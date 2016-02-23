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Истории из жизни

Весьма странное и даже жуткое происшествие!

Как, возможно, некоторые читатели помнят, я хотела написать полную летопись происшествий в нашей квартире. Хотела провести опрос соседей, вспомнить всё, что происходило, и в хронологическом порядке представить на ваш суд. Может быть, кто-то бы подсказал, что такое в нашей квартире есть. У нас с мужем есть своя теория на этот счёт. Так вот, я, в общем, не спешила с этим полным рассказом, соседи как-то избегают со мной на эту тему общаться, да и, как мне казалось, странности прекратились. Но нет...
В общем, молчать я не могу сейчас, поэтому напишу, что случилось, и в кратчайшие сроки напишу полную историю про нашу квартирку.

Итак, минут 15-20 назад (у нас это день-деньской, 12 дня) я находилась в ванной комнате, умывалась. Услышала настойчивый стук в дверь. Как известно, я дверь не открываю никому, поэтому продолжила свои дела, не намереваясь даже посмотреть, кого там принесло. Но дела в ванной комнате закончились, а стук в дверь нет. И стучать стали ещё сильнее. Тут уж я подумала, что, быть может, что-то стряслось, или, не дай бог, мы кого-то топим, или мало ли что ещё может быть, раз так тарабанят в дверь.
По своему обыкновению, я на цыпочках подкралась к двери, открыла глазок (стук сразу же прекратился) и увидела...
За дверью стояли две женщины. Близко друг к другу, прямо плечо к плечу. Одеты очень типично для женщин 45-50 лет, как то: пуховики ниже колена, перехваченные на талии поясками, чёрные ботинки на плоской подошве, на любом рынке пользуются популярностью у бабулек, меховые шапки с меховыми двумя шариками сбоку (я прошу прощения, но эти меховые шарики мне всегда напоминали увеличенную копию кошачьих яичек); в руках сумка, тоже обычная вполне - тёткина котомка. Одеты они полностью одинаково, за исключением цвета пуховиков: у одной он был какой-то светло фиолетовый, а у другой чёрный. Очень типичные тётушки, можно было бы подумать, что пришли вручать приглашение на выборы или что-то в этом духе. Но! Лица у них завешаны чёрными тряпками! Полностью! Вот примерно так, как мусульманки надевают, только у них видны глаза, а у этих полностью лица скрыты!

Я в шоке молча пялилась на них несколько секунд, после чего они стали очень медленно поворачиваться ко мне спиной, при этом не отходя друг от друга, как будто склеены плечами. Мне показалось, что они поворачивались вечность! Потом так же, о-о-о-о-о-о-о-очень медленно, они направились к лифтам и вышли из поля зрения глазка.
Я закрыла глазок и ещё, наверное, с минуту стояла и просто смотрела на дверь. Потом увидела свою кошку Втулку, она вся была пушистая, с ошарашенными глазами и видом, но не рычала и не шипела. Тоже подошла к двери и долго, долго её обнюхивала, потом стала опять гладкая и спокойная и пошла по своим делам.

Вот что за стрёмные тётки?! Или кто это был?! И при этом я очень тихо к глазку подошла, как они поняли, что я смотрю, и перестали стучать?!
Я прошу прощения за ошибки и, возможно, сумбур, мне нужно бежать по делам, но и по горячим следам надо историю запостить! Так что, если что, то спрашивайте в комментах, попозже всем отвечу!

P. S. Ещё момент, у нас в подъезде свет включается при появлении человека (не знаю, как это правильно называется). Так вот, на этих тёток свет не среагировал. Освещение было естественным только от окна в подъезде. При этом через какое-то время я услышала, как соседи выходят, специально пошла посмотреть, сработает ли свет. Он благополучно включился.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:40
Вчера, 14:40 by AvnikifПросмотров: 1 392Комментарии: 16
+22

Ключевые слова: Стук в дверь женщины неизвестные авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 14:42
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3309|0)
Публикаций: 369
Комментариев: 1 955
Никакой сумбурщины, все понятно)
Интересно... Мне что-то так страшно стала, я бы тоже и звука бы не издала, молча бы смотрела.
Плюс! Но судить, кто это, не берусь, я не эксперт в этом деле)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Долгопят
Вчера, 14:57
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 315

Потусторонние шахидки?! ogo Вот написала и поняла- может быть и не потусторонние.. обстановка в мире не ахти! В любом случае , не с добрыми намерениями эти туловища к Вам стучали.
Втулке привет! Она защитница своего малого Отечества.
Может, действительно, попытка терракта? Выборы, и все такое... мало ли у кого какие тарики в башке.
Плюс и удачи! А больше ни к кому эти особи не ломились?
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#3 написал: Fleur Delacour
Вчера, 15:11
+5
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Может, душевнобольные (ну раз морды завесили так) какие-то или преступницы, реально? А может, и чучело какое-то потустороннее...
Хз, я раньше ругала себя за трусость, что никому не открываю дверь (кроме самых-самых, естественно), но так почитаешь и подумаешь - ну не зря, выходит, в норке своей сижу и всяким-яким ходу не даю...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Tigger power
Вчера, 15:21
+6
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1269|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 357
Мне вроде все понятно кроме одного момента, как можно в дверной глазок рассмотреть на какой подошве обувь, тем более если свет падал на них, вы сами писали, не ахти. У вас "глазок" какой-то может супер современный, обычный просто дает силуэт и немножко лицо можно рассмотреть. Двинутые соседки пришли знакомиться, пока такая версия +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: Jeid
Вчера, 15:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Ты живешь с мужем, но дверь никому не открываешь? Это странно.. Может это сосед пришел за солью, или отопление снять пришли, и много других обыденных случаев. Ну, а сама история жутковатая
Зарегистрирован: 12.03.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:55
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (671|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 352
Открывать тоже боюсь. Но вот такое явление, не знаю даже. Тем более, если свет на соседей нормально отреагировал. У нас надо топать ногами, либо же хлопать в ладоши.
Возможно, этих тетушек видели только вы.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: BooZ
Вчера, 16:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 111
И правильно, не надо открывать не звериным личностям. Имя у кошки зачетное))
Зарегистрирован: 25.07.2013
#8 написал: odinokiy putnik
Вчера, 16:16
+5
Группа: Посетители
Репутация: (43|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 216
Цитата: Jeid
Ты живешь с мужем, но дверь никому не открываешь? Это странно.. Может это сосед пришел за солью, или отопление снять пришли, и много других обыденных случаев. Ну, а сама история жутковатая

И часто к Вам приходят снять показания с занавесками на модах? Приклеенные плечами друг к другу. А потом когда чувствуют, что их обнаружили валят не попрощавшись. Да ещё на нехов не реагировал световой датчик движения. То,что это были нелюди - это однозначно, За историю плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#9 написал: Ksenya078
Вчера, 17:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (175|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 278
Мда, не приятно, когда такие, как вы сказали, стрёмные тётки стучатся, точнее долбятся в непонятных одёжах((( Всё, теперь всегда буду смотреть в глазок! Интересно, а к другим они долбились? За стори плюс+, страшноватенько
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#10 написал: NatLi
Вчера, 17:47
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Один раз я видела в общественном транспорте нечто.
Сидит человек, средь бела дня. На голове одет самый настоящий самошивный шлем из какой-то ткани типа фланели. Шлем толстый, чем-то видимо набит внутри. Впереди щели, уже не помню, но скорее всего для глаз и рта. Стояла я рядом и смотрела на это чудо, жалко что фотиков тогда не было в таких количествах как сейчас. Короче на голове был такой мягкий горшок ( от плеч) с дырками для глаз. Ну видимо имеется дефект с лицом и с мозгами тоже. Что только ни увидишь!
Зарегистрирован: 14.06.2012
#11 написал: M717
Вчера, 17:57
+5
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 762
Цитата: Tigger power
как можно в дверной глазок рассмотреть на какой подошве обувь, тем более если свет падал на них, вы сами писали, не ахти.

Тоже возник этот вопрос. И еще два.
1 Как автор определил возраст "теток" - если их лица были под тряпками? Только по одежде и сумкам? Так это могли быть и дети переодетые, и мужики. (Как версия - розыгрыш, или, что хуже, грабители)
2. Зачем в подъезде, где при естественном освещении в чудо-глазок можно разглядеть такие подробности, как плоские подошвы и "котовьи" яйца, включается свет? Неэкономненько как-то. Современные датчики учитывают уровень освещенности и не срабатывают, когда светло. Это объясняет, что датчик сработал на соседей - может, на тот момент света из окон стало чуть меньше.
Могли быть и действительно реальные тетки, которые задумали совершить некий ритуал - ну, например, "забросить" в квартиру какую-нибудь гадость, крикнуть "банзай" и смыться - чего им личики-то светить...
И, наконец, самая интересная версия - они и впраду агитировали на выборы за некого кандидата, но им самим было так за него стыдно, что они прятали мордочки от народа. smile
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#12 написал: ARTEMIDA
Вчера, 18:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (305|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 209
Цитата: M717
Цитата: Tigger power
как можно в дверной глазок рассмотреть на какой подошве обувь, тем более если свет падал на них, вы сами писали, не ахти.

Тоже возник этот вопрос. И еще два.
1 Как автор определил возраст "теток" - если их лица были под тряпками? Только по одежде и сумкам? Так это могли быть и дети переодетые, и мужики. (Как версия - розыгрыш, или, что хуже, грабители)
2. Зачем в подъезде, где при естественном освещении в чудо-глазок можно разглядеть такие подробности, как плоские подошвы и "котовьи" яйца, включается свет? Неэкономненько как-то. Современные датчики учитывают уровень освещенности и не срабатывают, когда светло. Это объясняет, что датчик сработал на соседей - может, на тот момент света из окон стало чуть меньше.
Могли быть и действительно реальные тетки, которые задумали совершить некий ритуал - ну, например, "забросить" в квартиру какую-нибудь гадость, крикнуть "банзай" и смыться - чего им личики-то светить...
И, наконец, самая интересная версия - они и впраду агитировали на выборы за некого кандидата, но им самим было так за него стыдно, что они прятали мордочки от народа. smile


Точно-точно! smile
Но рассказано атмосферно, жутко, как бы там ни было. +
Зарегистрирован: 27.02.2016
#13 написал: VENDETTA
Вчера, 21:03
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (65|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 851
Цитата: M717
И, наконец, самая интересная версия - они и впраду агитировали на выборы за некого кандидата, но им самим было так за него стыдно, что они прятали мордочки от народа.

laughing laughing laughing laughing

Вот видно, что автор не придумывает, но все равно ощущение что просто у страха глаза велики) +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#14 написал: LudaM
Вчера, 23:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 419
Автор не сказала, что им 45-50 лет, а что эти женщины ОДЕТЫ типично для женщин 45-50 лет (ну тут тоже как бы поспорить можно ))) Ну а почему бы и ботинки не увидеть , если человек не впритык к двери стоял, вполне себе можно увидеть. И еще мы же не знаем планировку подъезда, освещение и тд.
И еще такой вопрос к комментаторам: а что, если ты с мужем живешь - бесстрашной чтоль становишься? Нале и напра двери всем распахиваешь? Я - нет. И мужу не разрешаю, пока не убедиться кто там.А детям так вообще запрещаю к двери подходить.
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#15 написал: Космонасть
Вчера, 23:40
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (330|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 729
Есть в истории непонятные моменты,на которые обращаешь внимание,но очень и жизненно и жутко.Автор, я тоже никогда дверь не открываю, ибо нефиг.,но вот с дверным глазком и освещением в подъезде вам конечно намного больше повезло - у нас в подъезде просто адское освещение и глазок ,как проводник в преисподнюю -как глянешь в этот глазок поздно вечером,(если стучит кто) ,так сразу сердце в пятки))) Надеюсь,что это был именно случай, когда у страхи глаза велики ,потому что в реальность таких тёток не хочется верить
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#16 написал: Raffine
Сегодня, 00:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 36
Очень хорошо понимаю ошарашенную кошку uzas
Плюс.
Зарегистрирован: 16.06.2016
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