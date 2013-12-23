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Истории из жизни

Секреты исполнения желаний

Это был наш первый Новый год вдали от родителей. И все мы ждали от него чуда, 20-летние и бесшабашные.

Ленка страстно желала выйти замуж. Даже за Толика. Хотя он и был, на Ленкин взгляд, не лучшей партией.
Мы же с Анькой Ленку оценивали объективно - страшная, за собой не следит. Припахивает, мыться не любит. И умом не блещет. Толик для нее — самое то. Никчемушный дрищ, зачмоканный, с сальными волосиками, без нормальной работы и перспектив. Хорошая пара, подобное к подобному. Но Толик тоже считал, что достоин лучшего.И жениться на Лене вовсе не хотел. Он мечтал стать банкиром, бизнесменом, может, бандитом, богачом и бог еще знает кем.

Анькины желания были прозаичнее: она хотела переехать из надоевшей общаги в отдельные апартаменты. Еще Анька обожала мужской пол и постоянно находилась о активном поиске. Я в то время имела смутные представления о том, чего жду от жизни. Плыла по течению. Принимала ухаживания Сереги, который был в меня по уши влюблен и уговаривал пожениться. Думалось, что все это — только репетиция перед жизненным дебютом, и скоро-скоро все чудесным образом изменится. Но как и в какую сторону, я не представляла. И ничего для этого не делала.

В канун праздника Ленка, верящая в бабок-шептух, гипнотизеров и гадалок, откопала где-то книгу со славянскими обрядами.
Там описывались методики исполнения желаний. По славянской теории, для исполнения желаний нужен мощный энергоинформационный фон — такой возникает, когда большое количество людей имеют одинаковые интенции, совершают сходные действия. Как, к примеру, при ритуальных танцах, при обрядовых праздниках и тому подобное. Новый год в этом плане подходил стопроцентно. Второе условие — сильная вера в успех колдовства. И третье — оно должно быть продумано детально: место, время, действия, слова. Причем необязательно пользоваться стандартными славянскими за говорами и тому подобное, можно их трансформировать, слушая интуицию. Девчонки (да и мальчишки) не на шутку заморочились. Я лишь скептически хмыкала.

Мы решили, что загадывать желания будем традиционно — под бой курантов.
Наконец, проводив старый год и изрядно поднабравшись, мы готовились вступить в новый и приступили к магическим действиям. Ленка с Топиком, пока президент толкал речь, быстренько что-то накарябали на клочках бумажки. Как только часы начали бить полночь, бумажки подожгли, подождали, пока сгорят, и бросили пепел в бокалы с шампанским. И — выхлебали: «За сбытчу мечт!».

Пьяная Лена заглотила искристый напиток, но удержать в себе не смогла — вытошнила на ковер, Толик же достал изо рта остаток бумажки — не сгорела до конца, как было положено. На ней значилось: «Хочу стать…». Анька выбрала технику «слова на ветер» (за 10 минут до новогодней полуночи надо уколоть безымянный палец правой руки (палец сердца) булавкой, капнуть капельку крови в бокал с вином, сделать глоток, а потом с первым ударам курантов нужно выплеснуть это вино в форточку — жертва стихиям, и прокричать в нее же желание — бросить слова на ветер. Он донесет их до высших сил). Вино она выплеснула и только хотела крикнуть желание, как табуретка под ней пошатнулась, и Анька рухнула на пол. И послала она но Вселенную: «Я… б…!». Короче, сплошная нецензурщина.

Серега не доверился ни шампанскому, ни ветру. Он перед полуночью взял красный конверт, вложил в него свою записку с пожеланием, потом — мою, запечатал воском красной свечи. Когда куранты ударили первый раз, положил конверт на блюдце и поджег, говоря: «Как пламя сильно, так моя любовь сильна. Сила ее каменная горы свернет, до Творца дойдет, что желаем я (имя) и (мое имя), то исполнится. Сей же час, сей же день, сей же год!». Пепел Сергей развеял в поле и первую неделю наступившего года, дождавшись сильного ветра.

Прошло 10 лет. Я недавно стала задумываться о глубинном смысле событий. Вспомнила наше шуточное колдовство. И меня осенило: та, как мне казалось, шутка обернулась нешуточными последствиями. Лена, которая хотела замуж, в тот же год и вышла. Но — с тошнотой, как и при своем ритуале. Залетела она. От Толика. Случайно. Живут теперь, кгхм… счастливо. Лена разъелась, весит больше центнера, стала совсем грязнулей, а Толик еще сильнее похудел и покрылся прыщами. И — стал. До сих пор работает промоутером — раздает листовки на остановках. А Лена не работает вовсе — мол, тяжело ей. Содержат их Ленины родители, которые, слава богу, пока живы и при деньгах.

Анька, крикнувшая в ту ночь «Я… б…!», начала менять мужиков как перчатки, а потом и вовсе подалась в девочки по вызову. Можно сказать, ее желание сбылось — и мужиков много, и на квартиру заработала. Только счастливой Анька не выглядит. Хотя и работать, как все нормальные люди, не желает. Зато Серегино желание сбылось — я-таки согласилась на свадьбу. Наверное, под давлением мамы: «Лучше тебе не найти».
В моей записке, кстати, не было ничего — не верила я тогда в магию. Вот до сих пор ничего у меня и не происходило. Пресная, скучная жизнь. И ни одного сбывшегося желания. Ни-че-го. В этот Новый год обязательно проведу обряд, который поможет мне обрести путь и смысл жизни. А читателям хочу сказать: будьте осторожны в желаниях. Сбудутся ведь!
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:24
Вчера, 21:24 by BalzacПросмотров: 326Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Новый год ритуал желания жизнь судьба

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:58
+1
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Комментариев: 2 241
Какая веселенькая история, но с нешуточными последствиями
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#2 написал: conjure one
Вчера, 22:56
+1
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Комментариев: 1 897
Если долго мучится, то что-нибудь получится. Желания у ребят были весьма прозаичные. Но плюс всё-таки +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Balzac
Вчера, 23:51
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 51
Цитата: зелёное яблочко
Какая веселенькая история, но с нешуточными последствиями

Цитата: conjure one
Если долго мучится, то что-нибудь получится. Желания у ребят были весьма прозаичные. Но плюс всё-таки +++

Сам я никогда не пробовал проводить подобные ритуалы, какими-то больно не серьёзными они кажутся) Может быть здесь сыграл роль эффект толпы, поэтому всё сбылось.
Зарегистрирован: 22.05.2016
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