Страшный сон или явь

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:40

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

Duim85 Просмотров: 489 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 10:40 by

Хочу поделится своей историей, произошедшей со мной в недалеком прошлом.Дело было в гостях, осталась я ночевать в квартире у свекрови. Спать легла в комнате, где ранее мы жили вместе с мужем.Расскажу немного о планировке квартиры: входная дверь располагается как раз напротив моей спальни, справа идет большая проходная комната, а за ней спальня свекрови. Если выйти в коридор и встать спиной к холодильнику, видно ее, спящую на кровати.В общем легла я спать и снится мне сон, что вышла я в коридор - попить воды из холодильника. Свет не включала. Открыв холодильник, я наклонилась взять воду. В этот момент на мое левое плечо легла чья-то рука. Прикосновение не просто испугало меня, а привело в дикий ужас. Повернув голову, я увидела, что на моем плече лежит прозрачная ладонь, как будто из блеклого белого света.Льющийся из холодильника свет освещал кусочек коридора и мне удалось разглядеть позади себя слишком высокий силуэт. Я хотела обернутся, но то существо не дало мне ничего сделать. Оно схватило меня прозрачными руками и силой потащило обратно в комнату. Я отчаянно вырывалась, пыталась кричать, но не могла издать и звука. Пока оно тащило меня в комнату, я извивалась, размахивала ногами, но не могла вырваться из его хватки. Мне казалось, моя безуспешная борьба с этим существом должна была наделать шуму и разбудить свекровь, но та спала как убитая.Существо затащило меня в комнату, повалило на кровать и начало душить. Его руки сжимали мое горло настолько сильно, что я стала задыхаться почти сразу же. Страх смерти придал мне сил. Я продолжала сопротивляться душителю, пыталась оторвать его руки от моего горла, но безуспешно. Недолгая борьба истощила скудные запасы кислорода в крови, легкие жгло огнем, агонизирующее тело билось, требуя спасительного глотка воздуха. Мое сознание помутнело, я перестала вырываться из неослабевающей хватки существа и судорожно задергалась, вцепляясь руками в смятую простыню. Вот она, смерть.Не могу сказать точно сколько длилась моя агония. Находясь на грани, я услышала в голове повелительный голос: "Прочти "Отче Наш". Не знаю, как это удалось мне в одном шаге от смерти, но я стала читать молитву. Прочитала один, второй, третий раз. Не помогает. Понимая, что сделать больше ничего не могу, продолжала читать. Четвертый, пятый. После пятого раза мой душитель резко ослабил хватку и с такой силой приложил меня о кровать, что чуть не свернул мне шею. "Повезло тебе сегодня", - услышала я свистящий голос существа. Страшный такой, что точнее мне не описать. А потом оно исчезло.Кошмарный сон сразу оборвался. Очнулась я на измятой кровати. В ушах стучала кровь, сердце бешено колотилось. Я вдыхала и выдыхала воздух, хрипло дыша, сознание медленно прояснялось. Жжение в легких унялось, сомневаться не приходилось - я правда умирала, а теперь возвращалась к жизни. Пока я спала, что-то пришло ко мне и попыталось убить. Явь слилась со сном, понуждая меня бороться за свою жизнь, а когда силы мои были на исходе, на помощь мне пришли высшие силы. Не знаю, слышала ли я голос Бога, ангела-хранителя, или это было предсмертное видение погибающего сознания. Все, что тогда имело значение - я осталась в живых.Вскоре после того, как я немного пришла в себя, ко мне в комнату с диким мяуканьем влетел старый кот свекрови. С разбегу запрыгнув на кровать, он принялся облизывать мое лицо, урчать и тереться о щеки. Добросовестно вылизав меня, кошак улегся мне на грудь. И знаете, чем дольше он на мне лежал, тем лучше я себя чувствовала. Кот словно помогал мне уходить все дальше и дальше от холодного призрака смерти, обнявшего меня той страшной ночью. Он дышал в такт со мной и согревал меня теплом своего тела. Думаю, он делился со мной своей жизненной энергией, а может быть, восполнял мою собственную. "Духовное лечение" кота сработало. Мне стало легче, даже удалось заснуть ненадолго.Утром, осмотрев себя в зеркале, я заметила на шее багровые следы пальцев. Кривых и длинных, у человека таких быть не может. Рассказала все свекрови и мужу, показала им следы удушения. Они согласились, что это не был просто сон, и приняли ответные меры. Свекровь обрызгала всю квартиру святой водой, муж попросил знакомого батюшку из Покровского монастыря приехать и провести "отчитку" меня и квартиры. Проведя все положенные обряды, батюшка сказал, что происшедшее никак не связано ни со мной, ни со свекровиной квартирой. Ночь - время разгула бесовских сил, кто угодно может пострадать от их козней.Вот такая пугающая история произошла со мной. Берегите себя.

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