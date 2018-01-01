Остановка «Дачная», или История из жизни

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 145 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 00:28 by

Эта история произошла со мной и двумя моими подружками, когда мы учились в десятом классе.Я живу в небольшом городе, в северной части нашей страны. Здесь везде большие расстояния, а чтобы добраться до леса, нужно потратить существенное количество времени.Время года – ранняя весна, когда можно ехать на гору собирать подснежники. Добравшись до остановки «Дачная» на автобусе, мы дошли до горы и, забравшись на нее, стали собирать цветы. К слову сказать, на севере они растут такие пушистые и приятно нежат руку. Собирать их одно удовольствие! Если бы мы, конечно, знали, что застрянем здесь, никогда бы сюда не приехали.Мы замечательно отдохнули - набрали подснежников, поиграли в теннис и пофотографировались. К девяти часам мы спустились вниз под гору, каждая с букетиком подснежников. Поставив рюкзаки на асфальт, мы стали ждать машину. Так прошло минут пятнадцать.Варя посмотрела на часы и сказала:- Что-то Дима задерживается.Дима – старший брат нашей третьей подружки Лены. Она должна была предупредить его, чтобы он приехал и забрал нас. Начинало холодать – на нас были надеты куртки-ветровки, джинсы и шапочки с шарфиками. Пока мы ходили в ожидании вокруг своих рюкзаков и перешучивались, прошло еще минут двадцать. Изредка проезжающие машины на пустынной дороге ухудшали настроение.Лена странным образом притихла, и я решила уточнить:- Ты точно Диме сказала, чтобы он нас забрал?- Если он за нами не приедет, то мы отсюда не выберемся, - уже ежилась от холода Варя. – Автобусы уже не ездят.- Обычно он не опаздывает, - задумчиво посмотрела на дорогу она. – Хотя...- Что «хотя»?Помолчав, Лена вздохнула и призналась:- Я с ним не успела поговорить. Его телефон был вне зоны доступа. Просто оставила дома на столе записку.Я начала возмущаться ее недальновидности и даже расплакалась. Наши телефоны тут не принимали сигнал. От города это было слишком далеко. Каким способом возвращаться домой, я, например, вообще не представляла.Варя была старше нас на год, поэтому, видимо, решила собраться и предложила:- Давайте пройдем на проезжую часть и поймаем попутную машину.- А если Дима приедет, а нас нет? – возразила Лена.- Прошло уже полчаса, он не приедет, - едко сказала я. – К тому же, у нас нет денег на попутку. И я не сяду в незнакомую машину.- Я тоже в незнакомую машину не сяду, - проблеяла Лена.Варя задумалась и показала направо рукой. Там у подножия горы на склоне располагались дачные участки. Их черные домики на фоне почти растаявшего снега выглядели, как стайка копошащихся муравьев.- Давайте пойдемте на дачи, - предложила Варя, убирая цветы в рюкзак.- Холодно еще, на дачи никто не переехал, - взяла меня под руку Лена.- А если пойти вдоль трассы? Как скоро мы придем в город? – предположила я.- Это слишком опасно, - тихо сказала Лена.Мы вдвоем вопросительно смотрели на нее, и Варя все-таки настояла:- А вдруг на дачах кто-то есть. Не ночевать же нам здесь под горой. Скоро тут упыри начнут собираться.Лена сильно сжала мою руку и уточнила дрогнувшим голосом:- Какие упыри?Варя взяла рюкзак с земли и надела его на спину:- Упыри и вурдалаки, - усмехнулась она. - Пойдемте уже. Давайте наденем запасные кофты.Переглянувшись, мы последовали ее предложению. Надели запасные кофты и убрали подснежники в рюкзаки. Хорошо, что хоть кто-то в нашей компании не унывал. Спустившись вниз по склону, мы обсуждали, как сильно нам достанется, когда утром мы вернемся домой. Но это была второстепенная проблема. Сначала нам предстояло пережить эту ночь и дождаться, когда начнут ходить автобусы.Когда мы вошли на территорию дач, уже совсем стемнело. Каждый шорох заставлял нас вздрагивать. Мы хоть и надеялись на Варину смекалку, но она ведь была таким же подростком, как и мы. Надеясь, что хоть где-то горит свет, мы переходили от забора к забору и вглядывались в щели досок. Лена уже начинала жаловаться, что замерзла. Да и у меня пальцы на ногах онемели. Мы держались за руки и прижимались друг к другу, так как так было теплее.- Кажется, здесь находится Серёгина дача, - внезапно вспомнила Варя.Серёга был бывшим парнем Вари. По последним ее новостям, они расстались вот уже как несколько месяцев. Их отношения были очень сложными – они все время сходились и расходились. Причем больше по его инициативе они разрывали отношения.Мы поплутали по дачным улочкам еще около десяти минут. Пока наконец Варя не узнала знакомый дом.- Да, вроде здесь, - вышла на середину проселочной дороги она, оглядываясь. – Мы ездили сюда в прошлом году. Только надо вспомнить, как она выглядит.Она смешно крутила головой. Торчащие из-под шапки красные пряди волос были как яркие перышки на фоне угрюмо покосившихся дачных домов и заборов.- Вспоминай быстрей, пожалуйста, - переминалась с ноги на ногу Лена. – Я замерзла и устала.- Ну, вроде туда, - показала она.Мы снова пошли за ней. Варя стала рассказывать:- В прошлом году мы как раз в это время сюда ездили. Тут его бабушка жила уже. А Серёга приезжал и топил ей печку. Может, она и сейчас здесь.- Она не будет против, что мы приперлись?- Не будет, я же Серёгина девушка, - возразила она.Я протянула:- А Серёга знает, что ты снова его девушка?Мы с Леной рассмеялись. Варя посмеялась вместе с нами. Уже целый час находясь в состоянии стресса, нам было необходимо посмеяться. Смех вроде как и кровь разогнал, и настроение поднялось. Калитка и ворота стояли закрытыми. Поднимался ветер.- Придется разогнаться и выбить калитку, - решила она.- Да, забор слишком высокий, мы не перелезем, - согласилась я, задрав голову вверх.- А внутри собаки нет? – уточнила Лена.- Нет, - Варя, размахнувшись, пнула дверь калитки.Чтобы дело пошло быстрей, я присоединилась к ней.- Серёга нас убьет, - заметила Лена, наблюдая за тем, как мы выламываем калитку.Активные движения разогрели нас и подняли настроение – значит, мы не окоченеем на улице.Я поправила:- Убьют нас завтра наши родители. А Серёга простит Варьку, если любит.Внезапно Варя ответила:- Да козел он. Надо вообще его дачу спалить.- В смысле? – остановилась я.Наконец калитка вылетела. Путь на участок был открыт. Варя вздохнула и с сожалением призналась:- Я наврала. Мы не вместе. Не хочет он быть со мной.Мы некоторое время посмотрели друг на друга. Еще никогда я не видела столько грусти в ее глазах. Вздохнув, я приобняла ее, чтобы поддержать. Я очень сочувствовала, что их отношения были столь болезненными и проходили череду постоянных разрывов и воссоединений.Тут мы отчетливо услышали скрип за нашей спиной. Подпрыгнув, мы вскричали и обернулись. Но на пустынной улице никого не было. Лена затолкала нас внутрь:- Давайте позже обсудим, какой Серёга козел.В тепле мы оказаться не смогли. На двери дома висел слишком большой замок, а стекла бить у нас рука не поднялась. Зато была открыта баня. Туда мы и забрались, чтобы переждать ночь. Наступила кромешная тьма, и хорошо, что мы нашли крышу над головой. Мы забрались на полки в тесной парилке, закрыв дверь. Толстые бревенчатые стены и двери давали надежду, что помещение нагреется хотя бы от нашего дыхания. Топить печь мы не умели, да и не было на участке сухих дров. Некоторое время мы пытались согреть окоченевшие ноги. Сняли шапки и шарфы, так как от ветра уже были защищены и намотали их на ноги. Измотанные экстремальной ситуацией мы немного задремали.Странный звук, похожий на шепот человеческого голоса, разбудил меня, я вздрогнула всем телом и открыла глаза. Лена, прикорнувшая на моем плече, проснулась вместе со мной.- Что это было? – обеспокоенно спросила я.- В смысле? – сонно протерла глаза она.- Какой-то шорох, - забеспокоилась я. – Я слышала какой-то шорох!Мы разбудили Варю и притихли, прислушиваясь изо всех сил.- Мы вообще закрыли дверь? – спросила Лена. – Там есть крючок на двери?- Я не закрывала.- И я нет.Мне казалось, будто я слышу чьи-то шаги вокруг баньки.- Девочки, не будьте такими трусливыми, может, это собака бегает, - прошептала Варя.- Это не собака бегает, тут кто-то есть, - дрожала от страха я.- Некому тут быть, - шепотом заверяла нас Варя. – Кто будет шариться на улице в такой дубак.- Но мы же шаримся, - возразила Лена. – Много кто может шариться. Бичи, алкаши и убийцы.Меня начала охватывать паника, и я начала ныть:- Зачем мы вообще поперлись за этими подснежниками.- Тише! – шикнула Варя.Мы с Леной замолчали, и я даже закрыла рот ладонями, чтобы не проронить ни звука. Наступила тишина, которую рассекал глухой звук чьих-то шагов. Мы посмотрели в темноте вверх – звук шагов перешел на крышу.Лена бесцветным голосом прошептала:- Это просто Серёга вернулся и просто нас пугает.Но эта версия была слишком неправдоподобна.Варя тихо произнесла:- Серёга мне рассказывал, - слова звучали медленно, как тягучая расплавленная резина. – Что в прошлом году на соседнем участке повесилась женщина... И ее призрак теперь ходит по заброшенным домам...Едва она договорила, Лена вскочила, завопив во весь голос, отчего и я заверещала как ненормальная.- Тогда закройте дверь! Закрывайте дверь к чертовой матери!Варя, сидевшая ближе всех к двери парилки, в которой мы прятались, потянула за ручку к себе. Лена начала бегать по полкам парилки, как курица с отрезанной головой. Но ее можно было понять – мне тоже еще никогда не было так страшно.- Лена, остановись, прекрати бегать! – пыталась успокоить ее Варя.- Это привидение! – не могла остановить свою панику и я, тщетно пытаясь найти в ней опору.- Выпустите меня отсюда! Я хочу домой! – расплакалась Лена.Она действительно пыталась выйти, толкая дверь и заходясь в истерике. Мне пришлось обнять ее и усадить рядом с собой, чтобы она не мешала Варе держать дверь.- Нам лучше оставаться здесь.- Она проникла в предбанник, - плакала Лена. – Она уже здесь...Мне ее стало так жалко, что я решила собраться и помочь Варе. Ведь ей итак нелегко было оставаться спокойной с двумя паникершами. Мы замолчали, дав Лене возможность проплакаться. Когда она успокоилась, мы с Варей поменялись местами. Она взяла Лену за руку, а я стала держать ручку двери. Несмотря на то, что ее никто не дергал, это нам давало уверенности. Больше шорохов и шагов не слышалось.Варя мрачно пошутила:- Если выбирать между мертвыми и живыми, я выбираю мертвых. Пусть лучше это будут живые алкаши, которые шарятся по дачам.- Почему? – уточнила я.- Стоп, девочки, - попросила Лена. – Мы же умные, давайте соберемся и включим голову. Кто там может быть снаружи?- Голову надо было включать прежде чем ехать сюда, - в очередной раз проворчала я.Мы некоторое время помолчали в раздумьях.Вздохнув, Варя первой начала выдвигать версии:- Я думаю, что это точно не люди. Иначе бы они уже давно вошли сюда.- Зачем?- Либо убить, либо изнасиловать, - рассердилась она. – Давайте будем реалистами!- Кто симпатичнее всех, той не повезло, - внезапно пошутила Лена.Варя устало усмехнулась, а я попросила:- Да заткнись ты, - я посмотрела на силуэт Вари и попросила. – Давай рассуждать дальше.- Если бы это было привидение, оно бы сюда уже давно влетело, для них стена не преграда.Наш разговор потихоньку развеивал страх. Немного посовещавшись, мы пожалели, что не закрыли дверь в предбанник. Ведь там был опускающийся крючок. Лена заявила, что из парилки никуда не выйдет. Пошарив здесь по углам, мы нашли пустую стеклянную бутылку, которую взяла Варя. А мне пришлось взять ракетку от бадминтона.- Закрой за нами дверь, - сказали мы Лене. – И не открывай, что бы ты ни услышала. Оставайся в парилке.- Хорошо, - кивнула она.- Мы пойдем вдоль стенки, - сказала мне Варя. – Держись за мной. Закроем крючок и пулей метнемся обратно.Мы сняли с ног шапки и шарфики и обули ботинки.Собирая всю свою храбрость, я вылезла вслед за ней в предбанник. Еще никогда такое маленькое помещение не казалось мне таким огромным. Лена закрыла за нами дверь. Через целлофановое окно проникал тусклый свет от луны. Мы огляделись здесь – ничего подозрительного не было. Варя двинулась вперед и я вслед за ней, с твердым намерением отчаянно защищаться ракеткой.Половицы противно скрипели под нашими ногами. Разбушевавшаяся фантазия живописно рисовала мне распахнувшуюся дверь и врывающегося сюда убийцу. Наконец мы добрались до внешней двери, и Варя протянула руку к крючку. Он должен был опуститься в петлю из гвоздя, торчащую из двери. Но не дотягивался. Мы потянули за ручку, но все было тщетно. Нужно было распахнуть ее и изо всей силы захлопнуть.- Придется открыть дверь, - шепнула Варя.- Блин, - проныла я.- Давай, - подбодрила меня она.Сердце стучало в моей груди с таким гулом, что казалось, я потеряю сознание от страха. Выдохнув, мы решились и распахнули дверь. В следующую секунду вместе с ледяным воздухом улицы раздался оглушительный собачий лай. Варя, стоявшая одной ногой на пороге, поскользнулась, запахивая дверь обратно. По инерции я с воплем вцепилась в ручку, и ее ногу зажало в дверном проеме. Мы визжали от страха как сумасшедшие.- Она тащит меня за ногу! – кричала Варя.- Отпусти дверь!- Она забежит сюда! – возражала она.Пока мы вопили, собака отпустила ее, и она смогла втащить ногу обратно. Дверь с глухим стуком села в проеме, и крючок легко сел в петлю. У меня тряслись руки, мы не могли вымолвить ни слова, какое-то время просто уставившись друг на друга.Нас как будто разбудил истеричный голос Лены:- Что там происходит?! Что с вами?!- Покажи ногу, - наклонилась посмотреть я.- Вроде нормально, - хриплым голосом ответила она.Вернувшись в парилку, мы внимательнее осмотрели ее ногу. Все было в порядке, не считая прокушенного ботинка и порванной штанины. Снова усевшись на полки, мы более-менее успокоились, снова замотав ноги в тепло шапок и шарфиков. Усталость снова брала свое, и мы задремали под шорох кустов, которые задевала собака. Видимо, ее оставил тут кто-то из дачников, и она одичала.Проснулась я оттого, что меня трясли за плечо. Это была Лена. Варя тоже не спала.- Чего? – утомленно вздохнула я, разминая затекшую спину.- По крыше снова кто-то ходит, - прошептала она.- Это собака.- Собака не может забраться на крышу! – рассердилась Варя. – Это ходит та повесившаяся женщина!Мы прижались друг к дружке, с замиранием сердца прислушиваясь к топоту над нашими головами. Лена снова начала плакать, прижимаясь ко мне, но я ничем не могла ей помочь.- Чего ей надо от нас?- Скоро рассветет, она нас пугает, нам нужно просто переждать, - сказала Варя. – Привидения питаются страхами.Зажмурившись, я тряслась, мысленно молясь Богу, чтобы этот призрак оставил уже нас. Я не только обещала отлично учиться, если мы выберемся из этой передряги, я клялась каждый день убираться в своей комнате, никогда не списывать и не хамить родителям.Раздался оглушительный грохот, отчего мы закричали что есть силы, прощаясь со всем белым светом и вцепившись друг в друга. Перекрикивая наши голоса, мужской низкий тембр потребовал:- Успокойтесь, бл***, прекратите орать! Это Серёга, открывайте дверь!Мы стихли, все еще продолжая дрожать и не в силах разжать пальцы друг от друга. Он продолжал стучать в дверь, пока мы приходили в себя от шокового состояния. Первой подала голос Варя. Она смогла выйти из парилки и открыть ему дверь. Мы с Леной не могли пошевелиться и, стуча зубами, не отлипали друг от друга. Серёга естественно начал орать на нас, вопрошая, поему мы такие дуры – зачем мы выломали калитку, зачем мы полезли на гору за подснежниками и почему мы по-человечески никого не предупредили о том, что уехали. Потом пришел Дима, ездивший по округе и выискивая нас. Мы с Леной окончательно успокоились и расцепились. Они нас еще поругали какое-то время, пока садились в машину, но потом успокоились. Наверное, сжалились, ведь мы итак достаточно натерпелись за эту ночь.Как выяснилось, мама Лены, вернувшись домой, поставила сумки на стол, закрыв записку. Дима обнаружил ее только глубокой ночью. Он позвонил Серёге, и они вдвоем поехали на поиски нас. Я рада, что все закончилось так хорошо. Сейчас мы, конечно, уже не такие глупые, как в школе. У Серёги и Вари растет прелестная дочка, Лена бухгалтер, а я тут строчу рассказы на сайте ужасов, пытаясь развить литературные способности. И хоть сейчас мы и не общаемся по некоторым обстоятельствам, я все равно с теплотой вспоминаю о своих школьных подружках. Серёга потом сказал нам, что все выдумал и не было повесившейся соседки. И все это нам просто показалось. Мы же в свою очередь предпочли забыть об этом и не вспоминали эту историю. Столько уже лет прошло – мне и самой начинает казаться, что все это было плодом нашего воображения. Мистические истории, к сожалению, всегда остаются неразгаданными, и наша не оказалась исключением. И пусть будет так.Автор - anastasia.venera.

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