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Истории из жизни

Нечто

Мой дом — моя крепость? Да черта с два!

До развала нашей семьи я, мама и папа жили в трехкомнатной квартире. Здесь жили мои дедушка и бабушка по отцовской линии. Никто из них не умер в той квартире, и у меня нет причин считать, что их призраки остались с нами. Тем труднее мне объяснить два жутковатых случая, разделенных годами. Расскажу все с самого начала.

Маленьким мальчиком я до смерти боялся оставаться в нашей квартире один. В детские годы я не отличался буйным воображением, не верил в монстров в шкафах и под кроватями. Не испытывал страха перед привидениями, хотя слабо понимал, кто это такие и чем они могут быть опасны. Страшилок о бабайке и буке мне никогда не рассказывали. Я не был запуган, но точно знал одно. Кроме нас в квартире живет нечто еще.

Первый раз я услышал его зимним вечером. Не помню точно в каком году, за столько лет воспоминания детства потускнели и выцвели. Как цветные картинки в старой книге. Все случилось, когда я зашел в дедушкину комнату, поискать интересную книжку. Дедушка тогда лежал в больнице, куда попал после сердечного приступа, и его огромная коллекция книг оказалась целиком в моем распоряжении.

Едва переступив порог темной спальни и не успев включить свет, я услышал непонятные шорохи в дальнем углу. Если сравнивать чисто по шуму — его с успехом могла издавать большая собака. Только домашних питомцев мы никогда не держали. Я застыл за порогом, не решаясь двинуться вперед. Испугался. Нечто в углу, почуяв мой страх, начало глухо рычать. Его рычание до сих пор ассоциируется у меня со злой дворнягой.

Страх сменился ужасом. Я пулей вылетел из комнаты. Не представляю как, но умудрился удариться лбом о дверную лутку и набил здоровую шишку. На мой вскрик из кухни прибежали встревоженные мама и папа. Я сказал им, что слышал в дедушкиной спальне, и стал просить прогнать чудовище. Отец проверил комнату, ничего рычащего не нашел, и впервые наорал на меня. Назвал трусом, тряпкой и размазней.

Второй раз Нечто попыталось добраться до меня в старших классах средней школы. Тогда мне было лет четырнадцать, я перерос многие из детских страхов, но бояться Нечто не перестал. Оно никак не напоминало о себе с той ночи посреди, но страх перед ним жил внутри меня, затаившись и выжидая. Мне пришлось выработать ряд правил против него: никогда не заходить в дедушкину спальню с наступлением вечера, днем не проводить там дольше десяти минут, всегда запирать комнату, в которой я находился.

Эти нехитрые лайфхаки, как их называют современные тинейджеры, спасли мне жизнь. В день появления Нечто, проводив родителей на работу, я засобирался в школу. Сложил портфель, пошел обуваться - и тут меня «накрыло» смутное предчувствие опасности. Под влиянием сиюминутного порыва я заскочил в ванную комнату и запер дверь. Приложив ухо к двери и затаив дыхание — я стоял и слушал, что будет. Понимал, ничего хорошего ждать не стоит. На меня накатила нервная дрожь, верная спутница тревожного предчувствия.

Сначала я услышал глухой удар и треск дерева, потом — шлепающие шаги по коридору. Оно шло от дедушкиной комнаты ко мне. Я всем телом навалился на дверь, лишь бы не осложнить Нечто выламывание двери. Но ему, видимо, больше нравилось пугать меня и наслаждаться вызванным страхом. Подшлепав к двери ванной, Нечто с силой подергало за ручку. Я налег на дверь еще сильнее, у меня тряслись поджилки, но надо было держать себя в руках. Замок и засов, установленные моим отцом, выдержали его натиск. Отпустив ручку, Нечто четырежды стукнуло по двери, затем шлепающие шаги начали удаляться.

Я просидел в ванной с полчаса и только потом набрался храбрости выйти в коридор. Ничего жуткого меня там не поджидало, но жуть все равно давила на психику. Схватив портфель, я буквально выскочил из опустевшей квартиры. Заперев первую дверь, я взялся за вторую, и тогда снова услышал знакомые шлепающие шаги. Нечто повторило все до мелочей. Дерганье за ручку, стук в дверь, и опять удаляющиеся шаги. В восприятии подростка это был сущий кошмар, сродни смерти или тяжким увечьям.

Я похоронил этот случай в глубинах подсознания, но подавленные воспоминания о нем все равно подтачивали меня изнутри, в точности как плодовый червь подтачивает созревшие яблоки. Разрушительное воздействие подавленных воспоминаний прошлого на жизнь в настоящем привело меня в кабинет психотерапевта. Он посоветовал мне записать все воспоминания в рассказ, заново пережить травмирующий момент и навсегда о нем забыть.

Сделано.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:26
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 16:26 by A.NortonПросмотров: 642Комментарии: 16
+27

Ключевые слова: Сущность в квартире звуки шаги страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:01
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1889|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 526
Хорошие воспоминания, мне понравились. Не жаль плюс поставить. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 14:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 015
Раздел бы поменять) Хорошая история.Вполне возможно,что эти тревожные состояния и неврозы были спровоцированы воспитанием отца.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:31
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1094|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 092
Мне страшно даже стало на чуток.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (214|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 502
Цитата: Космонасть
Раздел бы поменять) Хорошая история.Вполне возможно,что эти тревожные состояния и неврозы были спровоцированы воспитанием отца.

Честно сказать я не увидел в истории, ребёнка, доведённого отцом до невроза и галлюцинаций.
Проявилось "это'' всего пару раз, да и разрыв был приличный во времени. Нечто пугало ребёнка и жило его страхом.
Плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:59
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1094|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 092
Цитата: ПИК НИК
Нечто пугало ребёнка и жило его страхом.
Плюс.

Наверное, в таких случаях, нужно заглянуть своему страху в «лицо».
Но кто из нас настолько храбр? Уж точно не я laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: guerra
Сегодня, 17:23
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 288
папаша вызвал отвращение, вот кто реально страшен в истории, после этого нечта на втором месте. обзывать мелкого ребенка трусом и тряпкой может только урод.
Зарегистрирован: 30.08.2015
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 17:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (864|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 762
интересные случаи с разницей в 10 лет.
и эти два случая не сопровождали что-нибудь идентично происходящее параллельно в жизни?
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#8 написал: t.eir
Сегодня, 17:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
Настоящая страшная история.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#9 написал: Космонасть
Сегодня, 17:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 015
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Космонасть
Раздел бы поменять) Хорошая история.Вполне возможно,что эти тревожные состояния и неврозы были спровоцированы воспитанием отца.

Честно сказать я не увидел в истории, ребёнка, доведённого отцом до невроза и галлюцинаций.
Проявилось "это'' всего пару раз, да и разрыв был приличный во времени. Нечто пугало ребёнка и жило его страхом.
Плюс.

Отец проверил комнату, ничего рычащего не нашел, и впервые наорал на меня. Назвал трусом, тряпкой и размазней.
Вы все ещё ничего не видите? Это был будничный случай ,ребёнок испугался,отец назвал его трусом,тряпкой и тд. Не слишком ли?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#10 написал: kas11
Сегодня, 18:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (945|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 290
это нечто дергало дверь... это не спишешь на "привиделось"... жаль ребенка... столько времени жить в страхе. тем более папаша добавлял перца. ни
поговорить,ни защиты попросить...
Зарегистрирован: 16.03.2013
#11 написал: Ольга 1981
Сегодня, 18:53
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 86
Меня тоже поразило поведение отца. Какое ужасное отношение к своему ребенку. Нет бы приласкать, поговорить, успокоить, а он, и без того напуганного ребенка, обозвал.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#12 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 19:34
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 184
Цитата: guerra
папаша вызвал отвращение, вот кто реально страшен в истории, после этого нечта на втором месте. обзывать мелкого ребенка трусом и тряпкой может только урод.

Зачем же так категорично. Сказать можно это в разной форме или грубо, или к примеру приобнять, похлопать по отцовской по плечу и произнести: " Ну ты что сынок, как трус и тряпка испугался, ты же мужик, а мужики, не должны себя так вести. Ты тут хозяин, и в следующий раз, не бойся, переодолей свой страх и покажи, что ты в доме хозяин" Ну как-то так...

Детские страхи, травмы ли это - трудно ответить. Но опять же, раз сайт мистический, то склонюсь в сторону мистики, и поверю нашему редактору, другому бы с меньшей вероятностью поверил бы, сказав, что это творчество. Плюс Вам за рассказ, и здоровья. Спасибо, что поделились, я надеюсь, вам это поможет и забудется.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#13 написал: Scary_stories
Сегодня, 19:35
+1
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 454
На мой взгляд, это нечто - автор "подцепил", в одном из своих детских кошмаров: а вот причина этих кошмаров, может лежать, как раз в самой обыденной плоскости, в частности отношений с отцом. Либо ребёнка могло что то напугать в реальной жизни, и он не мог найти этому объяснения, а родители его никак, не успокоили, и не объяснили что к чему: затем этот страх, мог трансформироваться в кошмар, а затем кошмар снова трансформировался в реальность в лице "нечто". За историю плюс.
Зарегистрирован: 21.08.2013
 
#14 написал: A.Norton
Сегодня, 20:46
0
Онлайн
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Репутация: (184|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 172
Цитата: Pmariam
интересные случаи с разницей в 10 лет.
и эти два случая не сопровождали что-нибудь идентично происходящее параллельно в жизни?


Нет.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#15 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 21:19
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2285|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 567
А мне по поводу отца, вспомнилась старая уральская легенда, о том, что где-то в той местности жило племя великанов, но люди их перебили. Осталась одна великанша, её разбойники посадили на цепь в пещере, охранять сокровища.
Это была старая и расспространённая легенда.
Как-то дед и внук ночевали под горой, дед устроил себе шалаш, а внук первую половину ночи дрова в костёр подкидывал.
Ночь была лунной и внук увидел, как из пещеры вылезает женщина, до ужаса страшная, гремя масивной цепью, потом она завыла.
Нервы у пацанёнка сдали и он кинулся будить деда. Дед пообещал отучить внука бояться, достал ремень и избил.
Как рассказывал внук, урок деда он выучил на всю жизнь, и больше никогда не паниковал в горах, делал то, что нужно и не отвлекался.
+++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#16 написал: Nadezhda9
Сегодня, 22:13
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 286
++++++++++++++++ Сочувствую Автору, бывает, что выйду поздно вечером во двор за чем-нибудь, накатывает такой иррациональный страх, что пулей залетаю домой. Хотя своей неразумной башкой понимаю, что это просто страх, но ноги несут в дом вопреки доводам рассудка, рассудок остаётся даааалеко позади! Хотя, возможно, всё это потому, что очень плохо вижу, особенно в темноте- куст или столбик от стоящего человека не отличу (астигматизм). Но почему-то верю своим ощущениям, точно знаю, что рядом не человек
Зарегистрирован: 4.10.2016
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