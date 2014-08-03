Кто живет в заброшенной половине дома?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45

Helldog Просмотров: 638 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 16:45 by

Я никогда особо не заморачивался по поводу того, скептик я, или же напротив, верующий во всё. Но приходилось мне в жизни сталкиваться с ситуациями, которые бросали в дрожь и сотрясали всё мое внутреннее отношение к паранормальному на изворот.Я родом из Каркаралинска. Местность горная, с очень красивыми пейзажами, а какие тут закаты! Довелось мне там прожить всего пять лет от рождения, после чего мы с родителями переехали в столицу. Адаптация проходила безболезненно, сыграл и тот фактор, что я был ещё совсем юн. У казахов издревле трепетное отношение к родине и ко всему, что связано с ней. Мы не стали исключением, а потому практически каждый год на летние каникулы на неделю или чуть меньше ездили в Каркаралинск. А чуть повзрослев, мы уже с братом сами начали продолжать эту традицию.2006 год. Мы снова тут. О, это беззаботное время, когда до окончания каникул еще два месяца, и тебе не нужно занимать голову мыслями об учёбе. Здесь всегда есть чем себя занять: днём мы играли в карты, вечером, когда уже солнце не так сильно жарило, мы выходили на улицу и гоняли в футбол до наступления темноты. С родителями практически ежедневно созванивались. Тётя Ляззат подшучивала: «Как же быстро по вам соскучились родители, вы же только приехали».В один из таких разговоров отец попросил нас навестить тётю Райхан и дядю Кайыркена (тётя Райхан — одна из старших сестёр отца, которая жила в шести километрах от этого села), аргументируя это тем, что якобы они обидятся, если узнают, что мы приехали, так и не навестив их. Мы с братом послушно дали согласие. Двоюродные братишки захотели поехать с нами, мы, в принципе, были не против: вместе веселее.Жила тётя Райхан в так называемой Зимовке. Тут четыре дома. Находятся они несколько отдалённо друг от друга. Два дома пустуют, бывшие жильцы съехали - кто в город, кто в районный центр. Дом тёти Райхан имеет две входные группы. В одном из них как раз-таки и жили бывшие сожители. Они также являлись нашими родственниками, о причине их переезда двоюродный братик услышал от старших: «После того, как они переехали, мы с мамой и папой как-то приехали сюда погостить у тёти. Когда пили чай на кухне, с соседней комнаты (он имел в виду сторону дома, в котором раньше проживали наши родственники, их гостиную и кухню нашей тёти разделяла стена) донеслись шорохи, стуки и скрежет ножек стула об пол, словно их кто-то передвигал. Все на тот момент отчётливо услышали это, но никто особо не стал тревожиться по этому поводу. Особенно это было видно по тёте. Она рассказала, что подобное часто повторяется, да и при Кайратах (родственники, которые жили там) случалось не редко. И что одной из причин их переезда стали именно такого рода беспокойства. Ведь их у них дети ещё маленькие, пугливые».Я подошёл к входной двери, она была заперта на прочный советский замок. Окна были обклеены газетами изнутри. На некоторых из них просматривались дыры, через которые можно было посмотреть вовнутрь. Было видно, как стоит стол, шкаф, комод, и, в принципе, всё. Больше ничего там не было. Да и стекло чуть помутнело от пыли, поэтому приходилось буквально всматриваться в него. На рамке двери гвоздем были выцарапаны русские имена: «Саша, Таня» (вспоминаю на память), ещё несколько имён и год - 1984. Интересно, откуда тут русские имена, здесь, насколько мне известно, проживали лишь казахи. Хотя кто знает, может, студенты училища приезжали.Все эти истории придавали местности некую загадочность, которая манила. Тем более нас, подростков, которые так и жаждут встретить или увидеть нечто ужасающее, но при этом боятся. Подобные мысли быстро улетучиваются из головы, особенно во время каких-нибудь веселых игр! Но к позднему времени от этого уже никуда не деться. И даже атмосфера в небольшой комнате, где мы все спали (к слову, тётя Райхан с дядей Кайыркеном жили скромно, часть её дома включала в себя кухню и спальню, и небольшой холл при входе), начинала переливаться оттенками мрака и жути.Однажды после очередного беззаботного дня мы легли спать. Тётя на улице только заканчивала доить коров, а дядя занимался своими делами по хозяйству. Мы начали разговаривать на разные темы, и в один момент из кухни начали доноситься звуки (тетя не всегда убирала посуду со стола после чая), будто бы кто-то пьёт чай и перемешивает сахар ложкой, круговыми движениями задевая стакан. Я был крайне заинтригован, ведь дома, кроме нас, никого не было, мы лежали в спальне, на кухне был включен свет. Я привстал, чтобы пойти и посмотреть. «Будь осторожней», - проводил меня своим комментарием один из братишек. На кухне, как и предполагалось, никого не было, а посуда стояла не тронутой, но в одном из стаканов был налит чай. Чтобы не пугать братишек, я сказал, что, скорее всего, нам показалось, и перевёл тему.Спустя еще пару ночей мы решили вернуться к тёте Ляззат, и остаток своего пребывания в Каркаралинске продолжили там. К тёте Райхан мы еще пару раз съездим, и каждый раз разные истории сопровождали нас. Она, будучи здесь, у нас в столице, разговаривая с бабушкой, предалась откровениям по поводу паранормальщины в Зимовке. И рассказала, как однажды зимой уехала в Караганду на месяц-два по делам, и дядя остался дома один. После тяжелого дня он лёг спать прям на кухне (к слову, там стоял красный потертый диван). Посреди ночи он проснулся от того, что кто-то или что-то проводило руками по его ногам, отодвинув покрывало. Причем руки эти, по ощущениям дяди, были мохнатые. Он резко встал с постели и в одном нижнем белье выбежал из дома посреди темноты и побежал в сторону единственных соседей, которые жили чуть дальше. И недели две не ночевал у себя.На данный момент тётя Райхан и дядя переехали в столицу к своим детям, ближе к нам, к своим родственникам. Злополучный дом остался пустовать среди гор и красивых пейзажей, как и соседние, без хозяев. В прошлом году мы ездили туда и проезжали по той самой дороге, откуда был виден тот самый дом. Словно ничего и не поменялось. Лишь заросшие травы покачивались из стороны в сторону по направлению ветра. Двери были заперты на прочный советский замок. Мне хочется верить, что всё же после жизни есть продолжение где-то там, в неизведанных для нас местах.Автор: Мерин.

Ключевые слова: Дом звуки родственники паранормальное страх пустота

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