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Истории из жизни

Хэллоуин 1996

Эта мистическая история произошла со мной еще в далёкие 90-е, но и теперь я вспоминаю её с содроганием, как будто всё произошло только вчера.

Я родился и рос в небольшом городке (назовём его Васильевск). Увлечение оккультизмом носило в те годы повсеместный характер, вот и меня, вместе с компанией друзей, это новомодное веяние стороной не обошло. Мы зачитывались трудами Леви, Кроули, практической литературой по чёрной и белой магии, слушали тяжёлую музыку и носили преимущественно чёрную одежду. В народе мы прослыли (хоть таковыми себя и не считали) сатанистами и чёрными магами. Но с другой стороны, мы были еще подростками по 15-16 лет, так что благоговейный трепет, который мы внушали окружающим, всем нам очень льстил.

Мы чтили и соблюдали старообрядческие ритуалы. Отмечали большие праздники, такие, как дни солнцестояний, Ивана Купала и, естественно, Хэллоуин.

В ночь 31 октября 1996 года мы большой компанией собрались у Жорика. Всего нас было 7 парней и две девчонки. Заранее была куплена большая тыква и несколько пакетов вина. Подготовив тыкву (вычистив её и установив внутри свечку), мы, предварительно закрепившись вином, около 22:00 отправились на кладбище.

Примерно к 23:00 мы были на месте, в центральной части местного кладбища. Разгоряченные (для храбрости) алкоголем, мы, тем не менее, вели себя сдержанно и почтительно. Установив на центральном постаменте нашу тыкву, мы коллективно обратились к Хозяину кладбища, преподнеся Ему нашу тыкву в дар (жертву). После все разбрелись и (как потом оказалось) отправились в город. Я же (не понимаю, как так получилось) задремал на лавочке у одного из памятников.

Сколько я проспал, не знаю, но когда проснулся, вокруг не было ни души. Сказать, что я испугался, – это не сказать ничего. Ноги стали ватными, от хмеля не осталось и следа. Я смутно восстановил в памяти дорогу назад, неуверенно поднялся и направился к выходу. Луна, освещавшая мне путь, хоть и выглядела зловеще, но я был благодарен ей за слабый призрачный свет, который указывал мне дорогу.

Ощущение присутствия кого-то или чего-то, появившееся с самого начала, с каждой секундой росло. Я здраво рассуждал, что я действительно тут один, но по факту оказалось лишь в физическом, но не в духовном плане. Сущности стали появляться по обе стороны дороги неподалеку от собственных могил. С каждым моим шагом они приближались ко мне все ближе, пока, наконец, не обступили меня со всех сторон. Они прикасались ко мне, что-то шептали, сливались своим многоголосьем в общий, нарастающий гул. Я их понимал, чувствовал, сопереживал каждому по отдельности; это было убаюкивающе приятное ощущение, но вместе с тем выжигающее душу изнутри…

Я цеплялся за здравый смысл, как утопающий за соломинку в этом океане ужаса; прекрасно понимал, что если я сейчас отсюда не выйду, то останусь тут навсегда. Уже видя невдалеке кладбищенские ворота, я пытался побежать, но с каждым шагом погружался в некий тягучий и холодный кисель, так что со стороны мой бег выглядел как в замедленной съёмке. Я не сдавался, отдавал все силы движению и, наконец, переступив границу ворот, едва ли не кубарем вывалился за территорию кладбища.

Всё разом пропало, я стоял у ворот совершенно опустошенный, лишенный эмоций и каких-либо желаний. В полубессознательном состоянии я побрёл домой.

Эта история в корне изменила мой легкомысленный подход к жизни, стала неким Рубиконом для меня, не перейдя который я стал тем, кто я есть; она помогла моим друзьям опуститься на землю и найти себя в этом мире.

Автор - Charodey.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:42
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 15:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 943Комментарии: 11
+8

Ключевые слова: Мистическая история далёкие 90-е старообрядческие ритуалы кладбище

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Вчера, 15:57
+7
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 64
"Come with us and you will see
This, our town of Halloween" (с)

А вообще, по-моему, после унылого винца из пакетов, да спросонья... Ещё и не то узреть можно. У страха глаза велики.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:27
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (698|0)
Публикаций: 53
Комментариев: 2 382
Что-то не так с этим героем. А скорее всего, история выдумка
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Gatta_Black
Вчера, 16:44
+4
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 368
Эк его торкнуло-то, а! Что и не удивительно - после алкоголя, да на кладбище, а если он еще и верил в то, что их "жертва" приведет к какому-то результату... Тут еще и не такое привидится.
Я тоже побывала в готической субкультуре (не путать с сатанистами), правда не в 90-х, а в 00-х ,на кладбище в Хэллоуин мы тоже ходили, но таких глюков не хватали.
Без оценки.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 19:08
+4
Группа: Авторы
Репутация: (2576|2)
Публикаций: 195
Комментариев: 3 331
Хеллоуин - ночь открытых дверей мёртвых. Всю его энергию могли забрать. Не вернулся-бы тогда.
Как предупреждение против напрасного риска и безалаберного отношения к мёртвым, история поучительная и впечатляющая. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#5 написал: Reiana Flaim
Вчера, 19:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 178
Ночью на кладбище нечего делать. И товарищи тоже "хороши"-оставить своего друга на кладбище спать. Не умерли бы если отвели бы домой.
Зарегистрирован: 2.09.2013
   
#6 написал: Talisha
Вчера, 19:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1286|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 617
Поучительная история!! У меня есть рассказ про кладбище, там я описала всё и всех, то невидимое, что есть на кладбище. Напомнило...
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#7 написал: Летяга
Вчера, 20:23
+7
Группа: Модераторы
Репутация: (9453|-3)
Публикаций: 383
Комментариев: 6 893
А что, старообрядцы Хеллоуин отмечают? 418
Или я чего-то не поняла в данном рассказе?
Разгоряченные (для храбрости) алкоголем, мы, тем не менее, вели себя сдержанно и почтительно. Установив на центральном постаменте нашу тыкву, мы коллективно обратились к Хозяину кладбища, преподнеся Ему нашу тыкву в дар (жертву). После все разбрелись и (как потом оказалось) отправились в город. Я же (не понимаю, как так получилось) задремал на лавочке у одного из памятников.

И как надо было подогреться, чтобы
- потерять компаньона на кладбище
- заснуть на кладбище (ни разу не летом!)

Не мистика виновата, а глупость и алкоголь. Как всегда, впрочем.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:34
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1346|0)
Публикаций: 529
Комментариев: 6 014
Цитата: Летяга

Не мистика виновата, а глупость и алкоголь. Как всегда, впрочем.

blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#9 написал: Маленькая Эльга
Вчера, 21:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 10
Ну и глупость! Ага, староверы хэллоуин отмечают... da
Зарегистрирован: 3.03.2018
#10 написал: 361 Ольга
Сегодня, 03:35
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Комментариев: 322
Перепутал хозяин кладбища две тыквы - на памятнике и на плечах рассказчика... которую ему в дар принесли?
Зарегистрирован: 8.12.2011
 
#11 написал: DRUID
Сегодня, 04:44
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Комментариев: 122
Тыкву приволокли в дар. Ау мы в России, у нас тыквы не конают, Хеллоуин не наш праздник. Неудивительно, что жители погоста возмутились.
А друзья, оставили парня спать на скамье, в октябре, на кладбище! Это типо, он такой милый когда спит, не будем его будить.
И такие смешные чудаки существуют +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
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