Мавка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:50

A.Norton Просмотров: 632 Комментарии: 12 +16 Вчера, 21:50 by

Переписывался я на днях с двоюродной сестрой. Говорили мы долго, и как-то зашла у нас речь об украинских народных сказках, мифах и поверьях разных. Сначала я не понял, с чего сестра вдруг заинтересовалась этой темой, но когда она все объяснила – пожалел, что спросил.Прошлой осенью сестра ездила с родителями в Карпаты. Они поселились в арендованном одноэтажном коттедже на турбазе у побережья озера Синевир. Об этом озере и его окрестностях сложено множество мистических легенд и преданий, если есть охотка узнать о них побольше – могу рассказать при случае.Отдых прошел удачно, за исключением последнего дня. Ночью накануне отъезда домой сестра услышала протяжные подвывания под окном. Было десять вечера, она уже засыпала, а в дреме всякое может причудиться. Сперва сестра так и подумала. Но вой не стихал. С каждой минутой он становился все яростнее и злее. Сестра отчетливо услышала скрежещущее царапанье когтей по стеклу и стенам коттеджа. На полусонные видения такое никак не спихнешь. Вытье и царапанье продолжались не дольше получаса, затем все резко прекратилось – и вокруг стало так тихо, что аж мурашки по коже. Какое бы существо не издавало эти жуткие звуки, ушло оно бесшумно. Загнав страх поглубже, сестра вылезла из кровати и осторожно выглянула в окно. Снаружи она ничего не увидела. Высаженные около коттеджа высокие деревья и кустарник заслоняли панораму спящей турбазы, а ночь была темной, без луны и звезд.Утром сестра поговорила с родителями, не слышали ли они ночью чего странного – те сказали, что нет, спали как младенцы. Вот она и обратилась ко мне за ответами. Вроде я расколол эту задачку. По всем признакам к сестре приходила мавка – озлобленный призрак ребенка, умершего некрещенным или убитого собственной матерью. Мавки охотятся за детьми: выманивают их из дома, уводят к ближайшей реке и топят. Так они мстят живым за свою преждевременную смерть.Я не решился рассказать сестре, что ей грозило. Списал вой на дикую кошку, блуждавшую по округе, а царапанье - на раскаченные ветром ветки. Иногда незнание – благо.

Ключевые слова: Ночь существо звуки страх авторская история

Другие, подобные истории: