Новогодняя сказочка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:39

Причина: Авторская стилистика сохранена

АхОставьте Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 23:39 by

История эта совсем не страшная, без мурашек по коже. Произошла со мной и моей подругой довольно давно, когда мы были юными, не обремененными семьями и должностями.Вечером 31-го декабря, в загородной подружкиной квартире, мы готовились ко встрече любимого праздника. Все, что было положено, сварили, зажарили и нарезали. Окинули приготовленное критическим взглядом и поняли, что хлеба на ожидаемую компанию явно маловато. Время близилось к восьми, в восемь как раз закрывался ближайший продуктовый, идти до него не более 10 минут - успеваем.Добежали, купили все что нужно, обратно шли уже не торопясь. Вокруг - ни души, все сидят по домам, нарезают салатики. Да и место совсем не оживленное - частный сектор, половина домов дачные. А погода чудесная: крепкий морозец, ясное и звездное небо. Снежок похрустывает под ногами. Снег этот нас просто манил. На обочине лежал он нетронутый, пышный, сухой, искрился под светом луны и фонарей.И решили мы сделать "ангелов". Встали лицом к дороге, взялись за руки, на раз-два опрокинулись на спины и... ушли в снег чуть ли не с головой. То, что там кювет, мы и не подумали. С хохотом барахтались, выбраться сразу не получалось, даже вроде мы и дна ногами не нащупали. Посмеялись, потом залюбовались небом и заиндевевшими ветками на его фоне. О чем-то тихо говорили, не очень серьезном.Вдруг в морозном воздухе издалека послышался звук шагов: хруп-хруп-хруп. Мы затаились в надежде, что нас не заметят, неудобно все-таки, взрослые барышни в канаве валяются. Смотрим - идет мужичок. Самый разобыкновеннейший мужчина, каких большинство, одет как все. И явно хорошо проводил год старый: идет пошатываясь, опустив голову, сосредоточено глядя под ноги. Хруп-хруп, пропетлял мимо. И вдруг остановился (а мы сидим и не дышим, думаем только о том, как бы не прыснуть), постоял, будто что-то вспоминая, поднял голову, развернулся. Подошел к нам и, ни слова не говоря, по одной за шиворот выдернул и поставил на дорогу. И пошел себе дальше.Мы отряхнулись и тоже отправились восвояси.Пришли, а в прихожей вся наша компания со встревоженными лицами, одеваются. На наш вопрос, куда они собрались, ответили - нас искать, потому что уже двенадцатый час ночи.Вспоминали мы с подругой потом эту историю не раз, разбирали поминутно, но так и не поняли, что произошло. По ощущениям, на всю нашу экспедицию вместе с купанием ушло минут 40, ну... пусть час. А по факту - в кювете мы просидели около 3 часов. И как нас углядел загадочный, погруженный в себя прохожий - тоже непонятно...Вот такая новогодняя сказочка со счастливым концом!

Ключевые слова: Провалы во времени новогодняя ночь мужичок снег кювет авторская история

Другие, подобные истории: