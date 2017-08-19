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Истории из жизни / Вызов духов

Помощь духа

Заренее извиняюсь за слишком много подробностей и длинное вступление...

Началось все, как я считаю, намного раньше, еще когда мне было всего два месяца. Цепь событий привела меня к магии и мистике, хоть я и не стремилась к этому. Но об этом я расскажу в другой раз, если кто-нибудь заинтересуется.

События этой истории происходили в 2000, когда мне было шестнадцать лет и я только что закончила школу. Был теплый летний день. Мы с двумя подругами сидели на карьере, нечто вроде озера, выкопанного в шаге от издательства "Сов. Сибирь". Ира, одна из подруг, сказала, что знает способ приворожить парня. Нужно было уколоть палец и своей кровью на сигарете написать спичкой имя привораживаемого. Потом выкурить эту сигарету, после каждой затяжки говоря: " Бегай за мной, как собака за кошкой ". (Курение - яд!) Мы сразу же испробовали способ, у девченок ничего не получилось, а парень, чье имя я написала - прекратил все отношения со мной. Я попробовала еще раз, через несколько дней, уже одна и на другого человека. Хотелось разобраться - почему тот парень перестал общаться со мной. Второй тоже исчез из моей жизни... Я задумалась над самой приворожкой, и тогда поняла - " бегай за мной, как собака за кошкой ", в этом все дело. Собаки не от любви за кошками гоняются, вот и парни уходили от меня... Хорошо, хоть не гонялись!

Прошло несколько месяцев. У меня появился парень, но вместе мы были, так сказать, официально - наедине не встречались, только в компании. Был у него друг, Иван, который непременно присутствовал при моем появлении в этой компании. В один момент мой парень, Дима, повел себя ужасно - когда пристали к нам старшие хулиганы, он бросил меня и сбежал. Естественно, я решила прекратить общение с ним. Но он был настырным. Торчал под балконом, почти преследовал меня. Я попробовала тот способ, который раньше описывала. Но он почему-то не сработал...

Я почти перестала показываться на улице, хоть и был уже май, тепло и солнечно. От нечего делать я залезла на полку, где стояли мамины книги. Нашла "Заговоры сибирской целительницы", начала смотреть ради любопытства. Наткнувшись на вызов злого духа для исполнения желаний, я решила попробовать. Ну а кто не хочет исполнения желаний, да еще в шестнадцать лет?

Нужно было остаться одной на закате, занавесить зеркала и, стоя лицом к окну, прочесть заговор. И так три раза, на третий после заговора говоришь желание. Ничего сложного и жуткого. Одна я оставалась - брат до поздна бегал на улице, родители поздно приезжали с дачи. Три вечера я занавешивала зеркала и, стоя лицом к окну, читала заученные слова. Балкон закрывала, как и форточки, чтобы ничего не отвлекало. В первый раз я почувствовала, как струя воздуха обвилась по ногам от пола до колена. Было не страшно, я была в восторге - получается! Во второй раз струя воздуха обвилась до пояса, на третий раз она обвилась вокруг меня полностью и улетела в сторону окна. Я начала ждать результат.

Дима полностью оставил меня в покое, я и не слышала даже о нем. Потом, через год, узнала, что он начал нюхать клей и умер, не помню от чего. И так с тех пор и пошло - только я расстаюсь с парнем, как он полностью исчезает из моей жизни, и спустя время я узнаю, что у него что-то плохое случилось. А еще стали исполняться все мои желания - я уже привыкла и не употребляю слово "хочу", наполняя его сильными эмоциями. Желания сбываются, то есть, результат конечный тот, какой я хотела, но иногда таким способом, какой мне не очень нравится. Скорее всего, этого духа после исполнения первого желания нужно было отпустить, но я про это не знала и в описании тоже ничего сказано не было.
Сегодня, 05:05 by Гадюка ДемонаПросмотров: 86Комментарии: 2
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Ключевые слова: Вызов духа исполнение желаний авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Да уж....нехороший у Вас демон, раз всем "плохо" после Вашего так сказать "обращения" Это "не есть хорошо", это "очень плохо". Когда нибудь этот демон может совершить ошибку по принципу "бумеранга". Вот тогда смею предположить, возможны любые осложнения как в физическом, так и моральном плане. Надо "его" отпустить от греха подальше. +
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#2 написал: Луквус
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Демон явно не из лучших и хорошо было бы, если вы его отогнали. Мало чего такие демоны могут устроить,раз всем очень плохо.
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