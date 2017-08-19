История учителя

История учителяИстория моего школьного учителя по географии.
Значит, дело было во времена СССР, когда мой учитель (мой самый любимый учитель в школе, кстати) работал еще по специальности, а именно - геологом.
Так вот, где-то в Гималаях их экспедиция, единственная на тот момент времени (в смысле, что других групп людей по данному маршруту не было), начала восход от последней отправной точки (перевалочной базы) в высокогорье. Экспедиция была большой, и первые, кто шли во главе, делали своего рода специальные остановочные места (армейская палатка на 8-12 мест, провиант и снаряжение), чтобы остальные могли расположиться в ней, переночевать и/или провести работу.
Поднявшись очень высоко, куда только могли подняться лошади и собаки, разбили очередной такой пункт, переночевали и отправились дальше. Однако остался мой учитель, чтобы дождаться прихода следующей группы.
За день он подготовил все, что требовалось, и зашел в палатку, чтобы уже готовиться ко сну, так как стало очень поздно, а костер догорел. И тут начинается самое интересное...
Пробыв некоторое время в палатке, он начинает слышать постепенное нарастание истеричного (если можно так выразиться) ржания лошадей, коих из последних дошедших оказалось две на данном пункте. Где-то спустя буквально полминуты в палатку, через ее входную накидку (не помню, как она правильно называется), просто врывается последняя и единственная собака (интересный момент, так как собака была профессионально натаскана и ни при каких условиях обычно не позволяла себе вбегать в палатку), она сильно скулит и, забежав за спину моего учителя, пытается "зарыться"/спрятаться под него. Собака была очень хорошая, крупная, не боялась ни горных волков, ни горных баранов, которых, к слову, не было на данном участке, так как траву уже на львиную долю заменяли камни, и, соответственно, нет травы (и всего другого), нет баранов, нет волков.
В это время ржание лошадей дошло до такого, как будто их режут по живому, а собака еще сильнее скулит и жмется к учителю.
Пораскинув мозгами, учитель, абсолютно не понимая, что происходит, взял топор в правую руку, а в левую самое тяжелое, что было в палатке (если мне не изменяет память, то это была какая-то аппаратура). Он решил так: кто бы это ни был, а вернее, что бы это ни было, он сначала бросит в него этот тяжелый предмет и будет потом защищаться топором.
И в этот момент он услышал очень тяжелые шаги, которые подошли к палатке, прямо ко входу. Это остановилось, послышалось тяжелое и громкое дыхание, затем, постояв так некоторое время возле палатки, это обошло палатку. Еще где-то с угла палатки постояв немного и прогулявшись через весь остановочный пункт, ушло.
Учитель всю ночь просидел по-центру палатки, вперившись взглядом во входную накидку. С собакой под "задницей", не упуская из рук ни топор, ни другое.
Встало солнце, волосы на голове и кожа на лбу были все в поту. Было уже совсем светло, но учитель не выходил. Он вышел только через минут 20 после того, когда собака (она не скулила уже давно) выбежала из палатки.
Выйдя и походив по пункту, он окончательно пришел в себя. Следов не было - камень ведь. Все было тихо и спокойно. Скоро должна была прийти другая группа. Учителю уже показалось, что это был такой сон, либо ему уже совсем "хорошо" стало от горного воздуха, пока не подошел к лошадям. У обеих лошадей все поводья были в крови, губы и скулы до сих пор очень сильно кровоточили, а под ними была кровь. Пытались высвободиться...
До конца экспедиции мой учитель никому ничего не говорил, боялся, что обсмеют. 2 метра и 100 с лишним килограмм мой учитель, самый крупный был в экспедиции.
Однако на последнем перевалочном пункте (по возвращению всей экспедиции) он все же рассказал местному аборигену свою историю. Этот человек даже ухом не повел и спокойно сказал, что мой учитель встретил существо, которое они, местные, называют "дух".
Вот и все.
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