Тётка

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nik_dk Просмотров: 814 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 09:55 by

Ездила недавно по делам в другой город. В поезде попутчица рассказала историю. Случилась она с её дальней родственницей и её мужем.Дело было лет 5-6 назад. Произошли события в одном из тех населённых пунктов, что носят гордое название «город», а на деле являются большим селом с копытной и пернатой живностью, гуляющей по улочкам, и редкими 4-5-этажками, скромно ютящимися среди деревенских домов. В одну из таких пятиэтажек и въехала молодая семья – участники описываемых событий (для удобства написания назову её, например, Маша, а его - Саша). Квартира им досталось от умершей родственницы Саши. Проживала она там одна и погибла от несчастного случая: её сбила машина. Дама была ещё нестарая, из родственников только Саша, племянник.В квартире, к приезду новых владельцев, вся обстановка сохранилась неизменной с момента смерти родственницы. В раковине даже осталась грязная посуда. Через несколько дней после приезда, утром, когда Маша была одна дома, зеркало, висящее в коридоре, лопнуло и разлетелось на мелкие кусочки. Потом, спустя ещё несколько дней, тоже утром, сквозняком распахнуло балконную дверь, и стекло в ней разбилось вдребезги. Мелкие бытовые неприятности на этом не закончились: прорвало трубу, сломался замок на входной двери, постоянно перегорали лампочки по всей квартире, буквально каждую неделю приходилось их менять, вызов электрика ничего не дал. Происходило всё это преимущественно по утрам. Однажды Саша уехал куда-то на пару дней. Ночью, когда Маша уже спала, раздался звонок в дверь. Она, спросонья не сообразив толком ничего и не посмотрев в глазок, дверь открыла, была уверена, что муж вернулся. На площадке стояла женщина, невысокая, в синем летнем платье. Женщина прошла мимо неё в квартиру, а Маша даже сказать не смогла ничего и сделать: тело онемело, накатила дурнота.Она потеряла сознание и упала. Очнулась через какое-то время, было очень холодно, все окна нараспашку, балкон тоже, а на улице уже осень. Маша первым делом проверила дом - дверь входная закрыта, в квартире никого. Закрыла окна, еле добралась до кровати и провалилась в сон. Снилась ей эта женщина. Будто она сидела напротив кровати в кресле и смотрела на неё пристально, улыбалась и качала головой. На следующий день Маша протирала пыль на верхних полках в шкафу, оступилась и, упав с табурета, сломала ногу, а также получила лёгкое сотрясение мозга. Её положили в больницу. Мужу Маша все свои злоключения рассказала в подробностях, но тот не придал особого значения. Он каждый день навещал жену в больнице и с каждым днём становился всё более мрачным и сердитым.Спустя некоторое время Саша признался жене, что в доме неспокойно. Настаивал на её дальнейшем пребывании в больнице, но врачи признали состояние девушки хорошим и отправили её домой. А обстановка в доме менялась к худшему. Ночью хлопали межкомнатные двери, включался и выключался свет, раздавались шаги, несколько раз оба видели силуэт женщины в проёме двери и у окна. В конце концов, Саша привёз из какой-то деревни бабку, чтобы она «почистила квартиру». Бабка постояла в коридоре и вышла, сказала Саше, что помочь не в силах, что умершая, ранее здесь проживавшая, неспокойна и не успокоится, пока тот не выполнит своё обещание. Стали ломать голову, что за обещание. Саша клялся, что ничего покойной тётке не обещал. Искали разных ведуний, гадалок, экстрасенсов, способных помочь решить проблему. Приглашали священника. Ничего не помогало.Пришли к решению обменять квартиру и переехать. Но не получалось, желающих обменять или купить долго не было. Квартиру они всё-таки продали. У новых владельцев никаких аномалий не случалось. Тётка больше семью не преследовала. Потом как-то выяснилось, что она была резко против того, что племянник женится на Маше. Тётка за неимением своих детей к племяннику относилась как к родному сыну. Тем более что родители его умерли довольно рано и она всячески ему помогала и поддерживала. Квартиру на него отписала. Но после его свадьбы устроила большой скандал. Хотела переписать квартиру, чтобы Маша в ней не появлялась никогда, но не успела, погибла. В какой-то мере она своего добилась. Ненавистная жена племянника в её квартире прожила недолго и несчастливо.Автор: Slavyanka.

Ключевые слова: Тётка квартира призрак

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