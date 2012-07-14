Это будет твоя оградка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:02

Шарлотта Корде Просмотров: 825 Комментарии: 14 +17 Сегодня, 15:02 by

В самом начале 90-х гг. одно крупное градообразующее предприятие закрыли, а рабочих вышвырнули на улицу. Тысячи человек остались без куска хлеба. Что делать? Те, кто был побойчее, поехали за границу - "челночить".Эту историю я наблюдала лично и знала ее действующих лиц. А сегодня я расскажу ее вам...Среди оказавшихся на улице была молодая женщина по имени Валерия. У нее было две дочери и никаких перспектив в будущем. Муж сбежал, не оставив адреса.Но она была веселой и энергичной, вместо того, чтобы сесть плакать-горевать, на последние деньги скупила в магазине никому не нужные мясорубки и поехала в Китай. Так началась ее карьера "челнока".Высокого роста, довольно полная, но при этом весьма привлекательная, ловкая, проворная, общительная и умевшая производить приятное впечатление Валерия легко находила с людьми общий язык и всюду заводила друзей. В ту пору никаких навыков торговли не преподавали - в СССР умение торговать считалось крайне позорным - но Валерия быстро поняла, что привозить следует только те товары, которые нравятся потребителям. Многие же из челноков этого не знали и просто скупали все, что на глаза попадет, терпя в результате убытки.И дело у нее пошло неожиданно успешно. Товар раскупался как горячие пирожки, а многие из покупателей становились друзьями. Через некоторое время Валерия даже смогла купить автомобиль. На эффектную черноглазую женщину заглядывались многие, и она постоянно была окружена поклонниками, один из которых вскоре позвал ее замуж.В это самое время некая Людмила Михайловна, ее коллега по профессии, то есть тоже челночница, буквально с ума сходила от зависти. У Людмилы бизнес никак не шел - во многом из-за ее неумения, денег не хватало, муж бросил.Валерия, которая то и дело встречалась ей то в дороге, то в городе, была для нее все равно, что бельмо на глазу. Исподтишка следя за счастливицей, Людмила мечтала, чтобы с нею приключилось какое-нибудь несчастье.Нужно признать, что в этом она была не одинока. Челноки частенько завидовали успешным товарищам и делали им мелкие пакости, а то и воровали у них. Но даже среди прочих Людмила выделялась особо мерзким нравом. Когда же на Валерию обратил внимание собственный сын Людмилы, злость ее только усилилась.Произошло это случайно. Вячеслав, так звали сына Людмилы, работал на таможне. Однажды ему выпало досматривать товары молодой женщины. Они обменялись парой шуток, посмеялись и внезапно поняли, что они родственные души.Нет, они не стали ни мужем и женой, ни любовниками. Вместо этого между ними зародилась большая и крепкая дружба. Валерия была несколько старше Вячеслава, так что он стал обращаться к ней за советами. В конце концов они стали называть друг друга "братом" и "сестрой".Скопив денег, Валерия купила себе домик, в котором поселилась с мужем и дочерьми. Разбила огород, поставила беседку перед домом...Вячеслав часто навещал ее, жалуясь на проблемы и семейные неурядицы. Мать, совершенно равнодушная к нему в детстве, теперь беспрерывно требовала денег, иначе закатывала скандалы. Жена Лена, эффектная блондинка, на которой он женился по большой любви, тоже была равнодушна к нему и тоже беспрерывно требовала все новых и новых подарков, без чего не пускала мужа к себе, а то и беззастенчиво ему изменяла.Вячеслав любил жену и предпочитал делать вид,что ничего не знает - из страха, что она его бросит, но мучился.Из-за мотовства жены ему постоянно были нужны деньги, хотя он неплохо зарабатывал. В итоге он открыл свой бизнес, довольно успешный, но и этих денег ей было мало.Поэтому ему было так приятно бывать в гостях у названой сестры - всегда жизнерадостной и умевшей поддержать. Здесь он отдыхал от проблем. Порой он вовсе не возвращался домой, где было тяжело находиться, а неделями так и жил в доме Валерии.Когда же он был дома, то неизменно восхищался своей Лерой, ее домом, ее семьей, ее задумками.Слушая это, его мать Людмила и жена Елена тряслись от ненависти. Хотя они его не очень-то любили, их бесила мысль, что он предпочитает им кого-то другого. На почве этой ненависти свекровь с невесткой даже объединились.А между тем Валерия даже не подозревала об их чувствах, тем более, что они были лишь шапочно знакомы.Вне себя от злости Людмила даже наведалась к известной в городе экстрасенсу Марине и попросила наслать порчу на Валерию, чтоб у той случилась какая-то беда. Она не знала, что Марина считает себя белым магом и никому не вредит. Марина не только отказала ей, но еще и при случае предупредила Валерию, чтобы та была осторожна, что Людмила может наведаться и к кому-то другому.Беда пришла, откуда не ждали. Вячеслав уже некоторое время жаловался на здоровье, но к врачу не шел. Когда же ухудшающееся самочувствие вынудило его это сделать - оказалось поздно. Диагноз был страшным - рак.Ему сделали операцию, но, увидев до какой степени дошла болезнь, врачи просто зашили все и выписали его домой - умирать.Умирал он тяжело. Валерия была вне себя от отчаяния, надеялась вылечить его, а вот жена не захотела ухаживать.Когда Вячеслав умер, и собрались его родные и друзья, Валерия в слезах пообещала привезти ему хорошую оградку на могилу. Тут мать умершего, Людмила, внезапно подскочила.- Это будет твоя оградка! - заорала она в лицо ошеломленной женщине и бросилась прочь, хлопнув дверью.После похорон в кафе устроили поминки. Валерия сидела за столом одна. Муж куда-то отошел. В эту минуту вдруг появилась Людмила. Она фальшиво извинилась за произошедшее, уверяя, что во всем виновато ее горе, обняла Валерию, а затем опустилась на стул напротив.Погруженная в свое горе молодая женщина смотрела на стол, глотая слезы, и ничего не замечала вокруг. Вдруг, как бы пробудившись, она подняла голову и увидела, что Людмила сидит напротив, сверля ее злобным взглядом, и тихонько что-то бормочет, при этом почему-то пальцами рисует что-то в своей тарелке. Ей стало неприятно, она поднялась и пошла искать мужа.Ровно два месяца спустя Валерия погибла. Она ехала в такси, когда пьяный водитель внезапно вылетел на встречную. Машины столкнулись лоб в лоб.Через час после того, как ее родным сообщили страшную весть, в доме зазвенел телефон. Чей-то голос сообщил, что только что доставили оградку, которую она заказала для Вячеслава...И похоронили ее в той самой оградке. Дочери ее остались круглыми сиротами. Отчим скоро исчез, и им пришлось отправиться в детдом. Младшая еще не понимала до конца своей потери, но старшая никак не могла успокоиться. Она знала о случае в кафе, потому что мать в тот вечер ей все рассказала, и никак не могла поверить, откуда на свете столько зла.Однажды их навестила незнакомая женщина - невысокая, скромно одетая. Это оказалась та самая экстрасенс Марина, о которой я уже упоминала. Она была знакома с покойной Валерией, в детстве сама потеряла мать, поэтому решила навестить девочек. В слезах старшая спросила ее: "Неужели злобные люди имеют такую силу, а злобное пожелание Людмилы об оградке могло вот так сбыться?"И девочка прибавила, что, когда вырастет, непременно отомстит за мать.Марина ответила, что, к сожалению, такое возможно. И что ее собственную мать тоже убили. Но она сказала, что колдовство сильно отличается от других убийств, если Людмила и была виновата, то посеянное ею зло в конце концов к ней вернется.Прошли годы. Я давно потеряла из виду тех людей. Но вот однажды я услышала, что сгорел дом на окраине. В нем заживо сгорела женщина. Как я поняла, погибшая давным-давно спилась, превратилась в настоящую развалину. Я бы пропустила это мимо ушей, но имя показалось удивительно знакомым.Это была Людмила.

Ключевые слова: Зависть проклятие колдовство авторская история

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