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Истории из жизни

Страшный сон или явь

Хочу поделится своей историей, произошедшей со мной в недалеком прошлом.

Дело было в гостях, осталась я ночевать в квартире у свекрови. Спать легла в комнате, где ранее мы жили вместе с мужем.

Расскажу немного о планировке квартиры: входная дверь располагается как раз напротив моей спальни, справа идет большая проходная комната, а за ней спальня свекрови. Если выйти в коридор и встать спиной к холодильнику, видно ее, спящую на кровати.

В общем легла я спать и снится мне сон, что вышла я в коридор - попить воды из холодильника. Свет не включала. Открыв холодильник, я наклонилась взять воду. В этот момент на мое левое плечо легла чья-то рука. Прикосновение не просто испугало меня, а привело в дикий ужас. Повернув голову, я увидела, что на моем плече лежит прозрачная ладонь, как будто из блеклого белого света.

Льющийся из холодильника свет освещал кусочек коридора и мне удалось разглядеть позади себя слишком высокий силуэт. Я хотела обернутся, но то существо не дало мне ничего сделать. Оно схватило меня прозрачными руками и силой потащило обратно в комнату. Я отчаянно вырывалась, пыталась кричать, но не могла издать и звука. Пока оно тащило меня в комнату, я извивалась, размахивала ногами, но не могла вырваться из его хватки. Мне казалось, моя безуспешная борьба с этим существом должна была наделать шуму и разбудить свекровь, но та спала как убитая.

Существо затащило меня в комнату, повалило на кровать и начало душить. Его руки сжимали мое горло настолько сильно, что я стала задыхаться почти сразу же. Страх смерти придал мне сил. Я продолжала сопротивляться душителю, пыталась оторвать его руки от моего горла, но безуспешно. Недолгая борьба истощила скудные запасы кислорода в крови, легкие жгло огнем, агонизирующее тело билось, требуя спасительного глотка воздуха. Мое сознание помутнело, я перестала вырываться из неослабевающей хватки существа и судорожно задергалась, вцепляясь руками в смятую простыню. Вот она, смерть.

Не могу сказать точно сколько длилась моя агония. Находясь на грани, я услышала в голове повелительный голос: "Прочти "Отче Наш". Не знаю, как это удалось мне в одном шаге от смерти, но я стала читать молитву. Прочитала один, второй, третий раз. Не помогает. Понимая, что сделать больше ничего не могу, продолжала читать. Четвертый, пятый. После пятого раза мой душитель резко ослабил хватку и с такой силой приложил меня о кровать, что чуть не свернул мне шею. "Повезло тебе сегодня", - услышала я свистящий голос существа. Страшный такой, что точнее мне не описать. А потом оно исчезло.

Кошмарный сон сразу оборвался. Очнулась я на измятой кровати. В ушах стучала кровь, сердце бешено колотилось. Я вдыхала и выдыхала воздух, хрипло дыша, сознание медленно прояснялось. Жжение в легких унялось, сомневаться не приходилось - я правда умирала, а теперь возвращалась к жизни. Пока я спала, что-то пришло ко мне и попыталось убить. Явь слилась со сном, понуждая меня бороться за свою жизнь, а когда силы мои были на исходе, на помощь мне пришли высшие силы. Не знаю, слышала ли я голос Бога, ангела-хранителя, или это было предсмертное видение погибающего сознания. Все, что тогда имело значение - я осталась в живых.

Вскоре после того, как я немного пришла в себя, ко мне в комнату с диким мяуканьем влетел старый кот свекрови. С разбегу запрыгнув на кровать, он принялся облизывать мое лицо, урчать и тереться о щеки. Добросовестно вылизав меня, кошак улегся мне на грудь. И знаете, чем дольше он на мне лежал, тем лучше я себя чувствовала. Кот словно помогал мне уходить все дальше и дальше от холодного призрака смерти, обнявшего меня той страшной ночью. Он дышал в такт со мной и согревал меня теплом своего тела. Думаю, он делился со мной своей жизненной энергией, а может быть, восполнял мою собственную. "Духовное лечение" кота сработало. Мне стало легче, даже удалось заснуть ненадолго.

Утром, осмотрев себя в зеркале, я заметила на шее багровые следы пальцев. Кривых и длинных, у человека таких быть не может. Рассказала все свекрови и мужу, показала им следы удушения. Они согласились, что это не был просто сон, и приняли ответные меры. Свекровь обрызгала всю квартиру святой водой, муж попросил знакомого батюшку из Покровского монастыря приехать и провести "отчитку" меня и квартиры. Проведя все положенные обряды, батюшка сказал, что происшедшее никак не связано ни со мной, ни со свекровиной квартирой. Ночь - время разгула бесовских сил, кто угодно может пострадать от их козней.

Вот такая пугающая история произошла со мной. Берегите себя.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:40
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.
Сегодня, 10:40 by Duim85Просмотров: 489Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: В квартире ночь сон существо удушение страх борьба авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 11:26
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 366
После такого сна и спать ложиться страшно.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:40
0
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 196
Не спите на стороне, где находится сердце))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 11:43
0
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Репутация: (2287|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 872
батюшка сказал, что происшедшее никак не связано ни со мной, ни со свекровиной квартирой. Ночь - время разгула бесовских сил, кто угодно может пострадать от их козней.

Я с батюшкой не согласна - просто так ничего не бывает. Не напала же та сущность на свекровь или мужа, а именно на ГГ. Или ГГ думает, что кто ближе к двери был (ну, т.е кто первый попался), на того и напали? А напасть могли как на "бодрствующего", так и на спящего - сколько подобных историй было. Надо разбираться, чтобы, не дай Бог, не было таких ужасных повторений.
История страшная, Автору ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 12:29
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 512
Мне ещё страшней, ведь у меня нет знакомого батюшки.
Товарищ действовал не по людски!
Напал на спящую даму, во сне. Слов нет.
Слабоват видать, оголодал, только на беззащитных и может бросаться!
Плюсану.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:31
0
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Группа: Комментаторы
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 115
Если это правда, то причину надо выяснить. Мало ли что на «уме» у подобных.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: Talisha
Сегодня, 14:09
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Напал на самого энергетически слабого человека. Кто-то живет в квартире
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#7 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 14:14
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М-да. Даже в собственной квартире не будешь чувствовать себя защищённым после таких рассказов.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#8 написал: ms Molly
Сегодня, 16:01
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Жутковато. Плюс за порцию адреналина++++
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