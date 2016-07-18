Хэллоуин 1996

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:42

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 943 Комментарии: 11 +8 Вчера, 15:42 by

Эта мистическая история произошла со мной еще в далёкие 90-е, но и теперь я вспоминаю её с содроганием, как будто всё произошло только вчера.Я родился и рос в небольшом городке (назовём его Васильевск). Увлечение оккультизмом носило в те годы повсеместный характер, вот и меня, вместе с компанией друзей, это новомодное веяние стороной не обошло. Мы зачитывались трудами Леви, Кроули, практической литературой по чёрной и белой магии, слушали тяжёлую музыку и носили преимущественно чёрную одежду. В народе мы прослыли (хоть таковыми себя и не считали) сатанистами и чёрными магами. Но с другой стороны, мы были еще подростками по 15-16 лет, так что благоговейный трепет, который мы внушали окружающим, всем нам очень льстил.Мы чтили и соблюдали старообрядческие ритуалы. Отмечали большие праздники, такие, как дни солнцестояний, Ивана Купала и, естественно, Хэллоуин.В ночь 31 октября 1996 года мы большой компанией собрались у Жорика. Всего нас было 7 парней и две девчонки. Заранее была куплена большая тыква и несколько пакетов вина. Подготовив тыкву (вычистив её и установив внутри свечку), мы, предварительно закрепившись вином, около 22:00 отправились на кладбище.Примерно к 23:00 мы были на месте, в центральной части местного кладбища. Разгоряченные (для храбрости) алкоголем, мы, тем не менее, вели себя сдержанно и почтительно. Установив на центральном постаменте нашу тыкву, мы коллективно обратились к Хозяину кладбища, преподнеся Ему нашу тыкву в дар (жертву). После все разбрелись и (как потом оказалось) отправились в город. Я же (не понимаю, как так получилось) задремал на лавочке у одного из памятников.Сколько я проспал, не знаю, но когда проснулся, вокруг не было ни души. Сказать, что я испугался, – это не сказать ничего. Ноги стали ватными, от хмеля не осталось и следа. Я смутно восстановил в памяти дорогу назад, неуверенно поднялся и направился к выходу. Луна, освещавшая мне путь, хоть и выглядела зловеще, но я был благодарен ей за слабый призрачный свет, который указывал мне дорогу.Ощущение присутствия кого-то или чего-то, появившееся с самого начала, с каждой секундой росло. Я здраво рассуждал, что я действительно тут один, но по факту оказалось лишь в физическом, но не в духовном плане. Сущности стали появляться по обе стороны дороги неподалеку от собственных могил. С каждым моим шагом они приближались ко мне все ближе, пока, наконец, не обступили меня со всех сторон. Они прикасались ко мне, что-то шептали, сливались своим многоголосьем в общий, нарастающий гул. Я их понимал, чувствовал, сопереживал каждому по отдельности; это было убаюкивающе приятное ощущение, но вместе с тем выжигающее душу изнутри…Я цеплялся за здравый смысл, как утопающий за соломинку в этом океане ужаса; прекрасно понимал, что если я сейчас отсюда не выйду, то останусь тут навсегда. Уже видя невдалеке кладбищенские ворота, я пытался побежать, но с каждым шагом погружался в некий тягучий и холодный кисель, так что со стороны мой бег выглядел как в замедленной съёмке. Я не сдавался, отдавал все силы движению и, наконец, переступив границу ворот, едва ли не кубарем вывалился за территорию кладбища.Всё разом пропало, я стоял у ворот совершенно опустошенный, лишенный эмоций и каких-либо желаний. В полубессознательном состоянии я побрёл домой.Эта история в корне изменила мой легкомысленный подход к жизни, стала неким Рубиконом для меня, не перейдя который я стал тем, кто я есть; она помогла моим друзьям опуститься на землю и найти себя в этом мире.Автор - Charodey.

Ключевые слова: Мистическая история далёкие 90-е старообрядческие ритуалы кладбище

Другие, подобные истории: