На сороковой день

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:56

Причина: Добавлен раздел

Nastresh Просмотров: 399 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 19:36 by

Мой любимый дед умер в 2003 году, просто уснул и не проснулся. Сердце.Он был прекрасным человеком, у нас были с ним близкие и теплые отношения. В общем, любила я его очень и сильно переживала. Переживала особенно потому, что не успела попрощаться. Жил он далеко, приезжала я каждые каникулы, но, как говорится, смерть забирает близких тогда, когда ей надо.В общем, рассказ мой будет короткий.Настал сороковой день, и мы сели с моей семьей (папа, мама, я и другой мой дед по маминой линии) за стол - помянуть.Повспоминали о дедушке: какой он был, что хорошего было связано.Сидели мы на кухне. У нас на входе в кухню двери нет, а есть арка, через эту арку и виден коридор. И прямо там у нас висела большая картина под стеклянной рамой.Когда папа мой сказал: "Ну, Царствие небесное", мы все замолчали. И тут моя собака, кокер-спаниель, вскочила и встала в проем арки, завиляв хвостом.И тут мы наблюдали все такое: картина начала раскачиваться влево-вправо, как будто ее кто-то шатал! Это повторилась три раза, и потом она упала с сильным грохотом, а стекло разбилось.Это видели все, а папа подскочил и сказал: "Вы это видели?! Наш дед приходил...".Бабушку дед всегда предупреждает об опасности во снах.Через месяц моей бабушке он приснился, сказал ей: "Смотри под ноги". Через какое-то время она несла по двору таз с кипятком, споткнулась, упала и обварила себя. Очень долго лежала в больнице.Вот так дед предупреждал ее.Мне снился много, но один сон я запомнила, он был вещим.Снится мне, что мы сидим за большим столом во дворе их частного с бабушкой дома. И за столом сидят все родственники по дедовой стороне. И мы сидим, пьем, едим. В общем - застолье.Видим, как дед ковыряется в огороде, что-то копает. Потом подходит, втыкает лопату в землю, потирает руки и говорит: "Ну, все. Готово".Я иду и смотрю на то место, где он копал. А там могила!Через неделю умерла моя тетя, дедушкина племянница. Рак.Да, моя история, может, для кого-то банальна и неинтересна, но это было в моей жизни, правда. Поэтому решила поделиться.

Ключевые слова: Дед сорок дней покойник картина вещий сон авторская история

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