Зеркало предсказало смерть

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:49

Helldog Просмотров: 173 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:49 by

С зеркалами связано множество мистических историй, и мне не раз приходилось слышать, что разбитое зеркало — верный признак несчастья. Отмечу, что эта примета не всегда срабатывала, но вот однажды убедился.Работал я тогда в одном уважаемом учреждении, а среди моих коллег была очаровательная женщина, назовем ее Людой. В рабочий кабинет мы переехали недавно и по мере сил и возможностей занимались обустройством. Достать что-либо для обеспечения комфортных условий тогда было трудновато, а одной a из проблем было отсутствие зеркала.Нам, двум мужчинам, было как-то все равно, есть зеркало или нет, а вот Люда по этому поводу комплексовала и принимала все возможные меры для скорейшего поиска того, без чего, наверное, каждая женщина и жизни не представляет. Хозяйственная служба учреждения предложила нам вариант, однако Люда тут же его отвергла, озадачив своего супруга Сергея, занимавшего влиятельный пост в этом заведении на поиск соответствующего зеркала в эстетичной оправе, чтобы всяк входящий понимал, что наш офис - самый что ни на есть презентабельный.И вот, наконец, зеркало, соответствующее вкусу моей соседки, нашло свое место на одной из стен нашего уютного кабинета. Вещь и впрямь была красивой: овального вида, в белой пластмассовой узорчатой раме. Радости Люды не было предела, зеркало она любила и никому не доверяла ухаживать за ним.Как-то раз, придя утром на работу, я обнаружил Люду в удрученном состоянии и на мой вопрос, что с ней случилось, получил ответ: «Зеркало разбилось». При дальнейшем разговоре выяснилось, что когда Люда, как и обычно, причесывалась перед ним, в этот момент зеркало вдруг упало. Самое интересное, что рукой она его не задевала, поэтому было непонятно, как оно могло сорваться с креплений. Мне тогда подумалось: «Не к добру все это», но вслух высказать свое суждение не решился.Через некоторое время узнаем, что у мужа Людмилы умер отец — ее свекор. Должен сказать, что он до этого не болел, только сердце иногда пошаливало. А тут пришел с зимней рыбалки, поужинал, лег на диван и… скончался.После похорон я все-таки поделился с Людой своими мыслями, и каково же было мое удивление, когда она вспомнила, что в Сережиной семье уже был подобный случай, после которого умер его дед. Хочется узнать мнение читателей сайта об этом, может, у кого были похожие мистические истории с зеркалами?

Ключевые слова: Зеркало несчастье смерть свекор

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