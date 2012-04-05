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Истории из жизни

Леший водил

История моего оператора Вадика. Про то, как леший устроил ему ретроспективную экскурсию.

Однажды Вадик вместе с друзьями поехал на Малаховские озера. Тридцать километров от МКАДа, ближнее Подмосковье - освоенное-переосвоенное. В общем, друзья начали устанавливать на берегу мангалы, мариновать мясо - готовиться к Большим Шашлыкам. А Вадик с другом Толиком решили отлынуть от общественных работ и отправились в лесок - типа, по естественной нужде. И так расчитали, что если они вернутся часа через полтора, то уже и помогать будет нечего, а есть, напротив, будет чего.

В общем, идут по лесу, везде наблюдают следы культурного отдыха и поругивают уродов, загадивших природу. Толик вообще жалеет, что не поехали подальше, в Шатуру. Там леса значительно чище. И есть даже настоящие чащобы. Куда заходить нельзя, не испросив разрешения у лешего. Вадик прикалывается - мол, в Малаховке хотя бы с лешим не надо все согласовывать. Потому что он, леший, наверняка уже давно сделал ноги в поисках лучшей экологии. А если и остался, то допивает за туристами пиво и докуривает косячки.

Идут они, идут, заблудиться не боятся, потому как лес редкий, две с половиной елки, и рядом ревет Егорьевское шоссе - захочешь заплутать - не получится. И тут Толик вступает в лошадиное "яблоко". Ничего удивительного - в Малаховке лошадей напрокат сдают. Начинает чистить ботинок о траву. Вадик стоит рядом, ржет. И вдруг замечает, что вокруг как-то тихо стало. То есть, лесные звуки - птички там, шелест ветвей - все есть. А машины вдалеке не ревут. И голосов не слышно - а ведь лес был полон компаний разных, влюбленных парочек, бабушек, собирающих бутылки.

Ребятам становится не по себе. Решают возвращаться назад, только вот в какую сторону идти - уже непонятно. Ориентира - гудящего шоссе - не слышно. Решают топать хоть куда-то - все равно ведь к людям выйдут. И набредают на тропинку - еле заметную. На ней опять лошадиные "яблоки". И лежит подкова. Вадик первый успел - хвать ее, смотрит, а подкова странная, грубая, нефабричная какая-то. Но все равно - примета хорошая, так что прячет Вадик подкову в карман, и ребята двигают дальше. В конце-концов выходят к какому-то домику-не домику, а такому простому срубу. Из огромных бревен, окошечко крошечное, проем без двери чернеет. Рядом - колодец - тоже из толстых бревен. Ни ворот, ни крыши, ни ведра при колодце не имеется. Заглядывают внутрь, а там - темнотища. Окошечко затянуто чем-то мутным, поблескивающим. "Слюда!" - удивляется Толик. А у Вадика глаза уже к темноте привыкают, и видит он ведро - деревянное, перетянутое металлическими обручами - грубыми-прегрубыми. А в углу комнатенки вроде как лежанка с какими-то вонючими шкурами.
- Слушай, - испуганно говорит Толик, рассмотрев обстановку. - Валим отсюда, а? А то вдруг хозяин появится!
Перспектива встретиться с обитателем странного сруба Вадику тоже не приглянулась. И выбежали они из домика.

Схватились за мобильники. И фиг вам! Сигнала нет! Это в ближнем-то Подмосковье!
Испугались сильно. Вадик начал громко читать "Отче наш", а Толик - извиняться перед лешим. Он ему даже обещал привезти эмчеэсников, чтобы расчистили завалы мусора!
Что больше подействовало - неизвестно. Но очень скоро друзья вышли на полянку, а там - следы костра, пакетики от чипсов и бутылки из-под "Клинского". Слава тебе, Господи! Цивилизация, родная! А потом вдалеке показались дачи. Друзья вышли в поселок и начали приставать к прохожим - что это за место? А им отвечают - Капустино. "Ни фига себе, - удивляются друзья. - Как это мы за час десять километров отмахали?!".

Ну, дальше неинтересно. Дозвонились до друзей (мобилы заработали), за ними приехали, послушали их рассказ, не поверили, посмеялись...
В общем, из леса Вадик вынес подкову и твердре убеждение, что лешие обитают в самых загаженных уголках. И ссориться с ними нельзя.
А подкову Вадик подарил мне на прошлый день рождения - я еще удивлялась, что она странная, некондиционная. Но историю рассказывать не стал - побоялся, что смеяться буду. Или решу, что у него с чердаком проблемы.
А сегодня, вдохновленный Друзиллой, все и рассказал.

Подкову сфотографировала, но плохо.
Леший водил
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:38
Сегодня, 00:38 by Nik_dkПросмотров: 87Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Лес леший запутал подкова

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Комментарии

#1 написал: Вариор
Сегодня, 03:00
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Спасибо за рассказ и фото Nik_dk, очень люблю читать подобные истории про леших. Подкова на вид и правда странная какая-то. Меня в рассказе больше впечатлил тот сруб деревянный и колодец, возможно это и были владения самого лешего. Молитва подействовала как пить дать, да и само собой леший простил. Добрый он всех прощает)) ++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 5.04.2012
           
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