Случай на копе

Lynx Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:37 by

История моя такова — поехал я как-то в Ульяновский район на раскопки по войне. Нашли место, походили, помахали клюшками... Потом нашли 2-х немецких солдат. Они были "голыми"! Видно, что еще в то время с них сняли все.Но один солдат лежал на животе, и под животом у него было кольцо, видно, его не заметили (кольцо и фотки в конце истории прилагаю).Я помыл кольцо водкой и от делать нечего надел его себе на палец – ходил с "трофеем".Друг у меня – работает в больнице в Подмосковье ортодонтом. И в челюсти у немца нашел две пломбы и думает: "Дай-ка отковыряю". Ну, и еле-еле отковырял и говорит: "Ведь на тот век пломбы были гораздо реже и дороже, нежели коронку поставить золотую. Знатный был немец".Уснули мы ночью, кольцо я спьяну не снял, всю ночь снились кошмары.Наутро надо было уезжать, и уехали мы...Ночью пошел в ванную, снял кольцо. Надевалось и снималось кольцо довольно легко, а после ванны я почему-то перед сном снова его надел и уснул.Проспал я всю ночь без пробуждения, а наутро встаю - палец опухший указательный, и размером он был с большой палец на ноге... Я даже офигел.Срочно звоню другу-ювелиру, мол, так и так... Говорит: "Приезжай". Срезали кольцо с меня, растянули его и высвободили палец, который часа через три пришел в норму, но был отек.Вечером того же дня звоню другу, рассказываю случай, а он на меня орет: "Иди в церковь, брызгайся святой водой! Продай кольцо, но не надевай его больше!".Кольцо друг-ювелир запаял, что и разреза не было видно... Продал его потом на аукционе. Владелец сейчас жив-здоров.А друг-врач рассказывает, что приехал он домой, и у него начали ни с того ни с сего болеть два зуба - ровно те, пломбы у которых он отковырял у немца.Наутро пошел к себе на работу, врач осмотрел его, сделали снимки и сказали срочно удалять. И зубы срочно ему удалили эти два, потому что какое-то загноение или свищ какой-то пошел - не знаю, как это называется...Больше я вещи не надеваю на себя такие, а друг по немцам перестал ездить копать... Вот так вот...Немцев мы перезахоронили потом...Кольцо справа – французское – вот с ним были приключения...

Ключевые слова: Копатели захоронения немцы проклятые вещи вещи покойников

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