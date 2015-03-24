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Истории из жизни

Что-то за окном

Летом 2017 года в июне с четырнадцатого по двадцать восьмое число я отдыхал в лагере, хотя скорее, в санатории "Солнечная страна". Построен он прямо-таки посреди леса, но вокруг электрическая ограда, чтобы местные медведи, волки и лисицы на территорию не шастали. Условия отличные: комнаты на двоих, а не на 10 человек, как часто бывает в лагерях, есть бассейн, футбольное поле, в столовке кормят нормально. Режим тоже неплох, кроме подъема в 7:30 утра.

Разместили меня в комнате в основном корпусе на 1 этаже, сама комната выходит одним окном на спортивную площадку, а другим - на лес. Постели чистые, есть шкаф, тумбочки, полотенца и наволочки белые без пятен и прочей грязи. Спалось отлично, вот только фонарь с улицы светил прямо в глаза. Каждую ночь я открывал окно, так как на улице даже по ночам жарко.

Уже под конец смены и произошел странный случай. Уже стемнело, когда я вернулся в номер со своим соседом Колей. Я лег на кровать и достал телефон почитать что-нибудь, спать все равно не хотелось. Вот лежу я, и вдруг меня Колян шепотом зовет и показывает рукой на стену. Резко промелькнула чья-то высокая тень, напоминающая человеческую. Но что бы это ни было, для человека оно слишком быстрое и высокое. Вожатые в такое время сидели в своем домике, а для птицы тень слишком большая. Надо было закрыть окно, но ни я, ни мой сосед не решались.

В конце концов здравый смысл взял свое, я встал и, озираясь по сторонам, прикрыл окно. Ничего не было, только одиноко стоящий фонарь. Было страшно осматриваться дальше, и я пошел обратно спать. Мы с Колей так и не поняли, что это было, до конца смены такое больше не повторялось.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:31
Сегодня, 06:31 by FireSTarПросмотров: 584Комментарии: 7
+2

Ключевые слова: Лес тень страх ужас лагерь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Gatta_Black
Сегодня, 07:49
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Дерево качнулось или просто отблеск на стекле.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#2 написал: Fleur Delacour
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Ну тени, строго говоря, могут быть очень причудливыми...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: Joss
Сегодня, 08:02
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У страха глаза велики!!!
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#4 написал: зелёное яблочко
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Цитата: Joss
страха глаза велики!!!

Скорее всего. Да и плюс детское воображение.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:27
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Истории ни о чем из разрада : В темноте увидел Коля человека у стены.Оказалось на рассвете — это куртка и штаны
Цитата: Joss
Постели чистые, есть шкаф, тумбочки, полотенца и наволочки белые без пятен и прочей грязи
видимо подробное описание номера должно подкинуть нам ключ к разгадке
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#6 написал: Летяга
Сегодня, 09:39
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Цитата: Fleur Delacour
тени, строго говоря, могут быть очень причудливыми..


Что-то небольшое, но пролетевшее рядом с фонарём как раз и даст большую, непонятную и быструю тень.
Но т.к. процентов 80 не выдуманных мистических историй имеют примерно такую основу - плюсую.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#7 написал: Бозкурт
Сегодня, 12:05
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Хорошо, что в конце истории не приплетено :" а наутро мы узнали, что вожатый Костя заболел." Или :" а потом под окном мы увидели таинственные следы с когтями".

Показалось.) Хотя я бы больше переживала, что на территорию лагеря кто-то проник. Но совсем не мистической направленности. Как-то какого-нибудь психа опасаюсь больше, чем непознанного.))
Зарегистрирован: 27.04.2016
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