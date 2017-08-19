История учителя

Lynx Просмотров: 531 Комментарии: 1 +16 Сегодня, 00:17 by

История моего школьного учителя по географии.Значит, дело было во времена СССР, когда мой учитель (мой самый любимый учитель в школе, кстати) работал еще по специальности, а именно - геологом.Так вот, где-то в Гималаях их экспедиция, единственная на тот момент времени (в смысле, что других групп людей по данному маршруту не было), начала восход от последней отправной точки (перевалочной базы) в высокогорье. Экспедиция была большой, и первые, кто шли во главе, делали своего рода специальные остановочные места (армейская палатка на 8-12 мест, провиант и снаряжение), чтобы остальные могли расположиться в ней, переночевать и/или провести работу.Поднявшись очень высоко, куда только могли подняться лошади и собаки, разбили очередной такой пункт, переночевали и отправились дальше. Однако остался мой учитель, чтобы дождаться прихода следующей группы.За день он подготовил все, что требовалось, и зашел в палатку, чтобы уже готовиться ко сну, так как стало очень поздно, а костер догорел. И тут начинается самое интересное...Пробыв некоторое время в палатке, он начинает слышать постепенное нарастание истеричного (если можно так выразиться) ржания лошадей, коих из последних дошедших оказалось две на данном пункте. Где-то спустя буквально полминуты в палатку, через ее входную накидку (не помню, как она правильно называется), просто врывается последняя и единственная собака (интересный момент, так как собака была профессионально натаскана и ни при каких условиях обычно не позволяла себе вбегать в палатку), она сильно скулит и, забежав за спину моего учителя, пытается "зарыться"/спрятаться под него. Собака была очень хорошая, крупная, не боялась ни горных волков, ни горных баранов, которых, к слову, не было на данном участке, так как траву уже на львиную долю заменяли камни, и, соответственно, нет травы (и всего другого), нет баранов, нет волков.В это время ржание лошадей дошло до такого, как будто их режут по живому, а собака еще сильнее скулит и жмется к учителю.Пораскинув мозгами, учитель, абсолютно не понимая, что происходит, взял топор в правую руку, а в левую самое тяжелое, что было в палатке (если мне не изменяет память, то это была какая-то аппаратура). Он решил так: кто бы это ни был, а вернее, что бы это ни было, он сначала бросит в него этот тяжелый предмет и будет потом защищаться топором.И в этот момент он услышал очень тяжелые шаги, которые подошли к палатке, прямо ко входу. Это остановилось, послышалось тяжелое и громкое дыхание, затем, постояв так некоторое время возле палатки, это обошло палатку. Еще где-то с угла палатки постояв немного и прогулявшись через весь остановочный пункт, ушло.Учитель всю ночь просидел по-центру палатки, вперившись взглядом во входную накидку. С собакой под "задницей", не упуская из рук ни топор, ни другое.Встало солнце, волосы на голове и кожа на лбу были все в поту. Было уже совсем светло, но учитель не выходил. Он вышел только через минут 20 после того, когда собака (она не скулила уже давно) выбежала из палатки.Выйдя и походив по пункту, он окончательно пришел в себя. Следов не было - камень ведь. Все было тихо и спокойно. Скоро должна была прийти другая группа. Учителю уже показалось, что это был такой сон, либо ему уже совсем "хорошо" стало от горного воздуха, пока не подошел к лошадям. У обеих лошадей все поводья были в крови, губы и скулы до сих пор очень сильно кровоточили, а под ними была кровь. Пытались высвободиться...До конца экспедиции мой учитель никому ничего не говорил, боялся, что обсмеют. 2 метра и 100 с лишним килограмм мой учитель, самый крупный был в экспедиции.Однако на последнем перевалочном пункте (по возвращению всей экспедиции) он все же рассказал местному аборигену свою историю. Этот человек даже ухом не повел и спокойно сказал, что мой учитель встретил существо, которое они, местные, называют "дух".Вот и все.

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