение!».Не было ни малейшего представления о каких-то печальных последствиях, о карме, о том, что магия неизбежно берёт плату за каждый твой содеянный жест. Я отчаянно читала привороты по ночам. Читала в полнолуние при открытых окнах. Что-то жгла, что-то привязывала. Всю свою пылкую энергию и всё своё существо направляла только в одну сторону — Константин.Прошло время. И, наверное, отмеренный для моей безответной любви срок просто вышел. Я стала терять к однокласснику интерес. На нашем выпускном он пригласил меня на танец, трепетно смотрел в глаза и говорил: «И почему же я раньше не замечал того, насколько ты чудесная?». Я только улыбалась. Едва окончив школу, Костя вляпался в трагическую историю и попал за решётку. Выйдя на свободу, заново пытался строить жизнь. Но ему не везло. Он не мог надолго сойтись ни с одной женщиной. Удача не посещала его. Парень стал выпивать. Очень осунулся, постарел. Много раз мне доводилось видеться с ним на случайной территории, каждый раз он смотрел на меня влюблёнными глазами. А на встрече выпускников признался, что неровно ко мне дышит. Я уже давно не испытывала ни робости, ни стеснения, я не видела ничего плохого в том, чтобы открыто ему признаться: «Костя, я была дико влюблена в тебя почти все школьные годы…». Я видела, как потускнели его глаза, и он смог только вздохнуть: «Как жаль, что время нельзя вернуть»."Как же чертовски прав ты, Костенька! Как бы мне хотелось повернуть время вспять и избежать такой несусветной глупости – лишить человека воли ради собственных желаний. Я не берусь утверждать, что мои привороты сработали, говорят, нужен дар для подобных вещей. А может, просто мощнейшая сила мысли заставила Вселенную среагировать на меня, теперь это не так важно. Всё же то, что жизнь человека катится по наклонной – печальный факт. Да, я не осталась безнаказанной. Мне 32 года, я была замужем. Воспитываю сына одна. Неудачный и жуткий был брак. Мне не удаётся добиться стабильности в личной жизни. Всё идёт по заезженному кругу: или мужчина попадается жестокий, или у меня со временем тают чувства к нему, или просто попадается «не мой» человек.Сокрушаются все – коллеги, подруги, близкие родственники. Я оптимистка. И моя привычка только лишь отмахиваться с улыбкой, мол, моего мужчину Господь ведёт ко мне длинной дорогой. Нет, я не могу сказать, что мне не повезло в жизни. У меня чудесная работа, прекрасный ребёнок, хорошие отношения с родителями, верные друзья, а жизнь я люблю отчаянно, до мурашек! Но свою цену я плачу. И, наверное, буду платить ещё долго... за неосмотрительную ошибку такой прекрасной и сладкой юности.Автор: Арина.

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