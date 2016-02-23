Весьма странное и даже жуткое происшествие!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:40

Avnikif Просмотров: 1 392 Комментарии: 16 +22 Вчера, 14:40 by

Как, возможно, некоторые читатели помнят, я хотела написать полную летопись происшествий в нашей квартире. Хотела провести опрос соседей, вспомнить всё, что происходило, и в хронологическом порядке представить на ваш суд. Может быть, кто-то бы подсказал, что такое в нашей квартире есть. У нас с мужем есть своя теория на этот счёт. Так вот, я, в общем, не спешила с этим полным рассказом, соседи как-то избегают со мной на эту тему общаться, да и, как мне казалось, странности прекратились. Но нет...В общем, молчать я не могу сейчас, поэтому напишу, что случилось, и в кратчайшие сроки напишу полную историю про нашу квартирку.Итак, минут 15-20 назад (у нас это день-деньской, 12 дня) я находилась в ванной комнате, умывалась. Услышала настойчивый стук в дверь. Как известно, я дверь не открываю никому, поэтому продолжила свои дела, не намереваясь даже посмотреть, кого там принесло. Но дела в ванной комнате закончились, а стук в дверь нет. И стучать стали ещё сильнее. Тут уж я подумала, что, быть может, что-то стряслось, или, не дай бог, мы кого-то топим, или мало ли что ещё может быть, раз так тарабанят в дверь.По своему обыкновению, я на цыпочках подкралась к двери, открыла глазок (стук сразу же прекратился) и увидела...За дверью стояли две женщины. Близко друг к другу, прямо плечо к плечу. Одеты очень типично для женщин 45-50 лет, как то: пуховики ниже колена, перехваченные на талии поясками, чёрные ботинки на плоской подошве, на любом рынке пользуются популярностью у бабулек, меховые шапки с меховыми двумя шариками сбоку (я прошу прощения, но эти меховые шарики мне всегда напоминали увеличенную копию кошачьих яичек); в руках сумка, тоже обычная вполне - тёткина котомка. Одеты они полностью одинаково, за исключением цвета пуховиков: у одной он был какой-то светло фиолетовый, а у другой чёрный. Очень типичные тётушки, можно было бы подумать, что пришли вручать приглашение на выборы или что-то в этом духе. Но! Лица у них завешаны чёрными тряпками! Полностью! Вот примерно так, как мусульманки надевают, только у них видны глаза, а у этих полностью лица скрыты!Я в шоке молча пялилась на них несколько секунд, после чего они стали очень медленно поворачиваться ко мне спиной, при этом не отходя друг от друга, как будто склеены плечами. Мне показалось, что они поворачивались вечность! Потом так же, о-о-о-о-о-о-о-очень медленно, они направились к лифтам и вышли из поля зрения глазка.Я закрыла глазок и ещё, наверное, с минуту стояла и просто смотрела на дверь. Потом увидела свою кошку Втулку, она вся была пушистая, с ошарашенными глазами и видом, но не рычала и не шипела. Тоже подошла к двери и долго, долго её обнюхивала, потом стала опять гладкая и спокойная и пошла по своим делам.Вот что за стрёмные тётки?! Или кто это был?! И при этом я очень тихо к глазку подошла, как они поняли, что я смотрю, и перестали стучать?!Я прошу прощения за ошибки и, возможно, сумбур, мне нужно бежать по делам, но и по горячим следам надо историю запостить! Так что, если что, то спрашивайте в комментах, попозже всем отвечу!P. S. Ещё момент, у нас в подъезде свет включается при появлении человека (не знаю, как это правильно называется). Так вот, на этих тёток свет не среагировал. Освещение было естественным только от окна в подъезде. При этом через какое-то время я услышала, как соседи выходят, специально пошла посмотреть, сработает ли свет. Он благополучно включился.

Ключевые слова: Стук в дверь женщины неизвестные авторская история

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