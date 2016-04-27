Замок врат того света

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 216 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:42 by

Никогда не верил в мистику и призраков, но эта история из моей жизни заставила если не поверить в "тот свет", то хотя бы задуматься над его существованием.Немного предисловия. Когда мне было примерно 9 лет, в нашем доме жили я, моя сестра, папа с мамой и бабушка (бабушка была матерью моей мамы, это важная деталь).Бабушка была пьющая, я еще ни разу не видел ее трезвой, и, соответственно, она рано скончалась, причем умерла у нас дома во сне. Бабушку похоронили и над могилой поставили православный крест с ее именем, ничего особенного, все как обычно, но вот то, что было дальше, уже интереснее.Через год в комнате, где умерла бабушка, мы сделали полный ремонт, и в этой комнате стала жить моя старшая сестра. Еще через год и начались странные события. Моя сестра стала жаловаться на недосыпание из-за того, что по ночам отчетливо слышит, как кто-то ходит босиком по полу. Сначала из-за страха она боялась пошевелиться и просто лежала с закрытыми глазами, но в одну прекрасную ночь решилась и пыталась хоть что-то разглядеть в непроглядной тьме, однако никого или "ничего" не было. Мы, конечно, же выслушивали ее, однако только подшучивали над ее глюками, хоть моя сестра практически каждый день жаловалась на эти звуки шагов.Спустя время у нее родился ребенок, и, можно сказать, что все только ухудшилось. Звуки шагов не только были слышны, но и она начала чувствовать чье-то присутствие. Однажды она рассказала, что, услышав звуки шагов, чувствовала, что кто-то смотрит на нее. Сестра уже порядком привыкла к шагам и потому быстро решилась осмотреть комнату, и тут у нее перехватило дыхание. В дальнем и самом темном углу комнаты стояла полностью черная человеческая фигура, из-за чего ни лица, ни еще чего-либо разглядеть было невозможно. Она говорила, что даже закричать было страшно, а еще страшнее было отвести взгляд, но бой "взглядами" закончил свет проезжавшей мимо дома машины, осветив на две секунды комнату. После того, как в комнате снова стало темно, фигуры уже не было.Сестра рассказала нам, и мама уже верила сестре, но вот я из-за своего скептицизма по жизни продолжал шутить на эту тему, пока сам не столкнулся со странностями. По ночам я тоже стал слышать звуки шагов по ковру, однако при разглядывании комнаты никого не смог обнаружить. Вся эта хрень происходила со мной неделю, и точку в моих шутках поставил рассказ мамы.Она сказала, что ей приснилась мама (умершая бабушка) и сказала во сне: "Знаешь, здесь очень холодно. Я почему-то не могу уйти, да и ты ко мне не приезжаешь, поэтому я пришла к тебе".Мы сложили все истории и все-таки сошлись к тому, что в нашем доме происходит что-то неведомое, и, скорее всего, это связано с умершей бабушкой. Мама решила, что раз бабушка хочет, чтобы мы к ней приехали, то так тому и быть, и мы все вместе отправились к ней на могилу.Приехав туда, мы открыли рты от ошеломления, ведь могила бабушки вся была заросшая, а самое страшное было то, что тот православный крест ЛЕЖАЛ на могиле, а не стоял.Приведя в порядок могилу и вкопав нормальным образом крест, мы попрощались с бабушкой и поехали домой.С тех пор я и сестра перестали слышать шаги и чувствовать чье-то присутствие, а мама больше не видела подобных снов. Видимо, могильный крест, упав на могилу, удерживал душу умершей и служил "замком от врат того света", однако, вернув крест на место, мы открыли врата, дав возможность бабуле уйти, но черт его знает, ну или Бог, правда ведь?Автор неизвестен.

Ключевые слова: Мистика смерть бабушки странные события звуки шагов чёрная фигура крест могила

Другие, подобные истории: