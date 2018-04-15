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Истории из жизни

Умер, чтобы жить

После смерти деда и бабушки мне достался старый дом в полузаброшенной деревушке на краю соснового леса. По большому счету, для дачи далековато от города и магазинов, но я любил это место, тут прошло мое детство. Поэтому не стал продавать домик, потихоньку приводил его в более цивилизованное состояние. Провел воду, установил отопление и газ. С удовольствием проводил здесь часть отпуска, пока жена Наташа развлекалась на модных курортах. Сельского уединения супруга не понимала и не признавала.

Сосновый лес на холме местные старики называли Лесом теней. Бабушка рассказывала мне, что там можно встретиться с умершими предками, которые подскажут, как найти правильный путь в жизни, дать советы. Однажды ночью и меня потянуло в лес. Было это в середине августа. Жара не спадала даже вечером, я не мог уснуть, мне было одиноко в огромной двуспальной кровати. Наталья со мной не поехала — не хотела пропускать тренировку по йоге. Последнее время я все чаще оставался один. Благоверная любила вечеринки, шумные компании, а меня все это утомляло. Я предпочитал тишину, стрекот цикад по вечерам, щебетанье птиц поутру.

Из-за жары не спалось, и я отправился прогуляться. Грунтовая дорога, ведущая в лес, была тихой и пустой. Где-то далеко в небе вспыхнул далекий зигзаг молнии, но грома еще не было слышно. Глаза привыкли к темноте. И тут я увидел своего деда, который давно умер. Он улыбнулся. «Все будет хорошо, Ванюха. Тебя ждет дорога, на которой ты найдешь конец и начало», — сказал он и растворился в воздухе. Что это могло означать, я так и не понял. Был день моего рождения — тридцать девять лет.

Утром жена разбудила меня поцелуем. Однако у нее не было времени даже позавтракать со мной. Она вечно куда-то бежала, даже макияж иногда делала в машине, пока в пробке или на светофоре стояла.

— Извини, шеф просил прийти сегодня пораньше! — прощебетала Наталья, убегая на работу.

Погодка в тот день не радовала. Лило как из ведра. Я был уже на полпути к офису, когда позвонил Роман, замдиректора:
— Послушай, надо смотаться в Н, там приготовили для нас образцы. Извини, старик, знаю, что это в твои обязанности не входит, но у Смирнова сын попал в больницу, он сейчас никак не может уехать, так что выручай!

Через час я уже тронулся в путь. Погода немного улучшилась, ливень сменился мелкой моросью. Почему меня занесло — не знаю. Со скоростью сто километров в час я врезался в дерево. Затем наступила тьма. Бархатная и спокойная. Мой дед появился внезапно, но я этому уже не удивился. «Вернись обратно, Иван, это еще не твое время», — сказал он и снова растворился в воздухе.

Я вернулся, хотя не хотел. Мое тело лежало на столе, явно в больнице, а душа парила где-то под потолком, наблюдая за происходящим.

— Мы его вытащили! — обрадованно воскликнул молодой врач.

Я понял, что живой и возвращаюсь в свое тело. Жена приехала в больницу, когда я все еще был не в себе после анестезии и клинической смерти. Она плакала, но делала это так, чтобы не размазать макияж. Картинно, аккуратно промокая краешки глаз. Постоянно поглядывала на свой мобильный. «Я ее не люблю», — подумал я. И это была первая мысль, которая пришла мне в голову после возвращения из потустороннего мира.

Меня выписали из больницы довольно быстро, но прописали постельный режим еще на пару недель. Наташка какое-то время ухаживала за мной, но ей быстро стало скучно.

"Ваня, я позвонила маме, — заявила она на третий день. — Она присмотрит за тобой. Я еду в командировку, в Германию. В головной офис компании. Отличный шанс для карьерного роста!".

Перспектива провести три недели в компании с тещей, милой, но чересчур суетливой дамочкой, очень стимулировала мое выздоровление.

Сотрудники ждали с тортом и шампанским. Смирнов обнял меня, как брата, и сказал расстроенным голосом, что это его вина.

— Может быть, если я бы был за рулем, то ничего бы не произошло?

— Ты не мог этого предвидеть, мужик. Забудь, я же жив, — пробормотал я.

В эти дни много думал о своем браке с Натальей. Я не люблю ее. Давно. Что нас держало вместе? Дом, кредиты, общие друзья? Однако любовь испарилась, она сбежала от нас и не собиралась возвращаться, потому что мы не подходили друг другу. Наташка думала только о себе и своей карьере. Для нее были важны работа, деньги и экзотические курорты. Я мечтал о детях, но супруга не собиралась рожать.

"Это погубит мою фигуру и запрет меня в четырех стенах!" — сказала она мне однажды. И хотя годами я пытался убедить ее родить ребенка, она постоянно принимала противозачаточные таблетки. И вот, дожив до сорока лет, я понял, как быстро летит время.

«Что осталось бы после меня, если бы погиб в результате несчастного случая? Кто бы зажег лампадку на моей могиле, кто когда-нибудь рассказал, каким я был отцом?». Я понял слова деда. Конец намеченного им пути был моей клинической смертью, началом новой жизни. Без Натальи.

Когда несколько дней спустя я сказал супруге, что хочу подать на развод, она вовсе не выглядела ошеломленной.

"Как скажешь! Держать не стану. Но помни, что назад дороги нет!".

Мы расстались довольно быстро. Наташка хотела квартиру, я ей ее оставил. У меня был мой домик на лесной опушке, а также процветающий бизнес и квартирка-студия, которую я купил до нашей свадьбы. В ней я сделал ремонт и был почти счастлив.

Примерно через год после развода я встретил Алену. Скоро в нашей семье пополнение. Когда я смотрю на свою жену, поглаживая ее живот, то благодарю несчастный случай. Он помог мне выйти из тупика и начать, наконец, жить.

Автор - Иван.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 109Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Лес видения умерший предсказание авария клиническая смерть возвращение больница жена развод женитьба творческая история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 17:10
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Комментариев: 376
Мне понравилось. Но, насчёт мистики, смутило не столько встреча в лесу с умершим дедом, а вдовесок и клиническая смерть, "тебе ещё рано" тыры-пыры... И возвращение в тело. Как-то все выглядит напридуманно и броско. Резко придумал, резко "налепил" все события на скорую руку...Но это не факт. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:18
0
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Комментариев: 671
Деду тоже не спалось. Тоже гулял по лесу. Это у них семейное.
+.
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