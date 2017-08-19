Спиритические сеансы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:26

Причина: Авторская стилистика сохранена

stahlratte Просмотров: 129 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 00:26 by

Не знаю, возможно, глупо искать ответ здесь, но, быть может, найдется кто-то, кто объяснит мне смысл.В общем, по малолетству, как и многие, мы страдали спиритическими сеансами. Несколько лет подряд мы с сестрой и нашей соседкой собирались на Крещение и гадали. Но как-то раз соседка, придя к нам в гости, выдала, что гадания, собственно, уже наскучили, и есть более интересный вариант - вызов духов.В пятнадцать лет это все жутко интересно звучит, относишься к этому, как какой-то игре. И мы не задумываясь согласились.Нарисовав положенные в таких случаях буквы, найдя подходящее блюдце, мы зажгли свечи и задумались на тем, кого же будем вызывать. Зная, что все подряд вызывают классиков, получают от них порцию предсказаний и матов, мы решили вызвать кого-то поближе, кого никто никогда не вызывал. На тот момент наша бабушка уже года три была мертва, мы очень по ней скучали и были рады возможности попытаться с ней хоть как-то связаться.Малолетние дуры - так я сейчас нас называю. Нас так захватил этот процесс, что вызывать мы продолжали и продолжали, сейчас уже даже не помню, сколько раз мы это делали, и кого мы при этом вызывали - до тех пор, пока у меня лично не начали глюки на ровном месте, и пока тот, кого мы вызывали, не показал нам три шестерки.Как то раз, возвращаясь домой, мы с сестрой стояли на лестничной площадке и ждали, пока папа откроет общую с соседями дверь. Эта дверь была не сплошная, в боковой части была застекленная решетка, так что можно было увидеть внутренний коридор. Стою, значит, и тут начинаю видеть перед глазами светящиеся точки. Поворачиваюсь к коридору и вижу внутри дух моей бабушки, не очень-то на нее похожий, но я почему-то знаю, что это она. И вот вы знаете, как только я на нее посмотрела, она, как в фильмах ужасов, как закричит на меня. И я резко очнулась. То есть, я итак была в сознании, но было такое ощущение, что меня ненадолго вырубало.У подруги тоже было "весело". Шла она поздно вечером домой, зашла в подъезд, причем встретила уже в подъезде соседа, остановилась, поздоровались, спросили как дела и разошлись. А когда дошла до лифта, увидела рядом с ним ворону. Та сидела у дверей, а увидев, начала громко каркать и к лифту подойти не давала. Все бы ничего, можно было бы подумать, что случайно залезла и застряла, но сосед-то почему о ней ни слова не сказал? Ведь он должен был на нее наткнуться, когда выходил из лифта.Сильно мы всего этого испугались. Бросили, конечно, но последствия еще долго аукались. Периодически ловили небольшие глюки. И расплата, я думаю, была за это. Не буду рассказывать, очень личное, но я лично неслабо расплатилась.Но самое главное, что я никак не могу забыть и не могу найти никакого ответа, подсказки, и что меня заставило все-таки написать здесь - хотя бы потому, что здесь все любят мистику, и кто-то мог где-то такое услышать или увидеть.Когда мы самый первый раз вызвали нашу бабушку, первый же вопрос, который мы задали, был о смысле жизни, о том, что после смерти происходит.Я никак не могу вспомнить ответ полностью, хотя раньше знала его наизусть. Начало звучит так: "Река - это жизнь, а жизнь - это пламя, а пламя...".Дальше не помню, но помню- нас сильно поразил ответ, логичностью какой-то, как-будто так оно и есть.Я искала в Интернете, но ничего найти не получилось.Может, кто-нибудь про это знает?И да, не вызывайте никого никогда, даже если очень интересно. Не думайте, что вам будет просто страшно, ответку вы получите в своей реальной жизни.

Ключевые слова: Вызов спиритический сеанс покойные призраки плата авторская история

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