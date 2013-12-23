Погибшая любовница

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:47

Nik_dk Просмотров: 1 371 Комментарии: 12 +5 Сегодня, 13:39 by

Имеется у меня родная сестра, одна единственная, ей чуть за 30, замужем 8 лет, чудесная дочка шести лет, окончившая в этом году первый класс. Идиллия, хорошая семья, муж добрый, вообще не пьет, работает, сестра сидит дома и занимается ребенком и хозяйством, вкуснейше готовит, пишет стихи и романы... в общем - стандартная, крепкая, дружная семья.Изменилось все прошлым летом, приехала я к ней в гости чайку попить, но смотрю, что как-то она совсем плохо выглядит, похудела сильно, круги под глазами, курит одну за другой сигареты и явно нервничает. Начала потихоньку ее на разговор выводить, что же случилось (надо сказать, что несколько месяцев мы не общались по причине моего переезда и большой занятости), слово за слово, рассказывает мне Танюша:Ты знаешь, как-то все в жизни поменялось сильно, муж стал пропадать вечерами, злой все время ходит, дерганный какой-то, спрашиваешь - ничего, все нормально. Думала сначала на работе проблемы, но так как в курсе всего в принципе (она совладелец фирмы и участвует в решении большинства вопросов там возникающих, юридическое образование… и работа была соответствующая), то просто не знала, что делать, а потом вопрос сам разрешился - появилась у него девочка на стороне, 24 лет от роду, студентка. Ну с ней он все вечера и проводил месяц, пока она не разбилась насмерть, причем история там тоже весьма странная была - рассказала и даже фото мне ее показала, та в местном конкурсе красоты университета участвовала.А потом стали происходить странности, дома сестра находила в банках какую-то землю - в волосы замотанную, иголки - в диван воткнутые и ржавые, в стены за мебель припрятанные. Что уж вообще странно… Таня и дома всегда, и никто чужой к ним в дом не ходит, перестала она спать, есть не может, кошмары замучили.Когда она за 2 месяца похудела на 30 кг, и врачи никаких видимых причин на то не нашли - я стала паниковать, а далее лучше - она вся покрывается гнойниками, которые, проходя, оставляют след как от ожога и синяки.Совпало это по времени с моими начинаниями, я ей рассказала единственной, говорю:"Ну ты же меня знаешь, я не псих". Ответила: "знаю, верю". А потом погадала со мной, была в шоке от ответов и всего, в принципе… очень многое сбылось, примерно 90% на сегодняшний день, и информация сама по себе очень нестандартная. Попросила она меня поговорить с Вовкой и выяснить у него - можно ли вызвать дух погибшей девочки, я согласилась, поговорила с братом, но он сказал, что делать этого не стоит, она была очень плохим человеком, что я и передала сестре.Пишу, наверно, очень сумбурно, просто еще жива эта история, весь ужас с ней связанный у меня в памяти. И сестра исхудавшая, вся в гнойниках, которая спать не может даже под снотворным, и испуганный ребенок, муж в полной апатии.Наступил август, сестра взяла дочку и попросила меня поехать с ними на море, помочь, т.к. она себя не очень хорошо чувствует. Я согласилась и отправилась с ней на пару дней. Там-то она меня и уговорила позвать Виталину (погибшую любовницу мужа), что дескать ей ее вообще жалко, девочка, может, и не знала, что у него семья есть, разбилась в таком возрасте, еще вся жизнь впереди и, конечно, хотела она ей задать несколько вопросов, т.к. муж играл в партизанов, а неизвестность ее мучала похлеще самого факта измены.Под уговоры я сдалась. Позвали мы ее... Пришла она сразу и стала сестру просить её простить, дескать не может она уйти, пока та не пойдет в церковь, не поставит ей свечу за упокой с молитвой и вслух не скажет, что прощает за все, на что сестра ответила, что зла не держит, уходи с миром, а та настаивает, мол, нет, не пойдет так, в церковь иди и угрожать начинает, что если не сделаешь по-моему, я всю твою семью пущу по миру, начну с тебя и дочки твоей драгоценной. Попрощались мы с ней, гадание свернули, а на следующий день сестра стала терять сознание. Вернулись домой, что делать - не знаем.Нашла ее подруга женщину, которая и гадает, и порчи снимает, в общем, все умеет, а многим, дескать, помогла. Поехала сестра к ней, зашла, а та с порога: «ой, ты, бедненькая, как ты вытерпела это все!»Сестра только рот раскрыла, а та ей: «все знаю, что у тебя случилось, и про мужа, и про любовницу». Когда сестра ей фото девочки показала, то сразу невеселая картина нарисовалась.Есть у нас в области городок один, откуда любовница родом была, там же проживает (как мы уже знаем) очень сильная ведьма, которая делает привороты таким методом, что жена худеет резко, потом ее обсыпает гнойниками, а затем человек погибает, и доктора за отсутствием 100% определяемого заболевания чаще всего списывают на рак, который очень быстро развился. Совпадения заметили? Вот и мы тоже.Та женщина сестру выходила, во всяком случае, гнойников и след прошел, правда, и по сей день она очень худой остается... Рассказала ей, что делать, какие молитвы читать, дом почистила. Кстати, о надобности и ненадобности общения с духами, по нашей просьбе брат осмотрел квартиру и сказал нам, где еще искать "подарки" в доме и их машине. Нашли. Но маленькая ведьма так просто не успокоилась, видя, что проигрывает, она начала и после смерти распускать свои лапы, теперь спать перестала я, когда я без сна провела неделю, выяснилось, что Виталина таким образом мстит и "с той стороны", я ходила каждый день в церковь, молилась, ставила свечи и просила Господа успокоить ее душу, ничего не помогало.Тогда сестра поговорила с нашей ведуньей, та ей дала 4 осиновых колышка и сказала ехать на кладбище. Найти могилу девушки и вкопать эти 4 колышка по ее краям. Поехала, закопала, помогло. После этого я начала спать, у сестры окончательно поправилось здоровье, мужа как подменили, и Виталина пропала (надеюсь, навсегда).Ведунья наша сказала, что выстояла Таня только благодаря двум вещам - у нас с ней сильная связь и энергетика, а т.к. я была рядом, то постоянно подпитывала ее силы, а еще потому, что Там у нас есть кто-то, кто очень сильно нас любит и заботится, те, кто помогал бороться и сдерживать ее с той стороны.На сегодняшний день я точно знаю, что души умерших есть, что это - правда, что они смотрят за нами и знают все, что здесь происходит, если они любили вас при жизни - то любят и заботятся и сейчас, а вот если нет - могут достать, не давать спать (как со мной), наслать болезнь, неприятности, испортить жизнь. Поэтому нужно быть очень осторожным. Нас спасли родные, брат и тетя, церковь и наша ведунья. Иначе сейчас бы у меня просто не было сестры, это я тоже точно знаю. И поверьте, если бы вы видели, что с ней происходило на глазах, то не сомневались бы в этом.Вот поэтому, дорогие девушки, не стоит мне рассказывать о том, как это плохо и опасно - я знаю. Так же, как и знаю немного о том, как это все устроено с другой стороны, а церковь действительно нужна, не только для успокоения своей души и места для осмысливания поступков. Если вы переживаете за тех, кто умер и дорог вам, не ленитесь, сходите и поставьте за них свечи, им это очень сильно помогает, помогает, когда вы вспоминаете о них, читаете молитву.Автор: Tana.

Ключевые слова: Любовница призрак вызов духа

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