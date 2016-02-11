Ереван-2800. 2 часть. "Автомагистраль Север-Юг: История #1"

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:59

Lex__Blunt Просмотров: 73 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:59 by

Автомагистраль "Север-Юг" является международным транспортным коридором. Изначально проект был задуман еще в 1999 году, и этот коридор проходил через Шри-Ланку - Индию - Иран - Каспийское Море - Россию. На данный момент магистраль, которая является частью коридора, все еще строится, и она снизит затраты на перевозки товаров через Азию в два раза.Данная автомагистраль также проходит через Армению. В Ереване автомагистраль проходит лишь через микрорайон Норагавит - там построен мост, который проходит над железной дорогой. При строительстве моста была замечена небольшая ошибка в чертеже: мост был недостаточно высоким и не проходил над электропроводами железных дорог, вследствие чего пришлось сносить мост почти что до самого начала. Снос моста - это довольно дорогая работа, которая обошлась архитекторам-проектировщикам в очень большую сумму. Ценой сноса была жизнь двух строителей - они оказались под неустойчивым блоком, и он обвалился в самый неудачный момент. Все это произошло 21 декабря 2016. Шуму было мало - это были отец и сын из неблагополучной семьи, и огласки история не получила. Семье этих людей заплатили сумму порядка 50 000 рублей, и они забыли о произошедшем.Группа подростков, знавших об этой истории, решила вызвать духов этих людей. Они собрались в небольшом сарае неподалеку от трассы, чтобы было страшнее. Собрались в 10 вечера, и вызвали духов с помощью старого доброго и всем известного способа.- Виктор, Виктор (имя изменено), здесь ли ты?Время шло, и лишь вой ветра страшил их. Но через некоторое время, когда решили уходить, они почувствовали холодную судорогу в мышцах. Переглянувшись, они начали понимать, что теряют сознание...Наутро их нашли заваленными камнями в том самом сарае. И лишь один из мальчиков после случившегося не потерял память и рассказал это все нам. Остальные же дети забыли все, что происходило в сарае.Говорят, что после этого случая, если пройтись в промежутке 10 и 11 по тому самому мосту, можно увидеть идущих по мосту отца с сыном. Отцу на вид лет 40-45, сыну - 20. Если с ними заговорить, они будут говорить с вами, как обычные люди. Но если задать вопрос, связанный с временным промежутком, они ответят на этот вопрос на момент 21 декабря 2016 года. То есть, если спросить, кто сейчас президент, а президент на тот момент был А.Б., а сейчас президент В.Г., они ответят тебе: "А.Б". Они могут с тобой говорить ровно до 11, а в 11 они скажут, что спешат, и уйдут.Вроде бы просто немного странные люди, а все равно страшно становится, когда вспоминаешь всю историю...

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