Воспоминания из детства

Lynx Просмотров: 71 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:05 by

С самого детства я видел странные вещи, которые не мог объяснить.Так однажды за окном (а мы жили до развала Советского Союза в Сибири, в городе Сургут) я видел молодую девушку, которая словно сидела в воздухе, поджав под себя ноги. И она звонко смеялась.Позже, уже немного повзрослев, когда мы уже переехали из Сибири в Украину, я тоже видел, только уже маленькую девочку.Была ночь. Я лежал на диване со своей матерью и смотрел в окно. Мы тогда только недавно переехали из Сургута в Днепропетровск. И пока Отец делал ремонт в нашей квартире, мы жили у моей бабушки в соседнем доме в квартире на первом этаже.Так вот, за окном было не сильно темно, горели фонари, и я видел отчётливые чёрные силуэты, штуки четыре, может, пять. Худые, вытянутые, они заглядывали сквозь занавески в окно. Я заснул, и мне снился сон, будто за мной по улице бегут аборигены. Темнокожие, голые, только с повязками на поясе. Лица и торс разрисованы, как у индейцев, в руках копья, и они гонятся за мной. Их четыре или пять. Я бегу к подъезду, в котором живёт бабушка, поднимаюсь и не могу найти бабушкину дверь. Я пячусь к стене, аборигены уже близко... и вдруг я просыпаюсь.Я открываю глаза и вижу, что надо мною стоит девочка, где-то моего возраста. А было мне тогда лет семь. Я точно знаю, что мне это не приснилось. Я это так ясно всё осознавал. Бледное, скорее - серо-белое, но красивое лицо. Волосы не доходили до плеч. Тёмные и прямые. Очень запомнился обруч белый на голове, держащий её чёлку и открывающий её лоб. На ней светлое платьице, она кладёт мне свою ладонь на щёку, и я чувствую, какая у неё холодная рука. Затем я слышу её голос. Она нежно шепчет, громко и разборчиво, чтобы я не боялся. И что она меня защитит, и те, кто меня преследовал во сне, не смогут меня обидеть, потому что она будет рядом со мной. Тогда мне стало так хорошо, легко и так радостно на душе. Я понял, что это был мой Ангел-хранитель.Мать мне рассказывала, что в раннем детстве я панически боялся зелёных легковых автомобилей. Другие меня не пугали, а вот именно зелёные приводили в панический ужас. Меня даже к бабушке возили, зашёптывать. Видимо, это было связано как-то с обстоятельствами смерти в предыдущей жизни. Ведь есть такое, что дети помнят свои прошлые жизни и обстоятельства своей смерти.И хотелось бы ещё упомянуть именно в этой истории ещё одно яркое воспоминание из моего детства.Я очень любил ходить в свободное от учёбы время за нашу школу. Там было одно место, которое меня будоражило, пугало и манило одновременно. А именно: уже разломанная большая теплица, огороженная высокими кирпичными стенами. Было там что-то особенное. Находясь там, я начинал беспричинно чувствовать страх и в то же время какой-то энергетический подъём. Ещё будучи ребёнком, я не мог объяснить, что я тогда чувствовал, но мне было и страшно и интересно одновременно.И вот однажды я пошёл туда под вечер погулять, надвигалась туча, вскоре небо затянуло, и начал моросить дождь. Я уже засобирался домой, когда вдруг со спины меня кто-то окликнул. Я обернулся и увидел старенькую бабушку. В платочке, чуть сгорбленную, в валеночках и с палочкой. Даже сам не знаю, почему спустя столько лет я её так точно и в деталях помню. Даже запомнил цвет её платка. Белый в красный горошек! Будто только час назад её видел. Так вот эта бабуля мне ни с того ни с сего задаёт вопрос:- А что это ты тут делаешь?А я взял и, сам не понимая почему, тогда ответил довольно глупой фразой:- А я здесь призраков ловлю!На что бабушка улыбнулась и как-то загадочно произнесла довольно необыкновенную и неожиданную фразу:- Молодец. Лови. Их как раз во время дождя намного больше здесь становится.Затем она пошла дальше себе своей дорогой. Я, помню, тогда встал как вкопанный. Затем, немного постояв, побежал без оглядки домой.Наверное, испугался.

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