Два мужа

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 226 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 19:36 by

Мы - молодая семья с маленьким ребенком, с мистикой раньше не пересекались от слова совсем. Поженились еще будучи студентами, я забеременела, и родители купили нам собственную квартиру. Обычная советская однушка, 32 квадрата самостоятельности и отсутствия ремонта. И до самых родов все было как у всех – потихоньку приводили жилье в порядок, знакомились с соседями, получали дипломы. Как говорится, смеркалось…Все началось, когда малышу исполнилось 2 месяца. Спал сынок плохо с самого начала, уложить проблема, слезы и рези в животике прилагались. И так меня все это замотало, что жила почти на автомате, в голове была только одна мечта – поспать тихонечко. Муж помогал, да, но он и сам сутками на работе, приходил и падал без сил. Так что мечты оставались мечтами, а малыш продолжал плакать.Наш диван стоял в дальнем углу квартиры, рядом кроватка мелкого. А в противоположной стороне компьютерный стол и балконная дверь. Получается, когда выходишь с балкона, первое, что бросается в глаза – стол и кресло. И только потом, если повернуть голову, видишь сначала кроватку, а за ней и диван. Спящего человека разглядеть от балконной двери нереально.Это я к чему. Просыпаюсь, к малышу как всегда, на автомате даю бутылочку (он у меня на смесях рос, молока не было), и решаю выйти перекурить. На часах 4 утра. Выхожу с балкона на кряхтение от кроватки и вижу, что муж сидит в компьютерном кресле и слегка раскачивается.- Ложись, отдохни, а то на тень похожа. Я присмотрю, - говорит мне он.Я все также на автомате киваю и иду ложиться. Подхожу и… на нашем диване мирно спит мой муж. Впервые за последние 2 месяца я окончательно проснулась и взбодрилась дай Бог! Резко оборачиваюсь, а кресло продолжает покачиваться, как будто с него кто-то только что встал.Надо сказать, мелкий плакать ночами почти перестал. Так что, кто бы там ни был – свое обещание он выполнял довольно долго. Потом, уже когда зубки полезли, иногда еще просыпался ночью, но я говорила что-то вроде: «Ты ж обещал», и все прекращалось. Потом еще несколько раз видела это что-то «во плоти», причем почему-то именно как мужа. То на кухне готовлю, а он сзади подойдет и обнимает, а через какое-то время до меня доходит, что супруг мой как бы на работе, то с ребенком же играет, когда, опять же, его и близко в квартире нет.Еще смеялась недавно. Вожусь на кухне, слышу дверь в туалет захлопнулась. Подхожу к двери, начинаю новости пересказывать, мне отвечают. В туалете при этом вода включается, шум, машинка стиральная хлопнула – по звукам милый собирается купаться, но продолжает разговаривать со мной через дверь. Говорю: «Ладно, выйдешь – договорим», и иду в комнату. А там на закрытом из комнаты балконе курит муж. Его там ребенок закрыл по его просьбе еще минут 15 назад и открывать отказывался. Возвращаюсь к туалету – дверь закрыта, света в помещении нет. И пар стоит, как будто кто-то только что помылся. Вот явно же что-то доброе и мирное, вместо няньки даже. Но у меня два вопроса – что это такое? И почему я вижу его как своего мужа? Квартира старая, да, но в ней никто никогда не умирал, сменила 5 хозяев, но все просто переезжали в жилплощадь побольше. Никаких мистических историй ни про дом, ни про место нет. Пробовала давать молоко с печеньем как для домового, но все лежало, как я поставила, это не домовой.Автор - cheschirewolf.

Ключевые слова: Квартира семья ребенок существо звуки голос история из жизни

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