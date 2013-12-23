Ереван-2800. 3 часть. "Автомагистраль Север-Юг: История #2"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:03

Lex__Blunt Просмотров: 46 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 22:03 by

Про строительство автомагистрали я рассказал еще в первой части этой истории. И легенда, связанная со строителями, не единственная, которую рассказывают в городе об этой магистрали.Все мы знаем, как проводят свадьбы на Кавказе - громкая музыка, джипы, шашлык, выпивка, ресторан. И Армения не стала исключением - свадьбы тут празднуют очень шумно. Любят веселиться люди и умеют. Но всему должен быть предел. Неподалеку от той самой автомагистрали работает уже порядка 10 лет один из самых престижных ресторанов города. Называется "Ренессанс", и там работает мой отец как светорежиссер. Много историй оттуда он мне рассказывал - от обкуренных жениха и невесты и до свадьбы с мертвецом. Но одна из историй запомнилась всем надолго.При строительстве эта часть автомагистрали была разделена на 2 части - до поворота и после. До поворота была дорога в 25 километров, после - в 15. Прямая бетонная дорога, по которой можно было даже "Запорожец" разогнать до 200 км/ч. Сначала была построена часть в 25 километров, и лишь потом начали строить 15. Так как одна часть дороги была завершена, ее просто красными лентами перекрыли и оставили. Пока дорога была перекрыта - там местные шумахеры устраивали гонки, и даже я лично однажды участвовал. Но никто не заезжал за 19 километр - после него из бетона выпирали железки, оставленные по ошибке. Сообщить о них - перекрыть аттракцион, не сообщать - просто запомнить, что там нужно остановиться. И так устраивались гонки по прямой и обратно на расстояние почти в 40 километров. Лично я однажды проехался по этой дороге, и, увидев эти железки, я понял, что не дай Бог кто нибудь не заметит эти железки - ему нехорошо придется.После свадьбы жених с невестой и парой общих друзей поехали прокатиться по этой трассе. Жили они довольно-таки далеко от этого района и не знали о том, что заезжать за 19 километр не стоит. Разогнались, катались по пустой ночной трассе.Их родители ждали почти два часа, а после того, как они долго не возвращались, они попросили вызвать такси и поехать на трассу. Доехав до 19-го километра, таксист остановился и сказал, что ехать дальше не получится - нужно идти пешком. Мужчины оставили женщин в такси, а сами пошли дальше. На одной из железок они увидели разорванную шину автомобиля, потом бампер от, а потом и сами автомобили, вылетевшие с трассы. Кровь уже высохла - они проехали эти 20 километров всего-то за 20 минут и лежали тут более часа.Горе родителей было огромным - они были в трауре почти месяц. Владелец ресторана предложил им свою помощь, но они отказались от нее.Дальше историю повествую от лица моего друга, Тиграна (имя изменено):"Вот я возвращался от Влада пешком (имя изменено) и, когда проходил рядом с трассой, увидел группу людей в костюмах и одну девушку в белом платье. Подумал, что свадьба. Но странно, что они в 12 вечера делают на улице? Прошел рядом с ними, посмотрел на них. Смотрел на них секунд 5, а помню, как сейчас: лица белые, зрачки черные, пустые; руки в крови.Приговаривали так тихо, словно с того света:- Не садись пьяным за руль, не садись пьяным за руль, будь внимателен. Неделя, неделя...Убежал, ну что в такой ситуации еще делать?Уже дома подумал, мол, черт с ними, показалось, наверное, спать хотел. На следующий день вспомнил, что через 6 дней свадьба друга, начал думать, какой подарок дарить.Когда свадьба подходила к концу, я вспомнил тот инцидент и чувствовал, что мне страшно. Пьяные друзья предложили поехать с ними по трассе покататься, а я отказался и пытался их отговорить - все бесполезно. Я вызвал такси, машину решил на следующий день забрать. Но на следующий день я ехал не за машиной, а в больницу - все, кто поехали в этот день, попали в аварию. У одной из машин неожиданно резко сработали тормоза, и все в нее врезались. Отделались ушибами, но, по словам полицейских, будь там еще одна машина - все бы улетели с трассы и разбились. Не знаю, может, совпадение, а может, и нет... "

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