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Истории из жизни

Дальнобойщик и сатана

Всем привет! Эту историю мне рассказала двоюродная сестра. Она с семьей жила в небольшом посёлке возле Актюбинска. Её отец был дальнобойщиком (Дядя Серик). В общем, этот случай произошел в июле 1996 года. Серик возвращался с очередного рейса на своем Камазе с Кызыл-орды. Путь не близкий - около 1000 километров по пустыне.

В 3 часа ночи ему оставалось 100 - 200 км до дома, как вдруг на трассе увидел силуэт голосующего человека. Он притормозил и, включив дальний свет фар, увидел привлекательную девушку в белом длинном платье. Он остановился перед ней. Она открыла дверь и попросила добросить до ближайшего поселка. Он согласился и они тронулись. Девушка смотрела на него с каким - то явным интересом. Он спросил её что она делает поздно ночью у дороги и так далеко от цивилизации. Но она просто улыбнулась и промолчала.

Это поведение ему показалось странным. "Ну молчит так молчит, - подумал, - сделаю музыку громче". Когда он потянулся к магнитоле, взгляд случайно упал на её ноги. Вместо ступней там были копыта. У него мурашки побежали по коже, но виду не подал. Медленно остановился и попросил её посмотреть, не спущены ли задние шины с её стороны. Она улыбнулась и вышла.

Как только дверь кабины захлопнулась, он надавил педаль до упора и рванул дальше. Прошло минут 15. Он был уже далеко от того места, где её высадил. Немного успокоившись, сбавил скорость. И тут неожиданно сверху лобового стекла увидел руку, тянущуюся вниз. Следом появилась голова этой девушки с черными бездонными глазами. Она с крыши смотрела ему в глаза. Он испытал весь ужас этого взгляда. Прищурившись крепко схватил руль снова надавил на газ. Ближе к 5 часам утра он подъезжал к поселку, так же не отпуская руль.

За окном светало. Уже заехав в посёлок, он увидел что её в окне больше нет. Приехав к дому выбежал из машины и осмотрелся. Никого на крыше не было. Он зашел домой, направился к умывальнику, посмотрел в зеркало и увидел, что на голове не осталось чёрных волос. Будто состарился лет на 30. За одну ночь поседел и покрылся морщинами. Утром рассказал всё жене о случившемся. Следующую ночь он не пережил. Его нашли утром лежащим в коридоре с широко открытым ртом и глазами, полными ужаса...

Дальнобойщик и сатана


Автор - Ozzy.
Источник.
Сегодня, 12:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 171Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Дальнобойщик силуэт человека девушка копыта бездонные глаза седой ужас

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:28
+1
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Комментариев: 7 410
Ура! Девка с копытами! Да в белом платье! Давно не было crazy
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:56
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1748|0)
Публикаций: 763
Комментариев: 7 018
Цитата: Летяга
Ура! Девка с копытами! Да в белом платье! Давно не было crazy
+++

smeh Да!!! Оказывается сатана в разных обличиях может представится. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
#3 написал: DRUID
Сегодня, 13:03
+1
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Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 268
Не всё мужикам на копытьях скакать.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#4 написал: Бозкурт
Сегодня, 13:05
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 172
Классическая байка.)) Все чин чинарем.
Она голосует. Он соглашается подвезти загадочную мамзель, глядь, а там копыта. Ни жив ни мёртв, спихнув мадаму опять на обочину мчит дядька до дому, до хаты. Фух, успел. Но все равно помер, предварительно, как и полагается, поседев и раскрыв глаза от ужаса.
А у нас в эту историю, рассказанную, конечно, доверенным лицом, вплетают ещё и как она гналась, а он давил на газ. Насилу оторвался. Но итог один - все померли.)))
А я плюс поставлю. Ну а че))
Зарегистрирован: 27.04.2016
#5 написал: DRUID
Сегодня, 13:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 268
Ну или там туфли неудачные у девчонки были.
Зарегистрирован: 26.01.2018
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