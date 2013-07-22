Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ведьма

Рассказываю историю о ведьме. Купили моя сестра с мужем дом-развалюху в Псковской области. С местными отношения как-то не сложились, из всех друзей - коллега мужа в соседней деревне да молочница Наташа с мужем. Молочница Наташа - личность весьма колоритная, отсидела 8 лет за убийство, язык у нее лагерно-матерный, черты лица - тонкие, напоминает мадонну Ботичелли, если бывают матерящиеся мадонны.

Муж Наташу любит и побаивается. Я к сестре приехала в гости, и как-то сразу Наташа меня полюбила. Грибные места показала, о жизни своей рассказывала. Предупредила, мол, встретишь нашу ведьму деревенскую, не разговаривай с ней, сглазит. Об этом предупреждении я, отправившись поутру в лес за грибами, конечно, забыла. Гриб за грибом, так и заблудилась. И так обидно: я ведь, как няня учила, в лес войдя, хозяину лесному поклонилась, соизволения попросила...

В жизни в лесу не блуждала, а вот поди ж ты. И тут выходит из лесу старушка сгорбленная с пронзительно-синими глазами. "Что, - говорит, - внучка, заблудилась? Так я тебя выведу, ты у городских живешь? А по дороге поговорим". Идем, разговариваем, и так мне ее жалко стало. Такая бабушка несчастная: всю жизнь работала тяжело, три мужа у нее умерло, детей не было. Обняла я ее и поцеловала, говорю: "Дай вам Господь, бабушка, здоровья да хоть на старости лет пожить полегче". А старушка расстроилась и начала мне говорить, что жить-то ей уж немного да силу кому-то надо передать. А не подходит никто. И я вот не подошла. Придется, видно, змеюке отдать, больше-то некому. Стало мне совсем не по себе, да тут и к дому вышли. Старушка меня на прощанье тоже обняла, еще пару слов сказала на прощанье и ушла, причем быстро как-то, оглянулась я - а ее уже нет.

Захожу в дом, а дома никого, только Наташа сидит да на меня смотрит. И тут я как-то все поняла и говорю... то есть не я говорю, а кто-то за меня холодным таким, спокойным голосом: "Не бойся, Наталья, твоё будет". Сказала и дрожу, замерзла совсем, хоть и жара на улице.
Наталья ничего не ответила, вышла из дома. А на следующий день и я в город уехала.

Было это 15 лет назад. Бабушка-ведьма жила еще долго, даже в избирательных кампаниях участвовала, поддерживала председателя, выбрали его, конечно. Потом умерла, говорят, Наташа за ней ухаживала до последнего. А потом и Наташа с мужем все продали и уехали в Эстонию.

Автор: Шанталь.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37 by Nik_dkПросмотров: 636Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Деревня старушка ведьма страх голос холод

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 12:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (763|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 623
418
не поняла.... Бабуля временно вселилась в ГГ и что-то Наталье предрекла о чем знала только Наталья?
занятная история. много вопросов. как будто не раскрытая до конца
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 13:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (49|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 127
"отсидела 8 лет за убийство, язык у нее лагерно-матерный, черты лица - тонкие, напоминает мадонну Ботичелли", - не успела дочитать предложение до конца, как представила грузную бабу с короткой стрижкой и простецкими чертами лица. Упс - и огребла разрыв шаблона.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:16
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1542|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 726
Видимо бабулька ведьма говорила про Наталью (только почему ее змеюкой назвала? не так проста видимо добрая Натали и не только материться на досуге))) что ей передаст дар свой, а Наталья в свою очередь боялась что приезжая для дара подойдет и она его упустит вот и предупредила ГГ не подходить к ведьме. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 14:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (763|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 623
Цитата: Tigger power
Видимо бабулька ведьма говорила про Наталью (только почему ее змеюкой назвала? не так проста видимо добрая Натали и не только материться на досуге))) что ей передаст дар свой, а Наталья в свою очередь боялась что приезжая для дара подойдет и она его упустит вот и предупредила ГГ не подходить к ведьме. +++
ты мне открыла глаза!!!! kissing_heart
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#5 написал: Долгопят
Сегодня, 15:06
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 401
Классный рассказ! Неожиданная развязка.Плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#6 написал: Nik_dk
Сегодня, 16:22
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (79|0)
Публикаций: 727
Комментариев: 47
Цитата: Fleur Delacour
"отсидела 8 лет за убийство, язык у нее лагерно-матерный, черты лица - тонкие, напоминает мадонну Ботичелли", - не успела дочитать предложение до конца, как представила грузную бабу с короткой стрижкой и простецкими чертами лица. Упс - и огребла разрыв шаблона.

Мне этот момент тоже понравился smeh
Зарегистрирован: 25.07.2011
                              
#7 написал: Бозкурт
Сегодня, 16:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 155
Нормальная бабунька оказалась. Сознательная гражданка, учавствовала в выборах, отличный собеседник, помогла из лесу выбраться. А рецидивист-Наталья на неё поклеп. Надо было бабульке перед тем как дар передать пару раз ей дулю к носу поднести:"а пока материться и туфту про меня рассказывать не перестанешь фигу тебе, а не знания."
Плюс, за добрую бабушку с синими глазами. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
#8 написал: Talisha
Сегодня, 19:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (1361|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 752
А Наталья-то не так проста:) Силы вот удостоилась:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.