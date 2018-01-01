Мама перед смертью видела загробную жизнь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:00

Helldog Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:00 by

Моя мама умерла от инфаркта. Около семи часов вечера к нам зашли соседи, посидеть, поговорить, попить чай. Был февраль месяц, в деревне в такое время делать уже нечего, вот и собирались часто для общения.Вдруг маме стало плохо, она упала со стула и потеряла сознание. Все всполошились, подняли крик, стали лить в рот сердечные капли. Но привела ее в чувство медсестра, жившая по соседству. Если бы она пришла позже, мама умерла бы тогда. Мама пережила клиническую смерть.Придя в чувство, мама, на удивление всех собравшихся, совсем не выглядела больной или испуганной. Медсестра сразу предложила ехать в больницу, но мама наотрез отказалась, сказав, что ей просто стало плохо, и умирать она совсем не собирается. А затем мама стала рассказывать, что видела во время своего обморока. Далее с ее слов:"Умирать совсем не страшно, вот только детей жаль, что придется им ехать на похороны и дальше жить без меня (на то время мы с сестрой уже были замужем и жили в городе). Я лечу куда-то, мне так легко и весело, а вокруг море цветов. Я думаю, мол, какая красота и блаженство, хоть бы меня никто не вернул обратно, было чувство, что я хочу остаться здесь навсегда".Тогда все только посмеялись, сказав, что теперь важно не грешить, чтобы снова туда попасть уже после настоящей смерти. Медсестра оставила лекарства, и все разошлись по домам. Мама уснула, отец сидел с ней рядом, все никак не мог отойти от шока, боялся, что она снова потеряет сознание. Было около двенадцати часов ночи, когда мама (по рассказу отца) вскрикнула во сне, он кинулся к ней, стал капать лекарство, но понял, что уже поздно. Она уже умерла. Все произошло очень быстро.Что еще хочу добавить. Многие здесь рассказывают истории о вещих снах, мне же в эту ночь совсем ничего не снилось, хотя о смерти мамы я узнала только утром, когда получила телеграмму. Встала, как и обычно, собиралась на работу, в это время мама уже была в морге, но у меня даже тревоги или предчувствия беды не было. Почему так, не знаю.

Ключевые слова: Мама инфаркт клиническая смерть загробная жизнь

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