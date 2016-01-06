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Истории из жизни / Сны

На сороковой день

Мой любимый дед умер в 2003 году, просто уснул и не проснулся. Сердце.
Он был прекрасным человеком, у нас были с ним близкие и теплые отношения. В общем, любила я его очень и сильно переживала. Переживала особенно потому, что не успела попрощаться. Жил он далеко, приезжала я каждые каникулы, но, как говорится, смерть забирает близких тогда, когда ей надо.
В общем, рассказ мой будет короткий.

Настал сороковой день, и мы сели с моей семьей (папа, мама, я и другой мой дед по маминой линии) за стол - помянуть.
Повспоминали о дедушке: какой он был, что хорошего было связано.
Сидели мы на кухне. У нас на входе в кухню двери нет, а есть арка, через эту арку и виден коридор. И прямо там у нас висела большая картина под стеклянной рамой.

Когда папа мой сказал: "Ну, Царствие небесное", мы все замолчали. И тут моя собака, кокер-спаниель, вскочила и встала в проем арки, завиляв хвостом.
И тут мы наблюдали все такое: картина начала раскачиваться влево-вправо, как будто ее кто-то шатал! Это повторилась три раза, и потом она упала с сильным грохотом, а стекло разбилось.
Это видели все, а папа подскочил и сказал: "Вы это видели?! Наш дед приходил...".

Бабушку дед всегда предупреждает об опасности во снах.
Через месяц моей бабушке он приснился, сказал ей: "Смотри под ноги". Через какое-то время она несла по двору таз с кипятком, споткнулась, упала и обварила себя. Очень долго лежала в больнице.
Вот так дед предупреждал ее.

Мне снился много, но один сон я запомнила, он был вещим.
Снится мне, что мы сидим за большим столом во дворе их частного с бабушкой дома. И за столом сидят все родственники по дедовой стороне. И мы сидим, пьем, едим. В общем - застолье.
Видим, как дед ковыряется в огороде, что-то копает. Потом подходит, втыкает лопату в землю, потирает руки и говорит: "Ну, все. Готово".
Я иду и смотрю на то место, где он копал. А там могила!
Через неделю умерла моя тетя, дедушкина племянница. Рак.

Да, моя история, может, для кого-то банальна и неинтересна, но это было в моей жизни, правда. Поэтому решила поделиться.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:56
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 19:36 by NastreshПросмотров: 399Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Дед сорок дней покойник картина вещий сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:45
+3
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Комментариев: 1 245
Очень интересна стори! И я в неё верю! Да, приходят во сне, предупреждают. Спасибо, что поделились. Плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:25
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 466
Комментариев: 4 719
Мой любимый дед умер в 2003 году, просто уснул и не проснулся. Сердце. - сожалею. Лёгкая смерть....пусть земля будет пухом....аминь. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#3 написал: VENDETTA
Сегодня, 20:49
+2
Группа: Друзья Сайта
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От предпоследнего абзаца мороз по коже crying +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#4 написал: Nadezhda9
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Сочувствую... ++++++++++ за историю
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#5 написал: Lynx
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Видно, что с дедушкой у вас была и сеть сильная связь.
Сочувствую вам.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#6 написал: Летяга
Сегодня, 22:07
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Цитата: VENDETTA
От предпоследнего абзаца мороз по коже

Да.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 22:30
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Да, меня тоже последний абзац особо впечатлил.+++
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#8 написал: conjure one
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Интересная история, местами жутковатая. Жаль, что бабушка не прислушалась к предупреждениям. Ну а про остальное вообще лучше не думать. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: зелёное яблочко
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