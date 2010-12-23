Зелёные следы и другие истории из жизни

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:02

Yamana Просмотров: 174 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 19:02 by

Всем привет! Время от времени с интересом читаю местные страшилки. Вот, наконец, решила поведать о том, что странного происходило со мной в разное время. Думаю, кое-что можно объяснить играми разума, но, наверное, все-таки не все. Решать вам.Итак, история первая.Я ее рассказывала многим друзьям, но никто с подобным не сталкивался. В Интернетах тоже ничего подобного не встречала. В общем, мне 15 или 16 лет, сижу я в гостиной, делаю домашку по алгебре. Это я помню очень хорошо. Время - часов 14-15, не позже. Все, как и обычно. Ничто, как говорится, не предвещало. А стол, за которым я сижу, стоит у стены; справа от меня свободное пространство, а за спиной - стена.В общем, в какой-то момент я слышу шлепанье босых ног по полу. Не успев ничего толком понять, поворачиваю голову на звук. Шлепанье продолжается, но ничего не видно. Через 2-3 шлепка, справа на полу, - там, где пустое пространство, появляются зелёные маленькие следы босых ног. Сначала первый след - не очень ясный, а последующие более отчётливые. Всего их было четыре, они "дошли" до стены и исчезли вместе со звуками. Зелёными я их называю условно, они были такие по качеству и цвету, как круги перед глазами, если в солнечный день зажмуриться. Такой сияющий желто-зелёный. Они появлялись и тут же начинали исчезать, расплываться, но, как я уже сказала, от первого к четвертому становились более яркими.Сказать, что я испугалась - ничего не сказать. Это был тот самый случай, когда все волосы и волоски стали дыбом на теле. Минуту, наверное, я не могла сдвинуться с места, потом кое-как заставила себя сползти со стула и одеться (был март или апрель). Потом я пулей вылетела на улицу, побежала к подружке в соседний дом. Она выслушала меня с круглыми глазами и безоговорочно поверила - видно, видок у меня был ещё тот.С тех пор я ничего подобного больше в квартире не видела, хотя, надо сказать, квартира у моих родителей довольно странная. Когда я была маленькая, я очень часто слышала, как меня кто-то зовёт. Если мама была дома, бежала на кухню с вопросом: "Чё, мам?". Мама с удивлением: "Ничего, а что?". Короче, не звала она меня.Если дома я была одна, то поначалу пугалась, понимая, что звать-то меня некому, а потом перестала обращать внимание. Через какое-то то время все прекратилось.История вторая.Тоже со звуковыми галлюцинациями. Мне было 8 лет, я спешила в школу на подготовку к новогоднему представлению. Тогда дети спокойно в этом возрасте ходили одни.Как сейчас помню, бегу я в школу мимо, извините за подробности, помойки, вся счастливая. У меня вроде какая-то то роль была в спектакле, не помню уже. И вот, на пустом пятачке, возле помойки я вдруг прямо над ухом отчётливо услышала смех. Я остановилась, даже не так сильно испугалась тогда, стала оглядываться - никого.Да, рядом стоят пятиэтажки, но смех был очень близко и очень отчётливо, прямо над ухом, максимум в двух шагах. Не помню, чей был смех, вроде женский, но точно не грубый, возможно, детский. И такой-то нейтральный, не добрый и не злой. В общем, я просто побежала дальше, удивляясь, но не сильно парясь по этому поводу. Но запомнила, как видите, надолго.История третья.Случилась со мной тоже в школьную пору. Один раз мама меня разбудила в школу и сказала, что сегодня на работу уйдет раньше. Чтобы я сразу вставала, завтрак такой-то, чтобы пришла со школы - сразу позвонила, ну и так далее.А обычно она позже меня уходила, так что я привыкла, что она меня и два раза может будить - бдит, короче. Я пробормотала "угу" и тут же снова заснула. Видно, крепко заснула, потому что мне даже какой-то то сон приснился, это я помню. Проснулась я оттого, что какая-то колючая лапка резко ударила меня в грудь. Это мне запомнилось очень отчётливо, лапка была когтистая и намного больше, чем, например, кошачья (кошки тогда у нас не было, как и других животных, кроме аквариумных рыбок, но они вряд ли могли такое провернуть).Короче, я не просто проснулась, но подскочила даже, настолько это было реальное прикосновение. В школу я успела.История четвертая.Произошла с моей бабушкой. Когда бабушка была ещё молоденькой девочкой (лет пятнадцати), пошла она за керосином. Ну, стоит в очереди в керосиновую лавку, и тут за ней в очередь становится местная поселковая ведьма. И начинает бабушку нахваливать: "Ах, имярек, какая ж ты стала ладная, красивая, глаз не отвести". И наглаживает бабушку руками по груди, по талии.Бабушка перепугалась, еле от ведьмы вырвалась, примчалась домой без керосина и почти сразу слегла. Ее мама кинулась спрашивать, что, мол, такое произошло, бабушка ей кое-как рассказала. Она уже с сильным жаром была, плохо понимала, что происходит (все с ее слов). Прабабушка побежала к ведьме и стала просить вылечить дочь, отпустить ее. Ведьма затребовала каких-то продуктов и, кажется, вещей, но в итоге, то ли поделав какие-то манипуляции с водой, то ли просто прочитав заговор (этого я из бабушкиного рассказа, к сожалению, не запомнила), сказала прабабушке: "Иди домой, она будет здорова".Так и вышло, бабушка быстро пришла в себя и поправилась.Вот такие истории, ничего из ряда вон, но, пожалуй, не считая сна с моим умершим братом, это самое необъяснимое, с чем я сталкивалась.

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