Исчезновение

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:22

Причина: Авторская стилистика сохранена

FromSiberia Просмотров: 903 Комментарии: 11 +21 Сегодня, 02:22 by

В далеком 1999 году отправились мы с бабушкой в гости к родственникам. Ехали на поезде, в плацкартном вагоне. У меня была верхняя полка, у бабушки нижняя, а напротив нас расположилась молодая семья. Ну, то есть это я сейчас понимаю, что семья была молодая, а в мои 13 лет эти муж и жена казались мне ого-го какими взрослыми.Мужа звали Андрей, это я помню точно. Ему было около 30 лет на вид. Ну и жене где-то около того, я ее плохо помню, так как она в обычных для попутчиков разговорах особо не участвовала. И сынок у них был, лет пяти, по имени Леша. Точно помню, что Леша, потому что он громко орал, везде лез, как это часто бывает в таком возрасте, а родители постоянно его успокаивали, обращаясь по имени.Имена я не меняла, может, это и неправильно… но я подумала, что, возможно, здесь найдется кто-нибудь, кто их узнает и сможет подтвердить или опровергнуть рассказанную Андреем историю.Он рассказал нечто странное, когда Леша наконец утихомирился и заснул, а бабушка в ходе завязавшейся беседы стала расспрашивать попутчиков об их житье-бытье…Бабушка, как водится, спросила Андрея, куда они едут. Он ответил, что едут в Омск, на свадьбу к его младшей сестре. Следующий невинный вопрос «А сколько вас в семье, есть еще кто-нибудь?» привел к тому, что Андрей как-то сразу погрустнел… Можно было заподозрить какую-нибудь семейную трагедию, но ожидать того, что последовало, едва ли было возможно. Думаю, Андрей рассказал все это моей бабушке только благодаря знаменитому «эффекту попутчика»… Нужно же было человеку выговориться. Разумеется, если все, изложенное ниже, правда, а не мистификация…Дело было в 1979 году. Андрей жил с родителями и старшим братом в одном из небольших городов Омской области. Название города я, к сожалению, не помню, хотя он его точно упоминал… В том самом году появилась на свет его младшая сестренка, которая нынче выходила замуж. Событие для тех лет было не рядовое, так как в семье уже было двое детей и старшему сыну на тот момент исполнилось 15 лет, а Андрею 10. Тогда не было принято рожать с такими большими перерывами, поэтому внимание всех родственников было приковано к этой семье. Встречать счастливую мамочку из роддома съехались со всей области и не только. Андрей даже говорил что-то про родню из Казахстана.В назначенный день вся эта толпа народа собралась во дворе родильного дома и томилась в ожидании. Здесь же были и Андрей со старшим братом. Они стояли на ступеньках крыльца. Брат, вообще-то добрый и покладистый паренек, вдруг о чем-то заспорил с отцом. Родня тем временем гомонила о своем, Андрей стоял и слушал. В какой-то момент все увидели нечто, что заставило их замолчать: открылись двери родильного дома, оттуда вышел и стал спускаться по ступенькам молодой парень удивительно странной внешности.Ремарка от меня: если в 1999 году субкультура эмо уже и существовала, мне о ней ничего известно не было. Поэтому описание того парня не навело меня тогда ни на какие мысли.Андрей описывал его как беспримерное и невозможное диво, я тоже в те годы таких на улице не встречала. А вот после…Парень был одет во все черное, на руках у него были какие-то странные цветные браслеты, через плечо висела непонятная торба, вся в заплатках. Волосы у него торчали во все стороны и были тоже черные, а одна прядь ярко-розовая (ярко-розовая, Карл!). Эта прядь особенно врезалась в память Андрею и, как выяснилось позже, не только ему.Итак, невозможный персонаж спускался по ступенькам, вокруг образовалась немая сцена, и только старший брат Андрея, ничего не замечая, продолжал что-то там доказывать отцу. Парень поравнялся с ним и сильно толкнул его плечом, освобождая себе путь… Мальчик никак не прореагировал, его отец же сделал странному наглецу замечание. Тот оставил замечание без внимания, спустился и покинул территорию родильного дома через главные ворота.Только тогда большинство присутствующих обрело дар речи и среди прочего, сказанного брату Андрея, выразили сочувствие как пострадавшему от неизвестного. На что он взвился уже по-настоящему и заявил, что все над ним издеваются или же совсем рехнулись. Никто его не толкал, и вообще - на лестнице никого не было. Нечего сочинять и отвлекать его от темы спора!Его пытались переубедить, он возражал… и в разгар этой необычной дискуссии ИСЧЕЗ НА ГЛАЗАХ МНОЖЕСТВА РОДСТВЕННИКОВ. Замер, набирая в грудь воздуху для следующей фразы… а в следующую секунду его уже не было на ступеньках. Вот так просто. Без всяких специальных эффектов, без всяких вспышек, шумов и сотрясений воздуха. Раз, и нет человека!Родственники онемели вторично за несколько минут… потом принялись звать паренька по имени, кинулись искать его по территории роддома… Никто не мог поверить в такое страшное и непоправимое очевидное, все это казалось сном… Андрей стоял и не мог пошевелиться от ужаса. А тут еще улыбающаяся мать с маленькой сестренкой появилась на крыльце (что пришлось пережить в тот день этой женщине, я не могу представить. И думать об этом не хочу)...Разумеется, они вызвали милицию. Разумеется, милиции сообщили о странном парне, описали его во всех возможных подробностях. Парня видели не только родственники Андрея, но и другие люди, находящиеся во дворе роддома — это выяснили милиционеры. Парня заметил и персонал внутри самого здания… Он шел по коридорам к выходу, не реагируя на замечания врачей и акушерок. Как он оказался внутри здания, куда посторонним вход воспрещен, не знал никто. Вроде бы его видели и за воротами, вне территории роддома, но этого Андрей точно не помнил. Найти этого парня не удалось, и пропавшего мальчика тоже больше никто никогда не видел. Сестра не знала о случившемся. В свое время ей сказали только, что у нее был старший брат, которого сбила машина, когда она была совсем маленькой.Вот такая жуткая история. Если это правда, то правда очень страшная. Я пыталась найти информацию об этом случае на просторах Сети, но мои попытки не увенчались успехом. Однако и причин рассказывать сказки случайным попутчикам я для адекватного человека не вижу… а он выглядел вполне адекватным. И бабушка верит в его слова, она до сих пор все это помнит, только считает, что об этом не нужно думать слишком много. Да мне и не хочется об этом думать… но если кто-то что-то об этом слышал, если кто-то имеет об этом какое-то мнение или знает похожие случаи, пожалуйста, пишите в комментариях!

Ключевые слова: Попутчик исчезновение брат незнакомец авторская история

Другие, подобные истории: