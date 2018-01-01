Невезучий дом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:41

Helldog Просмотров: 122 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 21:41 by

Выросла я в обыкновенной типичной хрущевке, какие строили по всей стране в 60-х годах. Въехали в новый дом, когда мне исполнился годик, а многие дети родились позже.Дом наш оказался любопытным, так как жильцы почти все были знакомы друг с другом. Объяснялся этот факт просто — получали жильё от одного предприятия СМУ, на котором все работали. Всем известно, что при Союзе так получали квартиры.Жили, росли, появлялись новые жильцы, которые легко вливались в домовой коллектив, и, в принципе, был у нас дружный дом, ведь все свои. У кого что случалось - все знали, помогали друг другу, а гулянки - так вовсе устраивали весёлые. Я помню, что все, кто работали вместе, могли и неожиданно заявиться в гости друг к другу, если в семье у кого-то появлялись приезжие родственники. Песни орать начали в квартирах, а к вечеру перемещались на улицу и гостей провожали с гармошками. Веселая жизнь была и добрая.Шли года, и на их протяжении стали случаться странные и невероятные происшествия. На моей памяти самое первое произошло ещё в конце 60-х. Мы тогда были детьми и не осознавали трагичность. Нам ничего не говорили, и я об этом узнала только во взрослом возрасте. Оказывается, утонул сосед на рыбалке. Он был совсем молодым и оставил сына, моего одногодку. Всякое бывает, но на этом случае события не остановились, а даже наоборот, пошли как по накатанной.Решила я свести воедино всё нехорошее, и получилась необычная картина. В каждом подъезде трагедии. Их у нас 4. В первом — молодого парня машина сбила, во втором — пожилая женщина повесилась в подвале, в третьем — парень сгорел заживо, утопленник, а в последнем почему-то болезнь ног у всех. Мальчик умер от туберкулёза ног. Жильцы все маются ногами, даже одного соседа селили и тот безногий попался. Очень много ранних смертей и по всему дому и не пересчитаешь. Одна квартира поменяла много жильцов, и все не задерживались, уходили в мир иной. Поживут и туда. Даже переехавшие в другие дома как бы не избавлялись от этого.Мало кто дожил до преклонных лет, почти никого не осталось. Мужчины многие ушли или молодыми, или после 40. Кто дотянул до 50 — повезло. Женщины, правда, встречаются, но мало. Тоже в расцвете лет много ушедших. Любопытен тот факт, что и детям досталось — кого в тюрьме убили, кто спился, кто от болезней умер. Парень, у которого отец утонул, сошёл с ума в тюрьме и сейчас в психушке; у женщины, что повесилась, внучка сделала то же самое, а её брат погиб. И таких событий много, все невозможно описать, т.к. в каждой семье свои заморочки.Я решила написать эту историю ещё и потому, что когда приезжаю домой, то всегда чувствую очередную смерть. Обязательно будет знак. Жалко мне наш дом и грустно вспоминать людей молодыми и здоровыми, но уже ушедшими. Ведь они все могли быть живыми и совсем не старыми. Даже моей подруги детства нет, вот уже как 20 лет. Я как-то приезжала пожить, и болезнь так скрутила, что думала о плохом, пришлось сбежать. Вот тогда я и задумалась и задала вопрос, почему с нами со всеми что-то случается, и происходят события, связанные со смертью. Удивительно, что она даже приснилась мне однажды, когда приходила за бабушкой соседкой.При разговорах с жильцами выяснила любопытное мнение жильцов. Одни говорят, что лучше бы мы не переезжали, и удалось избежать несчастья, а другие наоборот — хорошо, что переехали. Может это связано с нумерацией дома, так как имеет цифру 8. Считается знаком бесконечности, а в совокупности с номерами квартир даёт такую реалию в жизни.Ещё узнала, что наш дом построен на месте высушенного болота. Прикинула, что близлежащие дома и та же картина, только в смягчённой форме. Рядом частный сектор находится, так в одном из домов вообще девочка маленькая упала в кипящий котёл с водой и погибла. Мать грела воду для стирки и недосмотрела, а рядом был страшный пожар. В другом подросток попал на провода высоковольтные и обгорел. Остался жив, но инвалид. Трагедии есть и молодых много, даже через поколение.Неужели так и будет тянуться эта ниточка. Может, у нас место особенное, и обитают духи злые, которым человеческие жертвы нужны. Хотя и печально это всё, но люди почему-то с любовью вспоминают наш район. Сколько не беседовала с бывшими жильцами, а всех прямо тянет как магнитом, и в голос единодушно они говорят, что наше место и скучаем. Спрашивается, почему? Ведь многие просто переехали в дома с улучшенной планировкой и фактически проживают рядом. Район тот же, всё рядом, так как город маленький. Старый частный сектор сносится, и на их месте строят новые дома. А у всех какая-то ностальгия по этому. Что же это за связь такая?

Ключевые слова: Дом соседи несчастья смерть

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