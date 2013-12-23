Сияние тайги

Lynx Просмотров: 483 Комментарии: 4 +15 Сегодня, 02:27 by

Я вообще человек от этой темы достаточно далекий. По своей природе привык верить только в то, чему был сам свидетель, и любой аномальной фигне всегда стараюсь найти логическое объяснение. И до сего времени я не сталкивался с чем-то очевидно необъяснимым, поэтому и верить во всякую мистику не приходилось, не было ее, а чужим словам я особо не верю по природе своей. Но это все вот было ровно до этой субботы.В эту субботу я наконец-то вырвался на охоту с мужиками. Весь день делали загоны на косуль, и я даже одну позорно смазал. Потом примерно около 3 часов сели обедать и садиться на площадки на кабанов. У меня кабанчики вышли ранехонько, около 7 часов вечера, и я свиненка опять-таки позорно смазал, вот как сглазил кто. Да не в этом даже суть. Все началось еще во время моего пребывания на лабазе. Я уже не один раз сидел на нем и все уже знаю. А тут как темнеть стало, вижу - слева над лесом в одном месте светится что-то. Так примерно бывает, когда город вдалеке, но:1. Это было очевидно недалеко, а я точно знаю, что на ближайшие 20 километров населенных пунктов ни в той, ни вообще в любой стороне нет, кругом только болота да тайга;2. Свет был очень локальный, словно в лесу что-то светилось, и это даже было видно над лесом;3. Оно было очень узким, можно даже сказать - точечным. И свет был какой-то нереально голубой.И не сказать, что он прямо яркий был, но сам факт его существования как-то напрягал. До этого ведь не было, а тут бац - и есть. Ну, думаю, и фиг с ним, может, фонарь какой зажгли где в деревне, и просто мерещится, а глаз нет-нет, да и задерживается на нем, и холодок бежит по спине...Ну, потом мой позорный промах, забрали меня с лабаза, а до этого забрали еще одного охотника с лабаза, который сидел как бы слева от меня. Он меня и спрашивает:- Евгений, а ты не видел ничего необычного на лабазе?- Нет, особо ничего, только вот какой-то непонятный свет видел над лесом слева.- А больше ничего?- Нет.- А я вот чего видел. И свет этот, кстати, тоже. Сижу я, значит, передо мной площадка, а за ней сосенки чахлые стеной стоят. И вдруг в этих соснах, прямо под ними, свет зажегся! Да так, что аж все сосны снизу светиться начали, ну и так примерно метров сто полосой. Я на это уставился, а он посветился с минуту и вдруг мгновенно погас, словно выключили его. Никогда такого не видал. Что это было, никак в толк не возьму. Ни дорог там, ни людей, снег один, лес да болото. Да и рядом прямо это было!Ну, чего, поцокали все языками, врать человек точно не будет, не той породы. Забираем третьего охотника, спрашиваем его о том же. "Нет, - говорит, -ничего такого не видел, а вот слева в лесу, действительно, над лесом свет какой-то был. Я смотрел-смотрел, так и не понял, что это, только раньше там его никогда не было". Я ему говорю, что то же самое видел!Отъехали мы метров 400, едем в кромешной темноте, кругом болота и тайга непролазная, и только узкая дорожка древняя, по которой мы крадемся кое-как, все это вполголоса перевариваем.И вдруг один из охотников ка-а-ак рявкнет напряженным голосом:- Вон, смотрите, вот он - свет!Мы все уставились в правое окно, а там! А там, примерно в 200 метрах от нас, вся тайга светится ярким желтым светом! Да так, что аж сосны все видно, причем снизу все ветки подсвечены! И пятно примерно метров 150 в диаметре, полностью равномерное! Перед нами сосны тенями стоят, а за ними все светится!Мы встали, свет вырубили, тишина гробовая в машине. Только слышно, как сопят семь здоровенных мужиков в недоумении. Смотрим, а он словно переливается немного, а свет ровный такой, словно из ниоткуда, без источника! И вот ладно бы, что от луны было, так облака сплошняком, снег идет тихонько, да и от луны свет другой, синюшный, да и сосны сверху тенями, а тут снизу они огнем горят! Желтым!Сидим, пялимся как дураки и молчим все. Минуты полторы вот так. Я к форточке прилип, за ручку ее схватился и держусь, словно кто ее снаружи открыть пытается, а сам носом в стекло уперся.Я первый не выдержал, говорю:- Мужики, вы чего молчите?! Ведь хрень какая-то необъяснимая!- Ага, поехали отсюда на фиг! - говорят.Все словно очнулись, врубили мотор, свет зажгли и дали жару так, что аж колобками по салону крутились и тихо ухали, когда боком обо что-нибудь прилетало.Только мы тронулись, и тут же свет плавно выключился, словно кто на кнопочку нажал, за пару секунд - и нет ничего больше, словно и не было!Остановились примерно через километр - оправиться и перекурить. Я вышел, отошел на десять метров от машины, стою и не могу заставить себя нужду малую справить и все тут. Пялюсь в тьму кромешную, и так мне не по себе, что даже словами не описать! Передислоцировался ближе к машине, кое-как оправился и бегом в машину, а мужики вообще только по колесам разбежались, никто и пяти метров от машины не отошел!Едем дальше, говорю:- Ну, чего? У кого какое мнение? Было такое раньше?Тот, который до меня сидел и говорит, что вот такое же, один в один, у себя на лабазе вечером и видел!- Только быстрее оно погасло. Сколько лет по охотам мотаемся, никогда ничего подобного не было.- Может, черные лесорубы по ночам лес валят?- Дак все следы на снегу, за неделю никого не было в лесу, ни машин чужих, ни тем более человеческих следов.Так получилось, что мы то место по большому кругу объехали, людЯми там и не пахло уже с месяц как!Вот теперь уже три дня сижу и не знаю, что и думать... И не захочешь, а поверишь во всякую фигню потустороннюю... А тут еще посмотрел передачу пару недель в экстрасенсах про Алешеньку-инопланетянина, как раз дело в той стороне было, так теперь вообще, блин, в лес страшно соваться...Вот таки дела...

Ключевые слова: Охота ночь зима свечение свет

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