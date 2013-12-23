Красная подушка с сюрпризом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:36

Helldog Просмотров: 333 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 12:36 by

Хочу рассказать историю про знакомого. Зашёл однажды он ко мне в гости и начали, как обычно, новостями делиться. Наговорились, а в конце посиделок он стал жаловаться, что голова болит. Ну я и предложила обратиться к врачу. Он же заявляет, что по-особенному болит. Стала расспрашивать, как это по-особенному? И вот что он поведал.Встречался я с девушкой, но не по-настоящему и несерьезно. Предупредил её, что и думок таких нет. Вежливо в начале отказался, но она проходу не давала, подкарауливала, выслеживала и сама себя предлагала. Однажды я был навеселе, а она соблазнила-таки. Но я, конечно, ничего не обещал и дал возможность ей свыкнуться с мыслью, что это не навсегда.Подходит мой День Рождения, она дарит мне подушку. Отказаться неудобно было, потому нехотя взял. Вроде бы удобная. Стал пользоваться. Как только положу голову, так тяжесть появляется в голове. Засыпаю, а наутро с больной головой просыпаюсь. Что это может быть?Я ответила, что нет, и поинтересовалась, как выглядит эта подушка, есть ли особенное в ней что-то. Он сказал, что да, похожа на декоративную в виде сердца, вышивкой украшена со стрелами и пронзённым сердцем. Такое творение мне интересным показалось, и я попросила притащить, показать.Принёс. И надумали мы её раздербанить, так как и правда странной оказалось. Среднего размера, довольно удобная для пользования, яркого красного цвета и в форме сердца. Вся исшитая нитками и вышивкой. Распороли мы её, а там подклад. Я тогда впервые с таким явлением столкнулась и не знала, что это. Начали рассматривать всякие штучки. Поскольку было это давно, то помню, что осталось в памяти. Меня поразила ювелирная работа с птичьими перьями. Рассматривали под лупой. Перышки интересно и красиво были склеены в разные формы, некоторые скручены даже, палочки, подпалённые и надписанные знаками. Мусор разный и металлическая штука согнутая. Я поняла, что из-за неё голова и болела. Да ещё бумажки мелкие сложенные в несколько раз, а на них тоже что-то написано и волосы. Ещё было что-то, но уже забылось.Мы сожгли эту подушку, а потом мне снится сон про девушку и старуху. Девушка держит в руках бутылку водки с красной крышкой, бросает на землю и ногой пинает в сторону знакомого. Старуха стоит в стороне и наблюдает. Я пинаю эту бутылку обратно ей, а она вновь нам. Мне надоедает такое занятие. Тогда я осторожно беру эту бутылку за крышку, его за руку, мы выходим за какую-то калитку. Девушку я запомнила хорошо и особенно розового цвета помаду на губах. Всё. Я ему рассказала и нарисовала её портрет. Мне показалось, что знакомую признал, но вида не подал и промолчал.После этого случая я уехала надолго. Встретились мы случайно через много лет. Оказалось, что он расстался с той девушкой. Их отношения закончились трагическим событием. Не знаю подробностей, не посвящал, но оказался он на больничной койке с ножевыми ранениями. Чудом выжил, так как его просто убивали. Вся левая сторона с огромным шрамом по сердцу, а бедро с ямой после повреждения. Чтобы меня правильно поняли читатели, сообщаю — у нас лето жаркое, на солнце до + 50 доходит, так что бегаем по улице по-соседски полураздетые. А мужчинам не до маек и брюк. Но главное, выжив, он стал почему-то употреблять алкоголь. Очень изменился. Был женат, но разошёлся. Меня поразило то, что из писаного красавца, которому девушки не давали проходу, превратился в глубоко несчастного человека. Черты лица приняли другую форму, а с теми, что помнила, осталась только схожесть.Можно, конечно, свалить на алкоголь, но нет, тут что-то другое, даже цвет глаз поменялся. Были чёрные, а стали жёлтые. Так и жизнь изменилась, казалось, что всё шло к нему само, прекрасно должна была сложиться. А вышло наоборот. Вот я и думаю, может, виновата та подушка с изображением вышитого сердца, простреленного стрелой, и та бутылка, которую я забрала во сне. Я не увидела, чем закончился наш выход за калитку и куда я её дела, наверное, её не нужно было брать и как-то в реальности сложилось бы по-другому.Автор: utkz.

Ключевые слова: подушка подклад боль сон порча

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