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Истории из жизни

Очень странные дела

Я всегда стараюсь найти разумные объяснения странным фактам и историям, однако я точно знаю, что в этом мире есть что-то, что не подчиняется привычным нам законам. Убеждался в этом много раз. Через некоторое время после таких доказательств я начинаю сомневаться, а было ли это на самом деле: может, мне показалось; я что-то не так понял; разум постфактум выдал неверную интерпретацию, немного подкорректировав память прошлого? Но некоторые события из моей жизни служат для меня якорями, не позволяющими мне не верить, так как это действительно было, и я это действительно помню. Этот случай не из тех, которые я заботливо ставлю на полочку “это не совпадение и не бред", но, думаю, он все же будет интересен.

Был я в десятом классе, шел 2011 год. Мы с двумя друзьями решили посмотреть фильм "Паранормальное явление". Честно, просмотром я был не очень впечатлён. Мы почти весь фильм проржали над пылесосом-убийцей (кто смотрел фильм, может, вспомнит), однако, видимо, что-то в подсознании отложилось.

На следующий день я остался дома один с маленьким братом, родители ушли на корпоратив. У нас двухэтажная кровать, брат спал внизу, я - наверху. Часов в 9 отключилось электричество. Я еще со смехом подумал, что все, как в фильме ужасов. Успокоил брата, уложил спать и сам лег на своем этаже. Очень быстро заснул. Проснулся посреди ночи. По коже прошла волна холода, хотя все окна были закрыты. По телу побежали мурашки, очень сильные, я еще подивился этому странному ощущению. Полежал некоторое время с открытыми глазами. Внезапно с первого этажа брата раздался резкий крик. Я в мгновение вскочил и увидел, что по раскрытой нараспашку двери скользнул силуэт тени, чем-то похожей на человеческую. Две руки, торс, голова, ног я не разглядел. Как спрыгнул со второго этажа кровати, не помню, но сделал я это очень быстро. Брат спал абсолютно спокойно, дыхание было ровное, как будто он не кричал пару секунд назад. Но я даже сейчас с уверенностью могу сказать: крик был! После такого крика ребенка все внутри как будто обрывается, а сердце бешено стучит в груди. Я выбежал в коридор вслед за тенью.

Однажды, когда я был еще мелким, к нам пришел друг отца с двумя нехитро согнутыми проволоками. Такими еще вроде бы воду ищут, но не знаю точно, поэтому наверняка не скажу. Походили по дому с ними. А мне тоже было интересно. Взял две проволоки и начал обследовать комнаты. Сначала обрадовался, что палочки сходятся и расходятся, но потом разочаровался, заметив, что мои руки еле заметно дрожат, и от этого происходит их “мистическое” движение. Все это показалось мне обманом, но слова того дядьки запомнились: “Если находите злое место, то представьте вокруг себя сферу и раздвиньте ее”.

И вот встал я посреди коридора, поднял руки вверх (тогда после крика брата и той чертовой чересчур похожей на человеческую тени на двери это не казалось дурацким, да вообще, если честно, ничего бы не казалось дурацким), и такая ярость меня захлестнула, я себя буквально ощутил солнцем, яркими белыми волнами прожигающим все вокруг. Затем опустил руки и пошел спать. Уснул сразу же, как только коснулся головой подушки, несмотря на то, что меня все еще ощутимо потряхивало от адреналина.

Так бы эта история и пылилась бы в моей памяти, как история о “глюках спросонья", если бы не совпадения следующего дня. Я остался один дома, готовился в гостиной к ЕГЭ, как вдруг слышу громкий хлопок. Прибегаю в спальню, а посередине комнаты лежит “Изумрудная книга сказок”. А в дуре этой этак четыреста страниц А4, как она могла свалиться на середину комнаты, ума не приложу. Поднял ее и с недоумением поставил на место. Стою я, размышляю, и тут из гостиной треск стекла по дереву. Аккуратно захожу в комнату, смотрю: а на кресле, на котором я буквально минуту назад сидел, лежит стеклянная рамка “лицом” вниз. Поднимаю, а там фотография брата. Если бы я не ушел смотреть на книгу, то прилетело бы мне по голове. На этот раз я даже не испугался, а сразу ощутил ярость. Снова представил сферу, белые волны и принялся повторять то же, что и вчера.

Был еще один момент, уже через несколько лет после того происшествия. Среди ночи что-то с силой ударило во входную дверь моей комнаты. Я проснулся, но не смог пошевелиться, тело как будто мелко вибрировало. Я почувствовал, что меня начало тащить с кровати куда-то. Сначала слабо, а затем все сильнее и сильнее. Я испугался и окончательно проснулся, и тут же это чувство исчезло.

После этого больше ничего подобного этому в доме моей семьи не повторялось.

Вот я и думаю, тогда, много лет назад, подсознание вместе со стечением обстоятельств сыграло со мной злую шутку, просмотр фильма приманил какую-то гадость, или, может, я сам ее создал - сам испугался?

А вы как думаете?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39 by jekich17Просмотров: 150Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Сон призрак крик фильм ужасов авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:50
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Уметь бы эту «белую сферу, разбегающиеся волны». Но от представления картины стало смешно.
Второй случай более интересен. Как будто противоборство двух сил. Одно из них спасло ГГ в то время, как второе пыталось грохнуть фотографией.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
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