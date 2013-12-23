Дяденька с клешнёй

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:10

Причина: Авторская стилистика сохранена

Брэдли Просмотров: 421 Комментарии: 5 +16 Сегодня, 16:10 by

Одна тульская семья приехала на свадьбу к родственникам в деревню, неподалёку от городка Одоев. Мама, папа и их семилетняя дочка.Деревенские свадьбы, даже в наши небогатые времена, длятся не менее двух дней, а то и по три дня гуляют. Так как приглашённых съехалось немало, то после первого дня гулянки на ночь часть их них разместили по соседским домам. И эта семья также попала на ночлег к одним из соседей.Взрослые, разумеется, после свадьбы были навеселе и проспали вместе с хозяевами чуть ли не до обеда. А дочка проснулась гораздо раньше них, и, чтобы скоротать время, она села за стол и принялась рисовать всяко-разно.Взрослые просыпаются, приводят себя в порядок, попутно сюсюкаются с девочкой:- Вот какой дяденька у тебя красиво нарисован. А чего это у него за рука такая чудная?- Это клешня у него на руке, - отвечает дочка.- Прямо такая, как у рака?- Нет, как толстые пальчики. Как сосисочки.Хозяин дома слышит этот разговор и с затаённым страхом спрашивает, где же девочка такого дяденьку видела, а та отвечает, что вчера вечером видела - он перед ней этими пальчиками смешно шевелил и сам смеялся.Хозяин оторопел, ушёл куда-то и вернулся с фотографией мужчины.- Этот дяденька был?- Да, этот. С усами.Хозяин почти в шоке, родители в недоумении.-Ты его вечером перед сном видела или, может, уже во сне?- Не знаю... Наверное, во сне...Оказалось, что на фото был отец хозяина. Фронтовик, почти всю Великую Отечественную прошёл. Умер в восьмидесятых. И клешня у него взаправду была.Мало кто в наше время знает, но во время войны это был распространённый вид хирургических операций. Называлась «рука Крукенберга». Если солдату в бою отрывало кисть руки (а ни о каких протезах в те времена и речи не было), то полевые хирурги поступали следующим образом: разрезали ткани руки между костями и обтягивали ими отдельно лучевую и локтевую кости. Получались два огромных пальца, выходящих из локтя. Когда швы заживали, то инвалид мог пользоваться такими сублимированными пальцами.Например, отец хозяина работал кочегаром в угольной котельной и ловко этими «пальцами» держал черенок лопаты.Но откуда об этом могла узнать семилетняя девочка? Ведь на фото было только лицо фронтовика.Густов А.В.

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