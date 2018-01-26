Тень

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:32

marimureova Просмотров: 1 037 Комментарии: 13 +17 Сегодня, 13:32 by

Я всегда относилась к разным мистическим историям (а их на моей памяти немало и от реальных людей) с черным юмором... Проще говоря, скептически. Простите за тавтологию, ибо каждый читатель или слушатель постоянно это видит перед началом мистической истории рассказчика. Не буду впадать в подробности и размусоливание всей мелочи. Постараюсь кратко и емко.Я с мужем живу в городе Краснодар, а свекровь в станице ~100 км от нас. Она давно страдает с сердцем, и врачи (слава пресвятым огурцам) наконец-то дали ей направление в районную больницу на сдачу анализов для дальнейшего ее лечения. Мы ее встретили, все, как подобает... Ехать в больницу надо было рано утром, так что и встали мы все ни свет ни заря. Живем в однокомнатной квартире, так что свекровушка изъявила желание спать на надувном матраце.Так вот...Раннее утро, часов 5,слышу, как они проснулись и быстро распределились по делам: муж - чайник греть, свекровь ванну заняла. А услышала я сразу, так как этот надувной матрац жутко скрипит при каждом повороте (в общем, ночь у меня была бессонной), а учитывая немалый вес свекровушки, он трещал, как из толчка самой преисподни..! Я так хотела спать... Отвернулась к стенке, жажда хотя бы еще заветных десять минут подремать. Из дремы вытянул меня скрип матраца. Матеря все, что на земле стоит, я обернулась и, простите, охренела...То, что там пишут и говорят, мол, когда что-то такое видишь, не можешь пошевелиться, - чушь! Меня дергало от каждого скрипа матраца, как эпилептика во время приступа! С матраца подымалась размытая, но объемная тень с телосложением моей свекрови и спокойно пошла к дверному проему, откуда бил тусклый свет лампочки, и там же растворилась... Я следом вылетела, заворачивая тут же на кухню к мужу, взахлеб рассказывая то, что я увидела. Он не поверил: "Я ничего не слышал!"Мне поверила только свекровь! Сказала, что живя в Сибири в глухой тайге, и не такое видала... Мол, иди поспи, мы вдвоем справимся. Конечно, после этого сна ни в одном глазу и ходишь, шарахаясь от каждого звука.Но вот на календаре уже 30 марта, от произошедшего осталась только легкая тревога. Порой сижу и думаю, что это вообще было? Игра разума из-за недосыпания и неспокойной ночи? Или же что-то решило показать себя на какую-то долю секунды, мол, я здесь, я есть?Кстати, анализы свекрови были без всяких проблем.

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