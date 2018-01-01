Пункт назначения

Lynx Просмотров: 33 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:23 by

Случилось это недавно, после майских праздников. У нас пришел срок по оплате нашей съемной квартиры, и я позвонила хозяйке, чтобы она пришла за деньгами.Встречал ее мой молодой человек, и пока я переписывала по счетчикам за горячую и холодную воду, услышала вздохи и всхлипывания. Вышла, а хозяйка вся в слезах, не выдержала она потом, разревелась еще пуще и рассказала нам эту историю...В общем, потеряла она лучшую подругу, которая на днях погибла в страшном ДТП по пути с дачи вместе с мужем и своей восьмидесятилетней теткой.Самое страшное, что муж этой подруги на дачу вроде сначала собирался, все нормально, а потом его просто переклинило. Мол, сон ему приснился, что на них грузовик летит, дурной знак - не поедет он никуда, да и вообще - тетка старая, что ей на даче делать и так далее. Дошло до скандала, но потом муж "сломался", и на дачу они поехали. Посадили что-то там, а на обратном пути перед ними была какая-то мелкая авария, они встали в сторонку - подождать, пока все рассосется и тут...Я уж не знаю, что было с той фурой, я не расслышала, не поняла слов хозяйки, но эта фура влетела в машину ее лучшей подруги. Не то чтобы влетела, но как-то выбила машину на встречку, а с той стороны гнал грузовик и подмял легковушку под себя... Смерть мгновенная.- Если б и правда послушала она мужа своего, - говорила хозяйка. - Кто знает, живы бы остались... Хотя, как суждено, так и будет... Но так нелепо, так жестоко. Хорошие люди были, светлые, обоим по 50 лет...Такая вот страшная история, невольно я вспомнила фильмы "Пункт назначения". Они ведь не гнали, ничего не нарушали, а стечение обстоятельств сложилось как домино... По замыслу ли чьему-то ТАМ? И сон мужа - предупреждение или просто информация, что будет так? Будь они дома, остались бы живы?Очень много вопросов, но так мало ответов...

Ключевые слова: Дача авария смерть сон предупреждение авторская история

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