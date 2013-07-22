Ведьма

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:37

Nik_dk Просмотров: 636 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 11:37 by

Рассказываю историю о ведьме. Купили моя сестра с мужем дом-развалюху в Псковской области. С местными отношения как-то не сложились, из всех друзей - коллега мужа в соседней деревне да молочница Наташа с мужем. Молочница Наташа - личность весьма колоритная, отсидела 8 лет за убийство, язык у нее лагерно-матерный, черты лица - тонкие, напоминает мадонну Ботичелли, если бывают матерящиеся мадонны.Муж Наташу любит и побаивается. Я к сестре приехала в гости, и как-то сразу Наташа меня полюбила. Грибные места показала, о жизни своей рассказывала. Предупредила, мол, встретишь нашу ведьму деревенскую, не разговаривай с ней, сглазит. Об этом предупреждении я, отправившись поутру в лес за грибами, конечно, забыла. Гриб за грибом, так и заблудилась. И так обидно: я ведь, как няня учила, в лес войдя, хозяину лесному поклонилась, соизволения попросила...В жизни в лесу не блуждала, а вот поди ж ты. И тут выходит из лесу старушка сгорбленная с пронзительно-синими глазами. "Что, - говорит, - внучка, заблудилась? Так я тебя выведу, ты у городских живешь? А по дороге поговорим". Идем, разговариваем, и так мне ее жалко стало. Такая бабушка несчастная: всю жизнь работала тяжело, три мужа у нее умерло, детей не было. Обняла я ее и поцеловала, говорю: "Дай вам Господь, бабушка, здоровья да хоть на старости лет пожить полегче". А старушка расстроилась и начала мне говорить, что жить-то ей уж немного да силу кому-то надо передать. А не подходит никто. И я вот не подошла. Придется, видно, змеюке отдать, больше-то некому. Стало мне совсем не по себе, да тут и к дому вышли. Старушка меня на прощанье тоже обняла, еще пару слов сказала на прощанье и ушла, причем быстро как-то, оглянулась я - а ее уже нет.Захожу в дом, а дома никого, только Наташа сидит да на меня смотрит. И тут я как-то все поняла и говорю... то есть не я говорю, а кто-то за меня холодным таким, спокойным голосом: "Не бойся, Наталья, твоё будет". Сказала и дрожу, замерзла совсем, хоть и жара на улице.Наталья ничего не ответила, вышла из дома. А на следующий день и я в город уехала.Было это 15 лет назад. Бабушка-ведьма жила еще долго, даже в избирательных кампаниях участвовала, поддерживала председателя, выбрали его, конечно. Потом умерла, говорят, Наташа за ней ухаживала до последнего. А потом и Наташа с мужем все продали и уехали в Эстонию.Автор: Шанталь.

Ключевые слова: Деревня старушка ведьма страх голос холод

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