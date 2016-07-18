Убежище

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Дея Просмотров: 163 Комментарии: 3 +10 Сегодня, 20:32 by

Эта небольшая история приключилась лично со мной в уже, к сожалению, далеком детстве. А верить или не верить - решать вам.Я с детства жила в маленьком поселке возле железной дороги, а вокруг был лес. Родители работали в другом городе и приезжали редко, а я жила с дедушкой и бабушкой.Когда я была совсем маленькой, мы жили не в самом поселке, а на отшибе возле кладбища. Там стояло несколько очень старых, наверное девятнадцатого века постройки домов, и в них еще жили люди. Потом дедушка построил новый дом в самом поселке и мы переехали.Я с детства привыкла к кладбищу и ничуть его не боялась, и даже часто прогуливалась там. Кладбище тоже было очень старым, но на нем иногда еще хоронили. Небольшое совсем, легко обойти. Мне нравилось рассматривать фото и имена на надгробиях, представляя, какими людьми были лежащие здесь, что они повидали и пережили, о чем бы с ними можно было поговорить. Там неподалеку была могилка девочки примерно моего возраста, я к ней приходила и клала цветочки на могилу, было еще несколько могил пожилых людей, которые мне особо нравились. Может быть, от одиночества все это было. Других детей в посёлке не было, одни взрослые, играть не с кем. Но мне всегда казалось, что Мертвые, как я их называла мысленно - это вполне реальные существа, с которыми можно общаться, если постараться.Так вот, когда мне было двенадцать лет, я однажды пошла на станцию, до которой что-то около полутора километров нужно было идти через лес, по какому-то поручению. И вот на станции, среди других пассажиров-дачников я вдруг заметила какого-то мужчину, до того неприятного, что мне аж смотреть на него было противно. Как обожгло меня внутри.Выполнив поручение, я пошла домой. И тут вдруг поворачиваюсь и вижу, что этот мужчина идет следом. Это показалось мне странным. Вроде бы он ждал электричку и вдруг идет следом. Конечно, все бывает. Эта дорога вообще-то была не безлюдная, потому что по ней ходили в поселок и в дачный кооператив рядом с ним. И когда электричка приходит, по ней толпа народу идет. Но, сейчас все, кто хотел уехать, уже были на станции, а те, кто должен был приехать, еще ехали в электричке, так что я шла одна.Мужчина мне прямо сразу не понравился, а тут он еще и следом идет.Нужно заметить, что в наших местах, но не близко, где-то за год до того или меньше нашли девочку убитую, изнасилованную. И вроде это был не первый случай, в городе шептались, что появился маньяк (о чем я узнала позже).Моя мама очень этого боялась и специально мне прочитала новость об этом и рассказывала, насколько нужно опасаться незнакомцев, никуда с ними не ходить, ничему не верить. Поэтому я с самого раннего возраста очень боялась преступников. Я вспомнила, что в журнале, который мне показывала мама (кажется, это была "Работница"), были советы, как проверить, действительно ли вас преследуют. Я пошла быстрее - он пошел быстрее. Тогда я ускорила шаг, почти побежала, обогнала его и за поворотом свернула в лес. Пусть, думаю, пройдет мимо, а я следом пойду.Жду-жду, а он не идет. И тут я поворачиваюсь и вижу: он крадется по лесу. И причем сумку свою, которую нес, где-то оставил.Тут уж я струхнула не на шутку. Зачем бы ему шастать по лесу, а не по тропинке, если не за мной?Я подумала еще, может он в туалет решил сходить, для того и свернул. Но нет, он не остановился, а пошел себе вперед.Тут я вижу, как он по лесу идет вдоль дорожки и смотрит вперед, и меня осенило, он думает, я все еще иду впереди него. Не увидел меня впереди и пошел назад.Вот прямо мороз продрал по коже. До станции далеко уже и до поселка далеко.Я стала, приседая и прячась за деревьями, отходить назад, вглубь леса. Как назло на мне в тот день была желтая футболка, особо не спрячешься. Но к лесу я была привыкшая и довольно успешно так отползала, так что вскоре он вроде бы остался позади, и я перестала его видеть.Я уже выдохнула и поспешила домой. И вдруг поворачиваюсь - и вижу: он бежит между деревьями!Не иначе, как заметил мою футболку! Я тоже перестала прятаться и побежала, как могла, но вижу - он быстрее, расстояние сокращается, до поселка не добежать! Зато возле дороги хорошо знакомое кладбище. Я свернула и побежала туда, в надежде, что он меня потеряет из виду. Через некоторое время я пригнулась и юркнула за один из памятников. Я уже сильно запыхалась к тому времени, отдышалась и выглянула из-за памятника. Вижу, стоит этот гад, причем так, что перекрывает мне дорогу к поселку, мимо не проскочишь. А что, если он и тут вздумает поискать?Тут от ужаса и отчаяния я с чего-то вспомнила свою детскую веру и принялась мысленно обращаться к мертвым в могилах и просить их: "Мертвые, помогите! Мертвые, спрячьте!".Тот мужик двинулся на кладбище. Я прильнула к памятнику, спряталась за ним. Замерла, шевельнуться не смею, но краем глаза вижу его тень. Мужик прошел мимо, глянул туда-сюда и.. не увидел! Буквально в двух шагах от меня прошел и не заметил ничего.Тут на другом конце кладбища что-то зашуршало. Похоже, что белка. Мужик пошел туда, ничего не нашел, конечно. Побродил-побродил - и ушел.Я еще отсиживалась в своем укрытии, а потом рискнула, выбралась и побежала домой. Бабушка потом пошла и написала заяление в милицию, но там отмахнулись и сказали, что ничего не случилось ведь, и вообще все это дело как-то закрыли. Больше я того типа никогда не видела.Но я по сей день уверена, что в тот день я могла погибнуть и что мне помогли тогда, в самую страшную минуту.

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