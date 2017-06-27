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Истории из жизни

Два мужа

Мы - молодая семья с маленьким ребенком, с мистикой раньше не пересекались от слова совсем. Поженились еще будучи студентами, я забеременела, и родители купили нам собственную квартиру. Обычная советская однушка, 32 квадрата самостоятельности и отсутствия ремонта. И до самых родов все было как у всех – потихоньку приводили жилье в порядок, знакомились с соседями, получали дипломы. Как говорится, смеркалось…

Все началось, когда малышу исполнилось 2 месяца. Спал сынок плохо с самого начала, уложить проблема, слезы и рези в животике прилагались. И так меня все это замотало, что жила почти на автомате, в голове была только одна мечта – поспать тихонечко. Муж помогал, да, но он и сам сутками на работе, приходил и падал без сил. Так что мечты оставались мечтами, а малыш продолжал плакать.

Наш диван стоял в дальнем углу квартиры, рядом кроватка мелкого. А в противоположной стороне компьютерный стол и балконная дверь. Получается, когда выходишь с балкона, первое, что бросается в глаза – стол и кресло. И только потом, если повернуть голову, видишь сначала кроватку, а за ней и диван. Спящего человека разглядеть от балконной двери нереально.

Это я к чему. Просыпаюсь, к малышу как всегда, на автомате даю бутылочку (он у меня на смесях рос, молока не было), и решаю выйти перекурить. На часах 4 утра. Выхожу с балкона на кряхтение от кроватки и вижу, что муж сидит в компьютерном кресле и слегка раскачивается.

- Ложись, отдохни, а то на тень похожа. Я присмотрю, - говорит мне он.

Я все также на автомате киваю и иду ложиться. Подхожу и… на нашем диване мирно спит мой муж. Впервые за последние 2 месяца я окончательно проснулась и взбодрилась дай Бог! Резко оборачиваюсь, а кресло продолжает покачиваться, как будто с него кто-то только что встал.

Надо сказать, мелкий плакать ночами почти перестал. Так что, кто бы там ни был – свое обещание он выполнял довольно долго. Потом, уже когда зубки полезли, иногда еще просыпался ночью, но я говорила что-то вроде: «Ты ж обещал», и все прекращалось. Потом еще несколько раз видела это что-то «во плоти», причем почему-то именно как мужа. То на кухне готовлю, а он сзади подойдет и обнимает, а через какое-то время до меня доходит, что супруг мой как бы на работе, то с ребенком же играет, когда, опять же, его и близко в квартире нет.

Еще смеялась недавно. Вожусь на кухне, слышу дверь в туалет захлопнулась. Подхожу к двери, начинаю новости пересказывать, мне отвечают. В туалете при этом вода включается, шум, машинка стиральная хлопнула – по звукам милый собирается купаться, но продолжает разговаривать со мной через дверь. Говорю: «Ладно, выйдешь – договорим», и иду в комнату. А там на закрытом из комнаты балконе курит муж. Его там ребенок закрыл по его просьбе еще минут 15 назад и открывать отказывался. Возвращаюсь к туалету – дверь закрыта, света в помещении нет. И пар стоит, как будто кто-то только что помылся. Вот явно же что-то доброе и мирное, вместо няньки даже. Но у меня два вопроса – что это такое? И почему я вижу его как своего мужа? Квартира старая, да, но в ней никто никогда не умирал, сменила 5 хозяев, но все просто переезжали в жилплощадь побольше. Никаких мистических историй ни про дом, ни про место нет. Пробовала давать молоко с печеньем как для домового, но все лежало, как я поставила, это не домовой.

Автор - cheschirewolf.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 226Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Квартира семья ребенок существо звуки голос история из жизни

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:00
+1
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Репутация: (286|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 649
Мужья то наверно ревнуют друг к другу!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Asheera
Сегодня, 20:05
+1
Онлайн
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Публикаций: 4
Комментариев: 435
Видимо, мама с недосыпа стала видеть Хранителя своего малыша. Способности от природы.
Только чего он в ванной возился? Креативный такой Хранитель, нетипичный, посплетничать любит, пококетничать, красавец такой))) Всыплют ему в Небесной канцелярии...
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 20:08
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (623|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 304
« Как говорится,смеркалось...» (с)

Автор сего повествования пугает больше своей беспечностью, чем существо , прикидывающиеся ее мужем.
То на кухне готовлю, а он сзади подойдет и обнимает, а через какое-то время до меня доходит, что супруг мой как бы на работе

Оп.Это как? Т.е автору норм,что к ней сущности какие-то прикасаются?
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#4 написал: Евгеша
Сегодня, 20:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 51
Опасно. Я бы так не радовалась. Хотя тоже проходила год почти без сна после рождения ребенка,но от такого "помощника" точно бы отказалась. Сегодня он вроде добрый, а завтра?
Зарегистрирован: 11.08.2017
#5 написал: Asheera
Сегодня, 20:50
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Группа: Посетители
Репутация: (162|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 435
Цитата: Евгеша
Опасно. Я бы так не радовалась. Хотя тоже проходила год почти без сна после рождения ребенка,но от такого "помощника" точно бы отказалась. Сегодня он вроде добрый, а завтра?

Вот честно говоря моя знакомая с таким сталкивалась. Только там мужик был незнакомый, и красивый (и полуголый love ). Я ей тогда не поверила, думала, эротические фантазии проецируются в реальность на фоне недосыпа feel . Ребенок подрос, мужик пропал. Сейчас уже сын у нее подросток, ничего плохого не случилось за всё время. Но к ней мужик обниматься не лез, просто сидел рядом с кроватью и сторожил. Она его по ночам иногда видела. Страха при его видении не было- это как раз на Хранителя похоже.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#6 написал: Spivachka
Сегодня, 20:51
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Публикаций: 0
Комментариев: 94
Я тоже видела галлюцинации после родов. И даже ощущала. Это гормональное. И от усталости. Я своего ребёнка в пододеяльнике теряла и, глядя на маму, видела мужа. В этом вы не первая.
Зарегистрирован: 8.11.2017
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