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Истории из жизни

Тень

Я всегда относилась к разным мистическим историям (а их на моей памяти немало и от реальных людей) с черным юмором... Проще говоря, скептически. Простите за тавтологию, ибо каждый читатель или слушатель постоянно это видит перед началом мистической истории рассказчика. Не буду впадать в подробности и размусоливание всей мелочи. Постараюсь кратко и емко.

Я с мужем живу в городе Краснодар, а свекровь в станице ~100 км от нас. Она давно страдает с сердцем, и врачи (слава пресвятым огурцам) наконец-то дали ей направление в районную больницу на сдачу анализов для дальнейшего ее лечения. Мы ее встретили, все, как подобает... Ехать в больницу надо было рано утром, так что и встали мы все ни свет ни заря. Живем в однокомнатной квартире, так что свекровушка изъявила желание спать на надувном матраце.

Так вот...

Раннее утро, часов 5,слышу, как они проснулись и быстро распределились по делам: муж - чайник греть, свекровь ванну заняла. А услышала я сразу, так как этот надувной матрац жутко скрипит при каждом повороте (в общем, ночь у меня была бессонной), а учитывая немалый вес свекровушки, он трещал, как из толчка самой преисподни..! Я так хотела спать... Отвернулась к стенке, жажда хотя бы еще заветных десять минут подремать. Из дремы вытянул меня скрип матраца. Матеря все, что на земле стоит, я обернулась и, простите, охренела...

То, что там пишут и говорят, мол, когда что-то такое видишь, не можешь пошевелиться, - чушь! Меня дергало от каждого скрипа матраца, как эпилептика во время приступа! С матраца подымалась размытая, но объемная тень с телосложением моей свекрови и спокойно пошла к дверному проему, откуда бил тусклый свет лампочки, и там же растворилась... Я следом вылетела, заворачивая тут же на кухню к мужу, взахлеб рассказывая то, что я увидела. Он не поверил: "Я ничего не слышал!"

Мне поверила только свекровь! Сказала, что живя в Сибири в глухой тайге, и не такое видала... Мол, иди поспи, мы вдвоем справимся. Конечно, после этого сна ни в одном глазу и ходишь, шарахаясь от каждого звука.

Но вот на календаре уже 30 марта, от произошедшего осталась только легкая тревога. Порой сижу и думаю, что это вообще было? Игра разума из-за недосыпания и неспокойной ночи? Или же что-то решило показать себя на какую-то долю секунды, мол, я здесь, я есть?

Кстати, анализы свекрови были без всяких проблем.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32 by marimureovaПросмотров: 1 037Комментарии: 13
+17

Ключевые слова: Тень силуэт страх больница матрац свекровь авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 13:56
+7
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 153
КАК ИЗ ТОЛЧКА САМОЙ ПРЕИСПОДНИ..!


Какая жуть!!! vau
Я из Сибири, но даже для меня это слишком.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 15:12
+8
Группа: Посетители
Репутация: (2153|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 800
"...Из дремы вытянул меня скрип матраца..." - этим всё сказано.
Вы же были на грани сна и бодрствования, а в этом состоянии ещё и не то возможно. Это как на грани миров, понимаете?
Цитата: DRUID
КАК ИЗ ТОЛЧКА САМОЙ ПРЕИСПОДНИ..!

Однако, меня тоже впечатлило...
))) Автор, вы и туда успели заглянуть, по ходу? Не обижайтесь, но как-то...
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:38
+10
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1879|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 129
Мне поверила только свекровь! Сказала, что живя в Сибири в глухой тайге, и не такое видала
и медленно растаяла в тусклом свете лампочки...
+++
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#4 написал: Nikitinskaya1983
Сегодня, 16:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
+ нормальная история
Зарегистрирован: 30.03.2018
#5 написал: FataMorgana
Сегодня, 16:25
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (39|0)
Публикаций: 117
Комментариев: 2 694
Цитата: DRUID
КАК ИЗ ТОЛЧКА САМОЙ ПРЕИСПОДНИ..!


Тоже не совсем поняла этот момент.

А так, соглашусь с ELEMAT.

+
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#6 написал: Scary_stories
Сегодня, 16:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 441
Я из такого же состояния, на работу пошёл - а оказалось, никуда не ходил, да и к тому же был выходной. За историю плюс.
Зарегистрирован: 21.08.2013
 
#7 написал: Mina Harker
Сегодня, 17:29
+1
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Публикаций: 48
Комментариев: 1 820
как из толчка самой преисподни.. Ну и сравнение у Вас )
А так, думаю, что все-таки недосып, беспокойство во время сна, отсюда такое состояние.
++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#8 написал: Птичка-мозгоклюйка
Сегодня, 17:56
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Настоящая мистика этой истории в том, что для большинства читателей она свелась к одной фразе про толчок преисподни stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.01.2018
#9 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 19:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 81
Автор, я не буду оригинальничать... Просто добавлю, что образного мышления Вам точно не занимать) Красочные сравнения, однако, и эпитеты запоминающиеся)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#10 написал: conjure one
Сегодня, 20:10
+3
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 974
Наверное, всё-таки что-то было на самом деле и состояние дрёмы здесь не при чём. Тем более что сама СВЕКРОВЬ, "слава пресвятым огурцам", поверила в произошедшее. А могла и пальцем у виска покрутить. За историю плюс, было интересно читать. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#11 написал: фергю сон
Сегодня, 21:13
-1
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Комментариев: 413
Паразит-дух прицепился к вашей матери. Они частенько досаждают одиноким людям разного возраста. Черт другое название этой сущности. Свекрови не хватает тепла и любви. Она потому к вам и приехала со своим "сердцем"...
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:53
0
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Комментариев: 6 284
blush ++++++++++++
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Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#13 написал: Elena-lvs
Сегодня, 23:26
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Комментариев: 1 745
noknow Не знаю, что это было...есть предположение, что Ваша свекровь пошла в ванную с физическим телом, а тело(астральное ещё осталось досыпать) или какое там...много всяких оболочек no
В любом случае история хорошая Вам + и спасибо...
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
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