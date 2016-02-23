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Истории из жизни

Это была ведьма?

Эта история произошла со мной, когда мне было примерно десять лет.

Летом в деревне, одним светлым днем, пошла я с двумя подругами в сад за яблоками. Перед садом открывалась большая поляна, и рядом стояли школа и детский сад. Совсем близко была тропинка, где ходили люди по своим делам. И в этот день тоже было людно.

Так вот. Подходим мы к этой поляне, чтобы войти в сад. И тут я вижу - стоит там женщина к нам спиной, она была в черном плаще с капюшоном. Оглянулась на нас слегка, видя, что мы идем, и отвернулась.
Я обалдела и подумала: "Белым днем в тако-о-о-ом одеянии, вот так... на людном месте!.. Ни фига себе!".

Она стояла около костра. Костер был большой. Мы подходим ближе. В правой руде у нее был посох, такой изогнутый весь, покрытый лаком. Необычный какой-то. Вроде и красивый, но жутковатый. Ей примерно было где-то побольше 50-ти (на вид не старая, но и не такая молодая).
Наша тропа в сад проходила прямо около неё, впритирочку. Шли не спеша! Я поражена была этой ситуацией, только внутренний диалог. И девчонки молчали - ну, значит, не впервой. Они-то там местные. Всех знают.

Поравнялись мы с ней. Она стояла к нам боком, по левую сторону. Лица я не видела полностью, только профиль.
Горит огромный костер... а в нем яблоки - три штуки ("Бычье сердце" - только в этом саду такие есть, но и другие сорта тоже). Она этим посохом их переворачивает и заклинание шепотом будто шепчет - то тише, то громче. Но слов все же не разобрать. Искры летят... (если ощущения, то мне было спокойно, только удивление). Мы мимо молча прошли, а у меня глаза на лоб! И девки-то молчат! И говорить-то почему-то не хочется, а сама в шоке.

Зашли в сад, это три минуты хода. Сорвали каждая по яблоку и почему-то именно этого сорта. Перемолвились, кто какие яблоки рвать будет и по сколько. И идем назад, а та-а-а-а-ам... никого! Ни костра, ни женщины! Только развеянные ветром старые угольки (в этом месте действительно раньше жгли костры). И, главное, все молчат! Я на девок смотрю, а у них ноль эмоций. Они молчат, да и я молчу.
Пошли мы по домам ужинать.

Я маме рассказала, а она:
- У нас таких нет!
Не поверила.
Я говорю:
- Ну, как же! Я с девчонками была! Они докажут!

Вечером уже поздним встретилась я с одной и говорю:
- Представляешь! Мама не верит...
А она смотрит на меня удивленно и говорит:
- Какая женщина?!
Пять раз я ей, наверное, пыталась объяснить, что мы мимо неё проходили.
- Ты не могла не заметить!
А она уже на меня смотрит, как на сумасшедшую.
У второй я уже и спрашивать побоялась и маме не доказала.

Самое интересное: со всеми, с кем я там дружила летом в деревне, дружба была четко по три года. Никто ни с кем не ругался. Просто сам собой появлялся новый человек - тоже на три года.
Первый раз я об этом услышала в семнадцать лет. Мне сестра сказала: "А ты заметила, что со всеми ты дружишь здесь ровно по три года (а это шесть человек)?!". Хотя сестре я об этой ситуации никогда не рассказывала.

Почему только я видела эту женщину? Там, кроме нас, было еще человек пять! И кто она была? Или, может, это была параллель другой жизни (например, прошлой) женщины в этой деревне? Внешний вид был как из средневековья в фильмах. Она как будто бы ждала нас, когда мы приближались. Это ощущалось в тот момент, когда она повернулась, посмотрела краем глаза и спокойно отвернулась, даже не пытаясь спрятаться. И делала все спокойно. Как будто открыла тайну.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:34
Сегодня, 00:34 by Sonni.ruПросмотров: 90Комментарии: 1
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Ключевые слова: Сад яблоки костер женщина в плаще ведьма посох авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:44
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Комментариев: 2 026
Мне кажется, или "Бычье сердце" - это помидоры?

Про яблочный такой сорт не слышала.
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
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