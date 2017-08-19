Порча

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:03

Nik_dk Просмотров: 894 Комментарии: 2 +10 Вчера, 17:03 by

Поделюсь я историей о порче, которую мне недавно рассказала моя дальняя родственница.Это случилось с ее матерью в первые послевоенные годы. После войны отец моей дальней родственницы был одним из двух мужчин, вернувшихся с фронта живыми в родную деревню к своей семье. Остальные замужние женщины в этой деревне во время войны овдовели. И, естественно, что такое положение вещей, когда у большинства соседок мужья погибли, а у мамы моей родственницы муж уцелел, да еще начал трудиться в поте лица, кормить многодетную семью и улучшать ее материальное положение на фоне всеобщей нищеты - не могло не вызывать у людей зависти.И, как рассказывает моя родственница, которой в то время было семь лет, играла она как-то дома на кухне с куклой и увидела под лавкой волосы, сплетенные в косу и перевязанные ленточкой. Она подняла эту косу и показала маме, которая в этот момент возилась у печки. Мать, увидев косу, немедленно велела дочке бросить ее на пол. Потом мать завернула косу в газету и куда-то ее отложила. Ей бы надо было эту косу сразу же бросить в печь и сжечь, но она через некоторое время побежала к соседям просить совета о том, как ей поступить с этой косой. И кто-то посоветовал ей извалять косу в экскрементах, потом топтать ногами и, наконец, где-нибудь выбросить. Она так и сделала.Через несколько дней у нее стали опухать ноги, на них также начали появляться волдыри, на месте которых потом стали образовываться ужасные язвы. Постепенно ноги у матери моей родственницы раздулись до такой степени, что стали похожи на ноги человека, больного слоновой болезнью. Мать рассказчицы не могла не то что ходить, но даже долго стоять на ногах. И она не смогла даже проводить свою дочь в школу 1 сентября, когда та пошла в первый класс. Отец моей родственницы стал возить свою жену по разным врачам в райцентре, в более крупных соседних городах, но все они даже не могли определить, что у нее за болезнь, и уж тем более ей помочь. Возил он жену и к различным знахаркам по соседним деревням, но ни одна из них тоже не смогла вылечить мать моей родственницы.Так продолжалось года три. Мать в течение этого времени не могла даже выходить на улицу – такое невыносимое страдание причиняли ей больные ноги. Но однажды она, находясь в таком тяжелом состоянии, почему-то все-таки решилась поехать с мужем на похороны к своим родственникам из деревни, расположенной на довольно большом расстоянии от их населенного пункта. Матери моей родственницы удалось на похоронах случайно поговорить с одной старушкой, которая при виде нее грустно покачала головой и сказала, что на молодую женщину навели очень сильную порчу, но она попытается ей помочь, молясь за нее в течение продолжительного времени. Родители моей родственницы оставалисьу родственников еще один день, но уже на следующий день ее мать почувствовала себя уже значительно лучше, ей стало намного легче ходить, потому что та старушка уже начала молиться за нее. Через несколько дней матери стало еще легче, она уже могла спокойно ходить по дому, по двору, по деревне, отеки у нее стали спадать. Позже мать моей родственницы узнала, что старушка, которая обещала ей помочь, через три дня после того разговора умерла. Примерно через месяц мать рассказчицы полностью выздоровела и могла уже в полной мере заниматься хозяйством и воспитывать троих своих детей.Автор: Элка.

Ключевые слова: Порча деревня послевоенное время

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