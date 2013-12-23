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Истории из жизни

Дяденька с клешнёй

Одна тульская семья приехала на свадьбу к родственникам в деревню, неподалёку от городка Одоев. Мама, папа и их семилетняя дочка.

Деревенские свадьбы, даже в наши небогатые времена, длятся не менее двух дней, а то и по три дня гуляют. Так как приглашённых съехалось немало, то после первого дня гулянки на ночь часть их них разместили по соседским домам. И эта семья также попала на ночлег к одним из соседей.
Взрослые, разумеется, после свадьбы были навеселе и проспали вместе с хозяевами чуть ли не до обеда. А дочка проснулась гораздо раньше них, и, чтобы скоротать время, она села за стол и принялась рисовать всяко-разно.

Взрослые просыпаются, приводят себя в порядок, попутно сюсюкаются с девочкой:
- Вот какой дяденька у тебя красиво нарисован. А чего это у него за рука такая чудная?
- Это клешня у него на руке, - отвечает дочка.
- Прямо такая, как у рака?
- Нет, как толстые пальчики. Как сосисочки.

Хозяин дома слышит этот разговор и с затаённым страхом спрашивает, где же девочка такого дяденьку видела, а та отвечает, что вчера вечером видела - он перед ней этими пальчиками смешно шевелил и сам смеялся.
Хозяин оторопел, ушёл куда-то и вернулся с фотографией мужчины.
- Этот дяденька был?
- Да, этот. С усами.
Хозяин почти в шоке, родители в недоумении.
-Ты его вечером перед сном видела или, может, уже во сне?
- Не знаю... Наверное, во сне...

Оказалось, что на фото был отец хозяина. Фронтовик, почти всю Великую Отечественную прошёл. Умер в восьмидесятых. И клешня у него взаправду была.
Мало кто в наше время знает, но во время войны это был распространённый вид хирургических операций. Называлась «рука Крукенберга». Если солдату в бою отрывало кисть руки (а ни о каких протезах в те времена и речи не было), то полевые хирурги поступали следующим образом: разрезали ткани руки между костями и обтягивали ими отдельно лучевую и локтевую кости. Получались два огромных пальца, выходящих из локтя. Когда швы заживали, то инвалид мог пользоваться такими сублимированными пальцами.
Например, отец хозяина работал кочегаром в угольной котельной и ловко этими «пальцами» держал черенок лопаты.

Но откуда об этом могла узнать семилетняя девочка? Ведь на фото было только лицо фронтовика.

Густов А.В.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:10
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 16:10 by БрэдлиПросмотров: 421Комментарии: 5
+16

Ключевые слова: Дяденька погибший призрак девочка клешня авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:15
+1
Онлайн
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Комментариев: 3 381
Про такую руку слышать не приходилось. Надо поинтересоваться
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: conjure one
Сегодня, 17:16
+1
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Комментариев: 2 130
Я плюс поставил, читать было интересно и познавательно одновременно. Да и загадка есть, даже если это только сон был. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 17:17
+2
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Комментариев: 102
Ой как интересно. Наконец-то по-настоящему мистическая история. Плюс. Проведал внученьку. Класс.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Tser
Сегодня, 17:20
-1
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Комментариев: 2
Эх, жутковатенько, но сказка.
Сомневаюсь, что девочка сумела нарисовать хоть сколько-нибудь похоже на человека.
Плюс стоит +
Зарегистрирован: 22.03.2016
#5 написал: guerra
Сегодня, 19:10
+3
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 355
Цитата: Tser
Эх, жутковатенько, но сказка.
Сомневаюсь, что девочка сумела нарисовать хоть сколько-нибудь похоже на человека.
Плюс стоит +

почему? ей 7 лет, это уже большая девочка, в таком возрасте уже в художественных студиях первые успехи дети демонстрируют
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
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