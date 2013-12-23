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Истории из жизни

Новогодняя сказочка

История эта совсем не страшная, без мурашек по коже. Произошла со мной и моей подругой довольно давно, когда мы были юными, не обремененными семьями и должностями.

Вечером 31-го декабря, в загородной подружкиной квартире, мы готовились ко встрече любимого праздника. Все, что было положено, сварили, зажарили и нарезали. Окинули приготовленное критическим взглядом и поняли, что хлеба на ожидаемую компанию явно маловато. Время близилось к восьми, в восемь как раз закрывался ближайший продуктовый, идти до него не более 10 минут - успеваем.

Добежали, купили все что нужно, обратно шли уже не торопясь. Вокруг - ни души, все сидят по домам, нарезают салатики. Да и место совсем не оживленное - частный сектор, половина домов дачные. А погода чудесная: крепкий морозец, ясное и звездное небо. Снежок похрустывает под ногами. Снег этот нас просто манил. На обочине лежал он нетронутый, пышный, сухой, искрился под светом луны и фонарей.
И решили мы сделать "ангелов". Встали лицом к дороге, взялись за руки, на раз-два опрокинулись на спины и... ушли в снег чуть ли не с головой. То, что там кювет, мы и не подумали. С хохотом барахтались, выбраться сразу не получалось, даже вроде мы и дна ногами не нащупали. Посмеялись, потом залюбовались небом и заиндевевшими ветками на его фоне. О чем-то тихо говорили, не очень серьезном.

Вдруг в морозном воздухе издалека послышался звук шагов: хруп-хруп-хруп. Мы затаились в надежде, что нас не заметят, неудобно все-таки, взрослые барышни в канаве валяются. Смотрим - идет мужичок. Самый разобыкновеннейший мужчина, каких большинство, одет как все. И явно хорошо проводил год старый: идет пошатываясь, опустив голову, сосредоточено глядя под ноги. Хруп-хруп, пропетлял мимо. И вдруг остановился (а мы сидим и не дышим, думаем только о том, как бы не прыснуть), постоял, будто что-то вспоминая, поднял голову, развернулся. Подошел к нам и, ни слова не говоря, по одной за шиворот выдернул и поставил на дорогу. И пошел себе дальше.
Мы отряхнулись и тоже отправились восвояси.
Пришли, а в прихожей вся наша компания со встревоженными лицами, одеваются. На наш вопрос, куда они собрались, ответили - нас искать, потому что уже двенадцатый час ночи.

Вспоминали мы с подругой потом эту историю не раз, разбирали поминутно, но так и не поняли, что произошло. По ощущениям, на всю нашу экспедицию вместе с купанием ушло минут 40, ну... пусть час. А по факту - в кювете мы просидели около 3 часов. И как нас углядел загадочный, погруженный в себя прохожий - тоже непонятно...
Вот такая новогодняя сказочка со счастливым концом!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:39
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 23:39 by АхОставьтеПросмотров: 17Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Провалы во времени новогодняя ночь мужичок снег кювет авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 23:42
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Да, любопытно, это как три часа псу под хвост ушли?
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
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