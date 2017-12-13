"Ты кто?"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:26

Ранега Просмотров: 378 Комментарии: 9 +10 Сегодня, 18:26 by

Терпеть не могу ноябрь. Потому что осень - промозгло, серо, уныло, дождь стучит, ветер воет, одним словом, тоска. В одну из таких поздне-ноябрьских суббот сидела я дома за швейной машинкой и никого не трогала. Собственно, трогать было некого – все домочадцы уехали до завтрашнего вечера и оставили меня одну. Домашних животных у нас нет. Так что я наслаждалась покоем и отрывалась в своём хобби на всю катушку.Сижу себе, рукоделю. И вдруг понимаю, что в доме-то я не одна. Вот возникло у меня ощущение чьего-то присутствия. Стало страшновато. Жутковато стало потом – когда услышала чьи-то шаги в кухне. Кто это? Живи я в квартире – посторонние звуки легко бы объяснялись активностью соседей. Но в отдельно стоящем доме?Потом в кухне шумно вздохнули. Тут уж я не выдержала, схватила огромные ножницы и отправилась в кухню на разведку, представляя себя героиней ужастика и громко вопрошая «Энибади хиа?».В кухне никого не оказалось. Но вздохи продолжались. А потом по крыше забарабанило. Дождь. И ветер. Ветер! Задувает в трубу отопительного котла и получается звук, будто вздох.Порадовалась я своей недюжинной дедукции, включила погромче телевизор и продолжила творить текстильный шедевр.Телевизор я выключила уже перед сном – было около 10 вечера. Рано? Ничуть, для убеждённого жаворонка это даже поздно. Зато встаю в 6 утра без всяких будильников и к обеду успеваю переделать кучу дел. Сплю я обычно крепко и не имею привычки просыпаться среди ночи. Но не в этот раз.Около 4-х часов утра я сквозь сон услышала звяканье посуды, будто чашки друг об друга постукивают. Хотела пойти посмотреть, но лениво было вставать. Не вылезая из-под одеяла, я опять применила дедукцию и решила, что это под холодильником выскочила дощечка, подложенная для выравнивания, вот он и трясётся так, что звенят бутылки в дверце.Определив причину звяканья, я перевернулась на другой бок. И вот когда уже почти уснула, вдруг почувствовала, что через меня кто-то перелезает.Как показали дальнейшие события, в состоянии дрёмы моя дедукция даёт сбой, потому что в момент этого перелезания я решила, что дочка прибежала досыпать у меня под боком – имелась у неё такая привычка, когда на ночь насмотрится ужастиков. Но тут же я вспомнила, что дочери-то сейчас дома нет.А между тем... это нечто перелезло через меня, улеглось за спиной, и… я ощутила, будто меня приобняли, вроде как забросили руку и ногу! В своём полусонном состоянии я тем не менее понимала, что то, что происходит, происходить в принципе не может. И громко спросила: «Ты кто?»И оно мне шёпотом ответило: «Это я».Тут уж мои глаза просто сами распахнулись, я резко повернулась и увидела пустое место. Никого!В общем, после этого я просидела в кухне спиной к стене минут сорок, пытаясь осознать, что это было. По шёпоту невозможно определить какой голос – мужской или женский – мне ответил. Меня не душили, ощущения опасности не возникло. Почему мне страшно?Потом подумала – раз уж всё равно не спится, не заняться ли генеральной уборкой? Зашла в ванную, стала наводить порядок. Услышала тихий шелест. Смотрю – шторка над ванной сама едет по штанге и шелестит. Как если бы ее плавно задвигал кто-то стоящий в ванне.Непонятно. Никогда раньше шторка не задвигалась сама по себе. Штанга установлена ровно горизонтально, без уклона, имеет не то чтобы шершавую, но не скользкую поверхность. Чтобы передвинуть занавеску по штанге, нужно ее потянуть. И я её точно не трогала и ничем не задела.Конечно, я посмотрела за шторку. И, конечно, никого и ничего там не увидела. Выскочила из ванной и опять уселась в кухне спиной к стене, зорко всматриваясь в выход из ванной.В тот момент мой скептицизм дал большую трещину. Обычно я изо всех сил стараюсь мыслить рационально, но тут, кажется, сил на это не хватило.Из ванной никто не появлялся, и я рискнула – боком прошмыгнула в комнату, наспех оделась и, несмотря на ранний час, ушла из дома. Весь день провела в торгово-развлекательном центре, позвонила домашним и в ужасе рассказала о своих мытарствах.- Да ладно, тебе приснилось.- Да не приснилось мне! Что ж я... сон от яви не отличу? Пока не приедете, домой не пойду.- А ты пирог обещала!- Обойдётесь. Я сойду с ума, если с улицы увижу, что занавески шевелятся.- С чего им шевелиться?- Понятия не имею. Но боюсь.- Завязывай с ужастиками и не будешь бояться. А то ещё не то привидится.В общем, дождалась я, когда моё семейство приедет, вернулась домой, наслушалась добродушных подтруниваний и сомнений в том, что накануне я занималась хобби, а не вредными возлияниями, и обиженная на недоверие отправилась спать.На следующий день рассказала на работе о своей ночной беготне, народ посмеялся, только один сотрудник совершенно серьёзно и авторитетно заявил, что ко мне пыталась прицепиться лярва, и что с ним тоже однажды произошло нечто подобное.Ну… лярва - значит лярва, всё равно ей не обломилось! Наверное, я слишком быстро бегала.В принципе, больше ничего странного не происходило ни этот день, ни в последующие. Эта история стала у нас домашним анекдотом.Собственно, почему я вдруг рассказываю всё это сейчас? Потому что вчера вечером, как обычно напевая под нос несуществующую песню на неизвестном науке языке во время мытья посуды – ну есть у меня такая вот безобидная привычка петь тарабарщину – я услышала звяканье чашек за спиной.Обернулась – никого. И теперь мне интересно – уж не вызвала ли я кого-то или что-то своими случайными вокальными экспериментами? Может, неожиданно какое-нибудь заклинание спела, оно и пришло?

Ключевые слова: Полтергейст страх заклинание шаги вздохи авторская история

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