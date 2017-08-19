Помощь духа

Гадюка Демона Просмотров: 86 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 05:05 by

Заренее извиняюсь за слишком много подробностей и длинное вступление...Началось все, как я считаю, намного раньше, еще когда мне было всего два месяца. Цепь событий привела меня к магии и мистике, хоть я и не стремилась к этому. Но об этом я расскажу в другой раз, если кто-нибудь заинтересуется.События этой истории происходили в 2000, когда мне было шестнадцать лет и я только что закончила школу. Был теплый летний день. Мы с двумя подругами сидели на карьере, нечто вроде озера, выкопанного в шаге от издательства "Сов. Сибирь". Ира, одна из подруг, сказала, что знает способ приворожить парня. Нужно было уколоть палец и своей кровью на сигарете написать спичкой имя привораживаемого. Потом выкурить эту сигарету, после каждой затяжки говоря: " Бегай за мной, как собака за кошкой ". (Курение - яд!) Мы сразу же испробовали способ, у девченок ничего не получилось, а парень, чье имя я написала - прекратил все отношения со мной. Я попробовала еще раз, через несколько дней, уже одна и на другого человека. Хотелось разобраться - почему тот парень перестал общаться со мной. Второй тоже исчез из моей жизни... Я задумалась над самой приворожкой, и тогда поняла - " бегай за мной, как собака за кошкой ", в этом все дело. Собаки не от любви за кошками гоняются, вот и парни уходили от меня... Хорошо, хоть не гонялись!Прошло несколько месяцев. У меня появился парень, но вместе мы были, так сказать, официально - наедине не встречались, только в компании. Был у него друг, Иван, который непременно присутствовал при моем появлении в этой компании. В один момент мой парень, Дима, повел себя ужасно - когда пристали к нам старшие хулиганы, он бросил меня и сбежал. Естественно, я решила прекратить общение с ним. Но он был настырным. Торчал под балконом, почти преследовал меня. Я попробовала тот способ, который раньше описывала. Но он почему-то не сработал...Я почти перестала показываться на улице, хоть и был уже май, тепло и солнечно. От нечего делать я залезла на полку, где стояли мамины книги. Нашла "Заговоры сибирской целительницы", начала смотреть ради любопытства. Наткнувшись на вызов злого духа для исполнения желаний, я решила попробовать. Ну а кто не хочет исполнения желаний, да еще в шестнадцать лет?Нужно было остаться одной на закате, занавесить зеркала и, стоя лицом к окну, прочесть заговор. И так три раза, на третий после заговора говоришь желание. Ничего сложного и жуткого. Одна я оставалась - брат до поздна бегал на улице, родители поздно приезжали с дачи. Три вечера я занавешивала зеркала и, стоя лицом к окну, читала заученные слова. Балкон закрывала, как и форточки, чтобы ничего не отвлекало. В первый раз я почувствовала, как струя воздуха обвилась по ногам от пола до колена. Было не страшно, я была в восторге - получается! Во второй раз струя воздуха обвилась до пояса, на третий раз она обвилась вокруг меня полностью и улетела в сторону окна. Я начала ждать результат.Дима полностью оставил меня в покое, я и не слышала даже о нем. Потом, через год, узнала, что он начал нюхать клей и умер, не помню от чего. И так с тех пор и пошло - только я расстаюсь с парнем, как он полностью исчезает из моей жизни, и спустя время я узнаю, что у него что-то плохое случилось. А еще стали исполняться все мои желания - я уже привыкла и не употребляю слово "хочу", наполняя его сильными эмоциями. Желания сбываются, то есть, результат конечный тот, какой я хотела, но иногда таким способом, какой мне не очень нравится. Скорее всего, этого духа после исполнения первого желания нужно было отпустить, но я про это не знала и в описании тоже ничего сказано не было.

Ключевые слова: Вызов духа исполнение желаний авторская история

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