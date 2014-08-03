Дальнобойщик и сатана

Сделано_в_СССР Просмотров: 171 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 12:25 by

Всем привет! Эту историю мне рассказала двоюродная сестра. Она с семьей жила в небольшом посёлке возле Актюбинска. Её отец был дальнобойщиком (Дядя Серик). В общем, этот случай произошел в июле 1996 года. Серик возвращался с очередного рейса на своем Камазе с Кызыл-орды. Путь не близкий - около 1000 километров по пустыне.В 3 часа ночи ему оставалось 100 - 200 км до дома, как вдруг на трассе увидел силуэт голосующего человека. Он притормозил и, включив дальний свет фар, увидел привлекательную девушку в белом длинном платье. Он остановился перед ней. Она открыла дверь и попросила добросить до ближайшего поселка. Он согласился и они тронулись. Девушка смотрела на него с каким - то явным интересом. Он спросил её что она делает поздно ночью у дороги и так далеко от цивилизации. Но она просто улыбнулась и промолчала.Это поведение ему показалось странным. "Ну молчит так молчит, - подумал, - сделаю музыку громче". Когда он потянулся к магнитоле, взгляд случайно упал на её ноги. Вместо ступней там были копыта. У него мурашки побежали по коже, но виду не подал. Медленно остановился и попросил её посмотреть, не спущены ли задние шины с её стороны. Она улыбнулась и вышла.Как только дверь кабины захлопнулась, он надавил педаль до упора и рванул дальше. Прошло минут 15. Он был уже далеко от того места, где её высадил. Немного успокоившись, сбавил скорость. И тут неожиданно сверху лобового стекла увидел руку, тянущуюся вниз. Следом появилась голова этой девушки с черными бездонными глазами. Она с крыши смотрела ему в глаза. Он испытал весь ужас этого взгляда. Прищурившись крепко схватил руль снова надавил на газ. Ближе к 5 часам утра он подъезжал к поселку, так же не отпуская руль.За окном светало. Уже заехав в посёлок, он увидел что её в окне больше нет. Приехав к дому выбежал из машины и осмотрелся. Никого на крыше не было. Он зашел домой, направился к умывальнику, посмотрел в зеркало и увидел, что на голове не осталось чёрных волос. Будто состарился лет на 30. За одну ночь поседел и покрылся морщинами. Утром рассказал всё жене о случившемся. Следующую ночь он не пережил. Его нашли утром лежащим в коридоре с широко открытым ртом и глазами, полными ужаса...Автор - Ozzy.

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