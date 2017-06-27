Гость из прошлого в Коломенском

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Swift Просмотров: 233 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 10:32 by

Изложенная ниже история была рассказана в кругу нашей семьи. Бабушкин старший брат и его жена жили долгое время в двухкомнатной квартире возле известного музея-заповедника Коломенское, с ними жил их четвероногий друг — помесь болонки по кличке Яшка.В середине 90-х дедушка Леонид работал в ночную смену, но вот в какой-то из тёплых майских дней его с работы отпустили на удивление рано, то ли время было предпраздничное, то ли начальству нужно было помещение срочно освободить, уже и не упомнить.Вернулся дед в свою квартиру, а сон как рукой сняло. Взял он Яшку и отправился в парк, на природу, так сказать. А время ни много, ни мало 4 утра было, когда он из дома вышел с собакой. Многие знают, что Коломенское окутано завесой тайн и легенд, но насколько я помню, наш родственник всегда был воинствующим атеистом и даже перед смертью мнения своего не изменил.Тем временем дедушка задумался о своих проблемах и отошёл довольно далеко от входа, кругом деревья, тишина и благодать. Неподалеку вода бежит, природа просыпается, одним словом - красота. Но вдруг старенький пёс, ранее не обращавший внимания на любые раздражители, начал будто принюхиваться, вглядываться куда-то.Дед сразу напрягся, думал, вдруг молодёжь поблизости хулиганит, а нет. Навстречу ему из зарослей выскочил человек странного вида. В 90-е годы прошлого века развелось много бомжей и можно было бы списать это происшествие на одного из них, однако бабушкин брат категорически отрицал сей факт.Странный субъект мужского пола и неопределённого возраста был одет, как дословно говорил дедушка, в "рубище", на ногах некие самодельные опорки, в руках — обструганная палка, но больше всего его внимание привлекла шапка неведомого пришельца. Какая-то чудная, расшитая орнаментами, сразу видно "хэнд мэйд", как сейчас модно говорить.Примерно секунд 10, по словам дедушки Леонида, он смотрел на странника, а странник с недоумением глядел на него. Потом дед сделал шаг вперёд и не успел толком спросить странного гражданина о цели его пребывания здесь, как этот необычный мужчина, не разворачиваясь, зашёл обратно в кусты и пропал.Дедушка с Яшкой и вдоль прошли, и вокруг, но нет, даже треска веток не слышно было, хотя человек должен был шум издавать при ходьбе. Домой пришёл, рассказал жене, надо же, какой-то душевнобольной бегает по парку, даже взрослой дочери в другой город позвонил, поведал такую историю.Мне дедушка тоже эту историю рассказывал, когда был жив. Но ни в какие перемещения в времени, мистические истории и прочее он не верил. Спустя столько лет я каждый год весной приезжаю с подругами в музей-заповедник Коломенское, но, если честно, ничего такого мы там не замечали.До сих пор нельзя точно сказать, был ли это действительно пришелец из прошлого, или просто чудаковатый современник. Но, правда, дедушка говорил, что больно уж вид у мужика был нетипичный даже для хиппи, да и оставаться без внимания людей, бегая по городу в таком наряде, было бы невозможно.

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