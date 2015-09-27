Внутренний голос

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:12

Причина: Добавлен раздел

Sonni.ru Просмотров: 174 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:07 by

Это моя самая первая история, которая со мной произошла в глубоком детстве.Было лето. Я приехала в деревню, и в один прекрасный день мы с родными поехали на сенокос - для заготовки корма на зиму для скота.Был великолепный солнечный день, погода стояла просто замечательная.И вот, приехав, родные начали косить, заниматься сбором сена. А мне скучно, заняться особо нечем.И вдруг, увидев огромное поле, усыпанное полевой клубникой, я, конечно же, стала её с удовольствием собирать - шаг за шагом, на корточках, уходя все дальше и дальше в поле.Вдруг я поняла, что ушла настолько далеко, что мои родные были на горизонте видны, как маленькие точечки."Надо же! Я так далеко ушла, что даже и не заметила!" - подумала я.Когда я уже совсем наелась, то стала собирать ягоды в подол и в карманы платья, чтобы всех потом тоже накормить.Собираю, собираю... И тут... голос внутри меня: "Ты почему по сторонам не смотришь?! А вдруг наступишь на что-нибудь?!"."И правда! - подумала. - Чего это я... Вдруг яма, еще провалюсь куда-нибудь. Буду кричать, а не услышит никто!". И мгновенно поворачиваюсь назад. Тут у меня... сердце в пятки ушло!За моей спиной, буквально в шаге, лежало животное. Я с ужасом встала и отошла на шаг назад.Первое, что у меня вызвало шок, - это цвет. Оно было яркого зелёно-синего цвета, и всё тело было в больших и маленьких пятнах - синих и зеленых. Второе - это глаза. Веки были огромные, как у инопланетных существ, и они были закрыты. Разрез рта был необыкновенно большой, а лапы в перепонках - как у лягушки. Размером это нечто было чуть больше самого куста клубники. Оно лежало на спине, а головой на этом кустике и поджимало к себе лапы.Я остолбенела.Что это?! Меня затрясло от страха, сердце бешено билось. Мне было страшно даже пошевелиться. Вид у существа был зловещий. Живот поднимался вверх-вниз - оно было живое! Оно спало!Моё воображение рисовало страшные вещи, а больше всего я боялась этих глаз. Мне казалось, что под веками неестественные для нашей природы красные глаза. И непонятно даже, как оно передвигается... И сколько рядов зубов во рту!Мне было так жутко, что словами не описать! Какая внутри была паника! Я не знала, чего ожидать и понимала, что таких животных нет в природе.В руках у меня даже ведра не было, чтобы защититься или накрыть его, если неожиданно проснется и будет нападать. Я бросила все собранные ягоды. И как я неслась по этому полю к своим, буквально за одну минуту, даже не оглядываясь, - об этом и рассказывать нечего!Прибегаю. Рассказываю всё. Не верят! Меня трясет, на меня ноль внимания - никто не поверит!- Игрушка это была, а ты напугалась! - говорит дедушка, но, видя, что я никак не могу успокоиться, говорит: - Ну, пойдем... поищем!Взял он косу, и пошли мы. Прошли метров десять, но никого не нашлось, а я-то где была... далеко! Вернулись назад. Да мне и страшно было туда идти. И за дедушку страшно.Забылась эта история. Напрочь. Никто мне не поверил, и она исчезла из памяти.И вот в один прекрасный день,когда шла передача "Необъяснимо, но факт" про всякие такие странные случаи (не было тогда 20 лет, сейчас 31). "У меня ведь что-то такое тоже же было! Чувствую и всё!" - думаю я. И тут меня осенило. И я вспомнила! Офигеть... Я вспомнила второй случай, который со мной произошел, когда мне было лет десять, но это совсем другая история и самая необъяснимая!Но потом, года через три (то есть, в 23 года), вышло так, что мы с мамой о чем-то разговаривали, и я решила ей напомнить об этой истории. Вы бы видели её лицо. Она побледнела до такой степени, как будто передо мной стоял труп. Посмотрела на мою дочь и сказала: "Тебе же было тогда 2 года! Ну, максимум три! Как ей сейчас. Я думала, ты это придумала. И ты это помнишь?!".Вот такая вот история!Кстати, после этого испуга у меня образовался подсознательный страх. Когда я была на поляне, в огороде или в лесу и видела перед собой густую траву, я всегда оборачивалась и искала глазами - как будто я там что-то должна увидеть, будто там что-то прячется. Трава меня пугала.Много раз приходилось собирать землянику, не каждый год, но все же. На поляне был просто панический страх. Я крутила головой постоянно, хоть эту историю и не помнила!Я думаю, всё дело было в неожиданности. Все резко было. Внутренний голос - подсказка Ангела хранителя! А если бы голоса не было?! Если бы я не обернулась и наступила бы?!Представляете, что бы было с психикой ребенка 2-3 лет?! С психикой неподготовленной, еще слабой... Если и так без этого возник подсознательный страх. С этим страхом я справилась, как только поняла, в чем дело. И несколько раз просто сходила одна за ягодами и за грибами. Приняла ситуацию, которая была в детстве, и отпустила её. Или она меня отпустила.

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