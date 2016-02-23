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Истории из жизни

Белые фигуры на лесной дороге

История случилась давно, когда сообщение между селениями было на лошадях.
Как-то погожим летним днём, героиня нашего рассказа с мужем и младшим сыном поехали навестить её маму в другое село. Сын давно просился к бабушке. Но по приезде повел себя странно. Раскапризничался, даже в дом заходить не стал, всё возле лошади крутился. Пришлось им поздно вечером обратно ехать. Мать просила их остаться переночевать, ведь скоро ночь, а дорога пролегает через лес. Но малыш ни за что не желал оставаться.
Вот поехали они. Сынок заснул у мамы на коленях, да и её сморило. Внезапно проснулась она от толчка. И видит, возле телеги идут какие-то белые фигуры, напоминающие людей. И тянут у неё из рук ребёнка, уговаривают: «Ну отдай его нам! Ну отдай, чего тебе стоит? У тебя и другие дети есть».
А муж правит себе лошадью и даже не оборачивается. И она не в силах его позвать. А эти всё настойчивее и настойчивее. И в какой-то момент, поддавшись их просьбам, она чуть было не столкнула сына с телеги прямо под колёса. Но в этот миг разум её прояснился: «Прочь! Не отдам! Сколько бы ни было детей, а они все мои!» - в тот же миг наваждение исчезло. А муж так ничего и не заметил, будто тех фигур и не было.

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:32
Сегодня, 00:32 by зелёное яблочкоПросмотров: 127Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Лес белые фигуры сын ночь морок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:45
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3373|0)
Публикаций: 370
Комментариев: 2 006
Интересно. Может, с лесной нечисти что было?
Ребенок - чистая и "лакомая" душа, вот и привязались.

Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
#2 написал: redcoon
Сегодня, 01:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 571
А не может быть сонный паралич? Муж ничего не видит и не слышит, она не в силах говорить - очень похоже ведь. Плюс
Зарегистрирован: 23.04.2012
 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:57
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1496|0)
Публикаций: 626
Комментариев: 6 519
Хорошая история яблочко! blush +++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
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