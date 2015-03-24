Что-то за окном

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:31

FireSTar Просмотров: 584 Комментарии: 7 +2 Сегодня, 06:31 by

Летом 2017 года в июне с четырнадцатого по двадцать восьмое число я отдыхал в лагере, хотя скорее, в санатории "Солнечная страна". Построен он прямо-таки посреди леса, но вокруг электрическая ограда, чтобы местные медведи, волки и лисицы на территорию не шастали. Условия отличные: комнаты на двоих, а не на 10 человек, как часто бывает в лагерях, есть бассейн, футбольное поле, в столовке кормят нормально. Режим тоже неплох, кроме подъема в 7:30 утра.Разместили меня в комнате в основном корпусе на 1 этаже, сама комната выходит одним окном на спортивную площадку, а другим - на лес. Постели чистые, есть шкаф, тумбочки, полотенца и наволочки белые без пятен и прочей грязи. Спалось отлично, вот только фонарь с улицы светил прямо в глаза. Каждую ночь я открывал окно, так как на улице даже по ночам жарко.Уже под конец смены и произошел странный случай. Уже стемнело, когда я вернулся в номер со своим соседом Колей. Я лег на кровать и достал телефон почитать что-нибудь, спать все равно не хотелось. Вот лежу я, и вдруг меня Колян шепотом зовет и показывает рукой на стену. Резко промелькнула чья-то высокая тень, напоминающая человеческую. Но что бы это ни было, для человека оно слишком быстрое и высокое. Вожатые в такое время сидели в своем домике, а для птицы тень слишком большая. Надо было закрыть окно, но ни я, ни мой сосед не решались.В конце концов здравый смысл взял свое, я встал и, озираясь по сторонам, прикрыл окно. Ничего не было, только одиноко стоящий фонарь. Было страшно осматриваться дальше, и я пошел обратно спать. Мы с Колей так и не поняли, что это было, до конца смены такое больше не повторялось.

Ключевые слова: Лес тень страх ужас лагерь авторская история

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