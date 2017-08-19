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Истории из жизни

Мавка

Переписывался я на днях с двоюродной сестрой. Говорили мы долго, и как-то зашла у нас речь об украинских народных сказках, мифах и поверьях разных. Сначала я не понял, с чего сестра вдруг заинтересовалась этой темой, но когда она все объяснила – пожалел, что спросил.

Прошлой осенью сестра ездила с родителями в Карпаты. Они поселились в арендованном одноэтажном коттедже на турбазе у побережья озера Синевир. Об этом озере и его окрестностях сложено множество мистических легенд и преданий, если есть охотка узнать о них побольше – могу рассказать при случае.

Отдых прошел удачно, за исключением последнего дня. Ночью накануне отъезда домой сестра услышала протяжные подвывания под окном. Было десять вечера, она уже засыпала, а в дреме всякое может причудиться. Сперва сестра так и подумала. Но вой не стихал. С каждой минутой он становился все яростнее и злее. Сестра отчетливо услышала скрежещущее царапанье когтей по стеклу и стенам коттеджа. На полусонные видения такое никак не спихнешь. Вытье и царапанье продолжались не дольше получаса, затем все резко прекратилось – и вокруг стало так тихо, что аж мурашки по коже. Какое бы существо не издавало эти жуткие звуки, ушло оно бесшумно. Загнав страх поглубже, сестра вылезла из кровати и осторожно выглянула в окно. Снаружи она ничего не увидела. Высаженные около коттеджа высокие деревья и кустарник заслоняли панораму спящей турбазы, а ночь была темной, без луны и звезд.

Утром сестра поговорила с родителями, не слышали ли они ночью чего странного – те сказали, что нет, спали как младенцы. Вот она и обратилась ко мне за ответами. Вроде я расколол эту задачку. По всем признакам к сестре приходила мавка – озлобленный призрак ребенка, умершего некрещенным или убитого собственной матерью. Мавки охотятся за детьми: выманивают их из дома, уводят к ближайшей реке и топят. Так они мстят живым за свою преждевременную смерть.

Я не решился рассказать сестре, что ей грозило. Списал вой на дикую кошку, блуждавшую по округе, а царапанье - на раскаченные ветром ветки. Иногда незнание – благо.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:50
Вчера, 21:50 by A.NortonПросмотров: 632Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Ночь существо звуки страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:35
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (1346|0)
Публикаций: 529
Комментариев: 6 014
И правильно сделали, что сберегли нервы сестры. Отличная история! +++

i.arts.in.ua
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#2 написал: ninabond
Вчера, 22:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 895
Очень страшно, если это правда... Надеюсь что это была бродячая собака или кот((((Плюс конечно за историю.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#3 написал: A.Norton
Вчера, 22:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 25
Цитата: ninabond
Очень страшно, если это правда... Надеюсь что это была бродячая собака или кот((((Плюс конечно за историю.

Та ну да. Такая встряска на ночь глядя - бррр!
Зарегистрирован: 25.12.2017
#4 написал: Schwindler
Вчера, 23:14
+3
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 178
История мне понравилась, я поставил плюс, но вот это:
Я не решился рассказать сестре, что ей грозило. Списал вой на дикую кошку, блуждавшую по округе, а царапанье - на раскаченные ветром ветки. Иногда незнание – благо.
с моей точки зрения немного неверно. А если в следующий раз сестре "дикая кошка" опять помешает спать и она выйдет шугануть "животину" тапком?
Надо было рассказать...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#5 написал: ARTEMIDA
Вчера, 23:48
+4
Группа: Посетители
Репутация: (326|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 223
А мне кажется, что это была не мавка... Ну вот сказано же, что она выманивать детей должна, а как тут скрипами и воем можно выманить.... Скорее, это нечто питается страхом человека. Так или иначе, жуткая история. Я вообще обожаю такие истории, про всяких лесных духов, про мавок в том числе. Потому от меня плюс!
Зарегистрирован: 27.02.2016
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 00:12
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1305|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 389
О, первый раз читаю, что Мавка этим занимается, но поверья везде разные. Сжато, сухо, без отступлений)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#7 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 00:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 178
Не факт, что мавка, сущностей хватает.

Я не решился рассказать сестре, что ей грозило. Списал вой на дикую кошку, блуждавшую по округе, а царапанье - на раскаченные ветром ветки. Иногда незнание – благо.

Не в данном случае.

Цитата: Schwindler
История мне понравилась, я поставил плюс, но вот это:
Я не решился рассказать сестре, что ей грозило. Списал вой на дикую кошку, блуждавшую по округе, а царапанье - на раскаченные ветром ветки. Иногда незнание – благо.
с моей точки зрения немного неверно. А если в следующий раз сестре "дикая кошка" опять помешает спать и она выйдет шугануть "животину" тапком?
Надо было рассказать...

Абсолютно согласна. Действительно не приведи Господь сестра во второй раз действительно выйдет на улицу с целью шугануть "кошку тапком"... Так что зачастую и в данной ситуации предупрежден-значит вооружен.
Зарегистрирован: 2.09.2013
   
#8 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 03:03
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2074|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 467
Врятли так выманивают, детишкам страх вовсе не чужд. Это только у Гоголя, здоровая баба, с мужем в доме(хоть и спящим напившись), может рвануть дверь, чтобы шугануть зарвавшуюся собаку.
Мавка, что-то между анчуткой и русалкой, скорее прикинется живой и заманит поиграть, позавёт детским голосом, наобещает что-то показать, запудрит мозги, попросит выйти на секундочку.
Тут и правда похоже на нечто оголодавшее, а ребёнку лучше сказать, не высовываться, если захочет покормить, животое возможно бешенное.
Цитата: Tigger power
О, первый раз читаю, что Мавка этим занимается, но поверья везде разные. Сжато, сухо, без отступлений)) +++

Согласна, но тоже плюс посталю.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#9 написал: 361 Ольга
Сегодня, 03:40
+3
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 322
Ох уж эти дети каменных джунглей...
Зачем вы той нечисти? Она б давно с голоду померла, именно вас столько столетий дожидаясь...
Моё мнение - всё это ЧП имеет разумное объяснение
Зарегистрирован: 8.12.2011
 
#10 написал: DRUID
Сегодня, 05:02
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 122
Вчера ночью, сквозь сон услышала душераздирающий крик, вой, ор! Кого-то убивали во дворе нашего дома. Подскочила с кровати, кинулась к окну, открыла его, стала судорожно вглядываться в холодную темноту. Откуда кричали, из-за гаражей, из-за здания администрации, где жертва, что с ней??? Потом мой взгляд упал на дорожку под окном, там шарохался рыжий грязный пес, скулил и подвывал.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#11 написал: Koroleffna
Сегодня, 05:26
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 442
Цитата: 361 Ольга
Ох уж эти дети каменных джунглей...
Зачем вы той нечисти? Она б давно с голоду померла, именно вас столько столетий дожидаясь...
Моё мнение - всё это ЧП имеет разумное объяснение

Скорее всего.
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#12 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 06:03
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
молчать нельзя. нужно рассказать сестре, что никогда нельзя выходить из дома ночью и тем более- кого-то впускать.
Зарегистрирован: 19.03.2018
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