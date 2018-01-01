Моё странное время

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19

Helldog Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:19 by

Время не обязано течь в одну сторону. Оно завихряется, тормозит, спешит или даже может течь обратно. Если не психовать, то это не причиняет неудобств. Я к этому привыкла. Впрочем, раз я не могу влиять на это сознательно, то лучше относиться философски.Иногда время ползёт очень медленно. Нет, это не тот вариант, когда приходится сидеть в приёмной, а очередь не движется. Скорее, наоборот. Я успеваю пару серий сериала посмотреть, поболтать с подругой и перекусить, а времени, оказывается, прошло меньше часа.Ещё с детства я не могла иметь часы. Они постоянно отставали. Ни одни не могли выжить рядом со мной, не начав «врать», какая бы марка это ни была. До сих пор у меня периодами то все часы опережают, то все разом отстают от официального времени.Это зависит не от «патогенной» зоны. Я жила во многих местах, и везде одно и то же. Я сама себе зона нестабильного времени. В один день выгляжу на 20, в другой на 40 лет. Часы скачут постоянно туда-обратно.Вообще, более-менее верю только компьютеру, потому что он сверяется с какой-то там страницей. Остальные часы врут. Я просто перестала заморачиваться и всех скопом выставляю на три минуты вперёд, чтобы если начнут отставать, то не сильно врали. Но это не помогает. Слишком сильно всё зависит от моего самочувствия.Например, сегодня третий день после операции на ноге. Время на компе 18:38. Часы дома все были выставлены на 3 минуты вперёд и должны показывать 18:41. Ага, разбежалась. На них стоит 18:40, 18:42 (на трёх разных штуках) и 18:44. Завтра это может смениться.Насчёт «посмотрел на часы, потом второй раз — а там время стало раньше прежнего» — это часто. Последний раз такие скачкИ были в пятницу. Я посмотрела на часы: было чуть больше часа дня, ну, 13:05 или что-то подобное. Глянула спустя какое-то время — 12:58. Иногда прыжки бывают на полчаса или больше. Самый большой период замедления времени был на полтора часа.Иногда у меня получается бессознательно управлять этим процессом. Например, когда я выходила из дома в 7:50. Пришла к автобусу, бежать туда занимало минут 5, а время на часах всё ещё 7:47.Один раз я ждала гостей на день рождения. Меня где-то задержали, и до прихода оставалось 40 минут. Разумеется, что было нереально зажарить курицу, нарубить все салаты и поставить еду на стол за такое время. Но я решила, что мне всё равно и что я просто сделаю, что смогу, до прихода. Ну, извинюсь перед гостями. А время мне поможет.Помню, моя дочка, ещё тогда маленькая, сказала мне: «Мама, не надо двигаться так быстро». Я её напугала. По её словам, я просто в воздухе мелькала. Но я не спешила! Я вообще всё делала лишь чуть быстрее обычного или мне, во всяком случае, так казалось. Зато время вокруг меня словно загустело.Когда всё было готово и поставлено на стол, я подумала, что гостям пора бы уже давно прийти. Почему их нет? Опаздывают, что ли? Оглянулась на часы. Время было 20 минут до прихода. Т.е. с моего возвращения домой прошло не больше двадцати минут. Мне ещё осталось время себя в порядок привести. Но курица была уже совершенно зажарившейся. Как такое возможно?Отец однажды собрался варить куриные яйца на завтрак. Вынул одно из холодильника. Тут пришла я и попросила сварить на меня тоже. Но отец любил яйца вкрутую, а я всмятку. Я сказала: «Ну, и ладно». Он забросил ещё одно следом. Разница между яйцами была максимум в 10 секунд, размеры одинаковые и варил он их долго, чтобы точно было вкрутую. В результате, когда мы сели за стол… у него было вкрутую, а у меня всмятку.Тот раз, когда на меня наехал автомобиль. Я переходила дорогу. По одной полосе двигались машины, вторая была пустой. Вдруг из-за фургона выехала зелёная «Лада». Время почти встало. Мир стал белым и ясным. Я видела искажённые ужасом лица мужчины-водителя и подростка на пассажирском сидении. Я чувствовала каждый удар — нет, не сердца, скорее, «тактовую частоту» мозговых колебаний. Физическое ощущение собственных мыслей. «Шагнуть назад — там поток машин. Вперёд — не успею, сломает бедро».В результате я повернулась спиной, расслабила мышцы и растопырила руки. «Лада» ударила меня под колени, я оказалась сидящей спереди на капоте, как на скамейке, держась руками, и проехала «верхом», пока машина не остановилась. Кстати, рекомендую как способ выживания при таком столкновении. От выезда «Лады» до столкновения прошло 2 секунды, показавшихся вечностью.Автор: Агылузуды.

Ключевые слова: Время часы замедление странное

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