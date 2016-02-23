Белые фигуры на лесной дороге

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:32

зелёное яблочко Просмотров: 127 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 00:32 by

История случилась давно, когда сообщение между селениями было на лошадях.Как-то погожим летним днём, героиня нашего рассказа с мужем и младшим сыном поехали навестить её маму в другое село. Сын давно просился к бабушке. Но по приезде повел себя странно. Раскапризничался, даже в дом заходить не стал, всё возле лошади крутился. Пришлось им поздно вечером обратно ехать. Мать просила их остаться переночевать, ведь скоро ночь, а дорога пролегает через лес. Но малыш ни за что не желал оставаться.Вот поехали они. Сынок заснул у мамы на коленях, да и её сморило. Внезапно проснулась она от толчка. И видит, возле телеги идут какие-то белые фигуры, напоминающие людей. И тянут у неё из рук ребёнка, уговаривают: «Ну отдай его нам! Ну отдай, чего тебе стоит? У тебя и другие дети есть».А муж правит себе лошадью и даже не оборачивается. И она не в силах его позвать. А эти всё настойчивее и настойчивее. И в какой-то момент, поддавшись их просьбам, она чуть было не столкнула сына с телеги прямо под колёса. Но в этот миг разум её прояснился: «Прочь! Не отдам! Сколько бы ни было детей, а они все мои!» - в тот же миг наваждение исчезло. А муж так ничего и не заметил, будто тех фигур и не было.

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