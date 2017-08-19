Нечто

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:26

Причина: Изменен раздел.

A.Norton Просмотров: 642 Комментарии: 16 +27 Сегодня, 16:26 by

Мой дом — моя крепость? Да черта с два!До развала нашей семьи я, мама и папа жили в трехкомнатной квартире. Здесь жили мои дедушка и бабушка по отцовской линии. Никто из них не умер в той квартире, и у меня нет причин считать, что их призраки остались с нами. Тем труднее мне объяснить два жутковатых случая, разделенных годами. Расскажу все с самого начала.Маленьким мальчиком я до смерти боялся оставаться в нашей квартире один. В детские годы я не отличался буйным воображением, не верил в монстров в шкафах и под кроватями. Не испытывал страха перед привидениями, хотя слабо понимал, кто это такие и чем они могут быть опасны. Страшилок о бабайке и буке мне никогда не рассказывали. Я не был запуган, но точно знал одно. Кроме нас в квартире живет нечто еще.Первый раз я услышал его зимним вечером. Не помню точно в каком году, за столько лет воспоминания детства потускнели и выцвели. Как цветные картинки в старой книге. Все случилось, когда я зашел в дедушкину комнату, поискать интересную книжку. Дедушка тогда лежал в больнице, куда попал после сердечного приступа, и его огромная коллекция книг оказалась целиком в моем распоряжении.Едва переступив порог темной спальни и не успев включить свет, я услышал непонятные шорохи в дальнем углу. Если сравнивать чисто по шуму — его с успехом могла издавать большая собака. Только домашних питомцев мы никогда не держали. Я застыл за порогом, не решаясь двинуться вперед. Испугался. Нечто в углу, почуяв мой страх, начало глухо рычать. Его рычание до сих пор ассоциируется у меня со злой дворнягой.Страх сменился ужасом. Я пулей вылетел из комнаты. Не представляю как, но умудрился удариться лбом о дверную лутку и набил здоровую шишку. На мой вскрик из кухни прибежали встревоженные мама и папа. Я сказал им, что слышал в дедушкиной спальне, и стал просить прогнать чудовище. Отец проверил комнату, ничего рычащего не нашел, и впервые наорал на меня. Назвал трусом, тряпкой и размазней.Второй раз Нечто попыталось добраться до меня в старших классах средней школы. Тогда мне было лет четырнадцать, я перерос многие из детских страхов, но бояться Нечто не перестал. Оно никак не напоминало о себе с той ночи посреди, но страх перед ним жил внутри меня, затаившись и выжидая. Мне пришлось выработать ряд правил против него: никогда не заходить в дедушкину спальню с наступлением вечера, днем не проводить там дольше десяти минут, всегда запирать комнату, в которой я находился.Эти нехитрые лайфхаки, как их называют современные тинейджеры, спасли мне жизнь. В день появления Нечто, проводив родителей на работу, я засобирался в школу. Сложил портфель, пошел обуваться - и тут меня «накрыло» смутное предчувствие опасности. Под влиянием сиюминутного порыва я заскочил в ванную комнату и запер дверь. Приложив ухо к двери и затаив дыхание — я стоял и слушал, что будет. Понимал, ничего хорошего ждать не стоит. На меня накатила нервная дрожь, верная спутница тревожного предчувствия.Сначала я услышал глухой удар и треск дерева, потом — шлепающие шаги по коридору. Оно шло от дедушкиной комнаты ко мне. Я всем телом навалился на дверь, лишь бы не осложнить Нечто выламывание двери. Но ему, видимо, больше нравилось пугать меня и наслаждаться вызванным страхом. Подшлепав к двери ванной, Нечто с силой подергало за ручку. Я налег на дверь еще сильнее, у меня тряслись поджилки, но надо было держать себя в руках. Замок и засов, установленные моим отцом, выдержали его натиск. Отпустив ручку, Нечто четырежды стукнуло по двери, затем шлепающие шаги начали удаляться.Я просидел в ванной с полчаса и только потом набрался храбрости выйти в коридор. Ничего жуткого меня там не поджидало, но жуть все равно давила на психику. Схватив портфель, я буквально выскочил из опустевшей квартиры. Заперев первую дверь, я взялся за вторую, и тогда снова услышал знакомые шлепающие шаги. Нечто повторило все до мелочей. Дерганье за ручку, стук в дверь, и опять удаляющиеся шаги. В восприятии подростка это был сущий кошмар, сродни смерти или тяжким увечьям.Я похоронил этот случай в глубинах подсознания, но подавленные воспоминания о нем все равно подтачивали меня изнутри, в точности как плодовый червь подтачивает созревшие яблоки. Разрушительное воздействие подавленных воспоминаний прошлого на жизнь в настоящем привело меня в кабинет психотерапевта. Он посоветовал мне записать все воспоминания в рассказ, заново пережить травмирующий момент и навсегда о нем забыть.Сделано.

Ключевые слова: Сущность в квартире звуки шаги страх авторская история

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